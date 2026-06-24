Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Getty Images Il messaggio di Pecco Bagnaia alla Ducati

Le prossime sfide del campionato 2026 di MotoGP saranno le ultime di Pecco Bagnaia in sella a una Rossa. Le strade tra Ducati e il centauro torinese si separeranno dopo una lunghissima storia d’amore che non verrà dimenticata a fine stagione. Dopo Casey Stoner, primo storico vincitore su Desmosedici in top class, Pecco è stato capace di conseguire due riconoscimenti iridati di fila, sfruttando lo strapotere tecnico di moto da sogno e l’assenza temporanea al vertice del binomio Marc Marquez – Honda.

La carriera nella classe regina di Bagnaia è stata tutta in salsa Desmosedici con una collaborazione iniziata nel 2019 e diventata una delle più vincenti della storia del motociclismo italiano. I numeri raccontano solo in parte la crescita di Nuvola Rossa, capace di conquistare 31 vittorie, 63 podi e 28 pole position, con il titolo in rimonta del 2022 che riportò il numero 1 sul cupolino di una Rossa di Borgo Panigale quindici anni dopo il successo iridato di Stoner.

Rapporto consumato

Bagnaia non andrà via con rimpianti perché ha ricevuto tanto e ha dato tutto. L’arrivo dal team Gresini Racing di Marc Marquez ha stravolto degli equilibri delicatissimi nel team factory. Il centauro italiano è stato scalzato nelle gerarchie interne e Dall’Igna è sembrato ben felice di schierarsi dalla parte dello spagnolo, anche a giusta ragione. Il bacio al cupolino del numero 93 rimarrà una immagine simbolica che ha scandito la cavalcata trionfale di Marc Marquez nel 2025 e il tracollo dell’italiano, schiacciato dalle pressioni di dover, da rappresentate più vincente dell’Academy VR46, frenare il ruolino di marcia del catalano.

Pecco Bagnaia è da settimane il promesso sposo dell’Aprilia e andrà a comporre una coppia italiana temibile nel 2027. La squadra ufficiale di Borgo Panigale si trasformerà nella nazionale delle Furie Rosse con l’arrivo ufficiale dell’enfant prodige Pedro Acosta, al fianco del confermatissimo Marc Marquez sino al termine del campionato 2028. Il torinese troverà l’amico Bezzecchi e aprirà un secondo capitolo entusiasmante della sua carriera in MotoGP, sperando di aver fatto la scelta giusta sul piano tecnico.

Il messaggio di Pecco

Il tre volte campione del mondo andrà a raccogliere una delle sfide più affascinanti sulla moto di Noale. L’annuncio dovrebbe arrivare a breve, segnando l’exit di Jorge Martin. Pecco non dimenticherà facilmente i traguardi raggiunti sulla Desmosedici e su Instagram ha dichiarato:

“Eri il mio sogno e sei diventata la realtà più bella di sempre. Quando sono arrivato in MotoGP con la Ducati pensavo di aver già raggiunto qualcosa di indescrivibile, ma tu mi hai portato a crederci sempre di più. 8 anni, 31 vittorie, 63 podi, 28 pole position, 2 volte vicecampioni del mondo e due titoli mondiali, questa è la storia che abbiamo scritto ed è solo nostra. Siamo cresciuti insieme, abbiamo attraversato ogni tipo di situazione insieme senza mai mollare, ci siamo sempre spronati a dare il massimo. E tu, che sei una delle parti migliori di me, mi hai regalato i momenti più emozionanti della mia carriera, mi hai reso un pilota migliore, un ragazzo felice e quanto ci siamo divertiti. La scorsa stagione è stato difficile andare d’accordo, ci siamo scontrati più di quello che avremmo voluto e qualcosa ha iniziato a cambiare. Sento la necessità di ricominciare con una nuova sfida, ma non dimenticherò mai quello che siamo stati. Sei parte di me, lo sarai sempre”.

Un messaggio da brividi che descrive al meglio le sensazioni vissute da Pecco in Ducati. L’ultimo anno e mezzo è stato condito da qualche veleno, come nelle più classiche storie d’amore dove a un certo punto si iniziano a vedere fantasmi e fare confronti con il passato. Il numero 63 proverà a chiudere con onore la sua esperienza in Rosso per poi proiettarsi alla sua prossima avventura.