Il due volte campione del mondo della MotoGP, Pecco Bagnaia, ha confessato il problema principale che lo affligge in questa annata in sella alla Ducati Desmosedici GP25

Bagnaia mette a nudo i problemi della Ducati

Le ombre calano sul viso scuro di Bagnaia al termine del GP della Repubblica Ceca. Il quarto posto, alle spalle di Marc Marquez, Marco Bezzecchi e Pedro Acosta, rappresenta l’ennesima beffa di un 2025 da incubo. Avrebbe meritato il podio, senza dubbio, tuttavia a lasciare inquieto il torinese non è solo il distacco dalla vetta. I problemi di feeling con l’erede della GP24 continuano a condizionare lo stile di guida del numero 63.

Il potenziale della Ducati è immenso e Marc Marquez lo manifesta ogni weekend in pista. La quinta doppietta consecutiva SR-GP rappresenta per Pecco una ferita che non si cucirà nelle settimane di break estivo. In questa annata l’italiano ha visto con il binocolo il teammate in quasi tutti i GP. A Brno, partendo dalla prima casella in griglia, i fan della Ducati si aspettavano un po’ di bagarre tra gli alfieri del team factory, ma sono bastate poche curve al fenomeno catalano per fare il vuoto. Bagnaia è stato superato in rapida successione anche da Bezzecchi sull’Aprilia e da Acosta sulla KTM, non riuscendo a ricucire il gap nel finale. Il tracciato ceco avrebbe potuto rappresentare una roulette, data l’assenza dal calendario nelle ultime 4 stagioni. Marc, invece, ha imposto la sua legge, allargando i dubbi nella testa del teammate.

Il grido di allarme di Bagnaia

Al termine della sfida ceca il torinese, intervistato dai colleghi di Sky Sport, ha dichiarato: “Ho avuto un inizio di gara complicato, nel quale non riuscivo a sfruttare soprattutto la frenata e l’ingresso, che è un po’ il solito problema. Poi ho solo cercato un altro modo per fare il tempo ed è andata un po’ meglio, ma quello è un limite troppo grosso per me al momento“.

“Sono sempre stato il più forte a frenare, molto difficile da superare in staccata. Quando qualcuno ci provava, spesso andava lungo. Invece adesso sono il più scarso in frenata, mi passano tutti. Ho sempre basato la mia prestazione sulla fase di frenata e ora non riesco a essere prestazionale su quella. È un qualcosa che mi limita sia in termini di guida che di velocità“, ha affermato il centauro italiano. Un’ammissione scioccante che fa trasparire il disagio che sta vivendo quest’anno in sella alla Rossa. La Casa di Borgo Panigale ha cercato di aiutarlo con soluzioni tecniche più adatte al suo stile, ma nulla sembra funzionare per il verso giusto. Marc Marquez, nel giro di pochi mesi, ha ridicolizzato la posizione di leader tecnico del numero 63.

La frecciatina alla Ducati

“Da dove nascono i problemi? Penso che venga proprio dal DNA di questa moto e si fa proprio fatica a cambiarlo – ha tuonato Bagnaia al termine della scorsa tappa – Non credo che miglioreremo questa cosa durante questa stagione. Magari ai test di fine anno si riuscirà a capire qualcosa in più, ma al momento la situazione è questa e non miglioreremo sicuramente. Potrò provare ad adattarmi e ad andare forte in altri modi. Tra l’altro, la prossima gara è in Austria, su una pista sulla quale ho sempre fatto una gran differenza su chiunque, quindi vedremo se riusciremo a capirci qualcosa“.

La prossima tappa si correrà a metà agosto al Red Bull Ring. Pecco avrà modo di rilassarsi in vacanza con sua moglie Domizia nelle prossime settimane. Al rientro dovrà capire come cambiare marcia, almeno per recuperare lo svantaggio in classifica da Alex Marquez, crollato al suolo nella tappa di Brno.