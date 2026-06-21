Marco Bezzecchi è stato squalificato e non potrà prendere parte alla sfida domenicale di Brno per una lite con un commissario dopo una caduta nella Sprint Race

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Getty Images Pugno duro per Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi ha commesso una ingenuità che potrebbe pagare con un prezzo carissimo alla fine del campionato. Nel sfida breve del sabato a Brno, nono appuntamento del calendario, il leader della classifica ha fatto due errori in rapida successione. Dopo essere scivolato quando occupava la quinta posizione a due giri dal termine, si è rialzato per schiaffeggiare un commissario di gara intento a sollevare dalla ghiaia la RS-GP26, dando gas.

Con il suo comportato aggressivo il 27enne ha violato il regolamento, commettendo un’azione pregiudizievole agli interessi dello sport. Bezzecchi, rialzatosi dopo una caduta senza conseguenze fisiche, ha appoggiato la sua mano sul volto dell’uomo, respingendolo per provare a chinarsi sulla sua Aprilia.

Gesto da condannare

In seguito a un breve conciliabolo verbale, il gesto con la sua mano destra rivolto alla guancia sinistra del commissario ha fatto il giro del mondo. Un’azione brutta senza molti condizionali che macchia l’immagine di un ragazzo genuino che ha palesato, ancora una volta, difficoltà nelle Sprint Race. La sberla ha estromesso il pilota romagnolo dall’main event in terra ceca, frenando la sua fuga in graduatoria.

L’episodio pregiudizievole testimonia anche la scarsa serenità del rider che dopo un inizio di stagione da record ha cominciato a commettere pesanti errori nelle ultime due uscite. L’appello, cui aveva diritto, è stato infatti respinto: “ai sensi dell’articolo 3.8 del regolamento del campionato del mondo FIM GP, confermiamo la nostra decisione a seguito di un’audizione. Il 20 giugno 2026, alle ore 16:07:41, durante la Sprint MotoGP del GP di Repubblica Ceca, a seguito di una caduta, ha spinto e colpito i commissari di pista che stavano cercando di recuperare la sua moto. Tale comportamento costituisce un’azione pregiudizievole per gli interessi dello sport e rappresenta pertanto una violazione di quanto previsto dall’articolo 3.3.2.2 del regolamento del campionato del mondo FIM GP. Qualsiasi atto corrotto o fraudolento, oppure qualsiasi azione pregiudizievole per gli interessi della manifestazione o dello sport, compiuta da una persona o da un gruppo di persone nel corso di un evento”.

Pugno duro

Per le ragioni sopracitate, il collegio dei commissari sportivi ha inflitto a Bezzecchi la squalifica nella tappa ceca, in conformità agli articoli 3.2.1 e 3.3.2.3 del regolamento del campionato del mondo. Dopo essersi girato più volte nel letto la notte scorsa, il pilota ha deciso di parlare del gesto che lo porterà a osservare la sfida in TV. Il nativo di Rimini, tramite il profilo IG, ha dichiarato:

“Vorrei porgere le mie scuse a tutta la comunità della MotoGP per il gesto che ho compiuto nei confronti del commissario a bordo pista. Mi dispiace anche perché so quanti impegni e sacrifici i marshall fanno per garantire la nostra sicurezza. Questi comportamenti non devono accadere e non hanno giustificazioni. Mi scuso con tutti, Aprilia Racing e i miei tifosi”.

La squalifica è una punizione severissima, ma i giudici hanno valutato che una pena pecuniaria e una partenza dal fondo dello schieramento non avrebbero sortito lo stesso effetto. Sui social è partita la solita gogna mediatica che non aiuterà il pilota italiano a ritrovare la giusta quiete in vista delle prossime tappe. Marco Bezzecchi è un essere umano e sotto pressione ha sbagliato, ma mai come in questi casi scagli la prima pietra chi è senza peccato.