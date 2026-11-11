Il 9 volte iridato di Tavullia è stato criticato dal suo ex compagno di squadra Jorge Lorenzo. Sono giorni difficili per Valentino Rossi

Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Getty Images Valentino Rossi ignorato da Jorge Lorenzo

Ospite da Fazio, a “Che Tempo Che Fa”, Valentino Rossi è apparso ancora turbato dagli episodi risalenti al 2015, dove di fatto in Malesia perse la possibilità di aggiudicarsi la decima corona della sua gloriosa carriera. L’ex centauro della Yamaha ha sottolineato le scorrettezze di Marc Marquez che, ai tempi in sella alla Honda, si inserì nel confronto mondiale con Jorge Lorenzo, portandolo al fallo di reazione più famoso della storia della MotoGP.

A distanza di oltre 10 anni Valentino Rossi è ancora a rimuginare sull’accaduto e, non a caso, la questione si è riaperta nei giorni antecedenti alla conquista del decimo riconoscimento iridato di Marc Marquez nel Motomondiale. Il fuoriclasse della Ducati è vicinissimo a superare Valentino Rossi, diventando il terzo pilota più titolato della storia delle due ruote, alle spalle solo di Giacomo Agostini (15 titoli) e Angel Nieto (13), attestandosi come uno dei centauri più forti di sempre. A rincarare la dose ci ha pensato Jorge Lorenzo che, nel corso di una discussione su TNT Sports 2, ha dichiarato:

“Credo che si aprirà un vero dibattito su chi tra Marquez e Agostini sia il più grande di tutti i tempi. Per me, se vincerà questo decimo titolo mondiale, sarà senza dubbio il più grande dell’era moderna. Rossi neanche c’è in quel gruppo“.

I numeri non mentono

Marc Marquez ha avuto nel 2019 un infortunio all’omero destro gravissimo, seguito da una serie di operazioni sbagliate, che avrebbe spinto tanti ad appendere il casco al chiodo. Lo spagnolo ha trovato la forza di rimettersi in discussione, passare per il team Gresini Racing per meritarsi poi la sella della Rossa, con cui ha vinto al debutto nel 2025. Nella prossima sfida portoghese potrebbe chiudere i giochi e confermarsi campione, dopo una rimonta leggendaria sugli alfieri dell’Aprilia, Martin e Bezzecchi.

L’imminente conquista da parte di Marquez del decimo titolo ha risvegliato il risentimento di Valentino Rossi per quanto accaduto nel 2015. Il contatto tra i due piloti a Sepang, con il crollo al suolo dello spagnolo e la successiva penalizzazione dell’italiano, contribuì a condizionare il finale di campionato a Valencia, culminato con il titolo conquistato da Jorge Lorenzo. Il campione di quell’annata ha aggiunto:

“Credo che Marc fosse più forte l’anno scorso, prima dell’infortunio di Mandalika. Quella caduta lo ha indebolito fisicamente e quest’anno ha faticato a mantenere la sua forma, ma ha compensato con la pura tecnica. In termini di tecnica e di guida, Marquez è il migliore di sempre“.

Valentino vs Marquez, il libro spiega la rivalità

Per quanto possa esserci ancora rabbia, la posizione del Dottore è inamovibile. Avrebbe voluto vincere nel 2015 per dimostrare a sé stesso e alla gente la sua superiorità contro una nuova generazione di campioni, ma tutti ricordano solo l’epilogo di quel campionato. “La mia storia”, l’autobiografia pubblicata da Rizzoli e scritta insieme al giornalista e scrittore Giorgio Terruzzi, è la raccolta completa della vita di Valentino Rossi.

Il libro di 480 pagine alterna ricordi personali, retroscena, rivalità, battaglie epiche e aneddoti meno conosciuti della sua carriera. Oltre a essere un racconto sportivo racchiude anche tutte le confessione nel rapporto turbolento con Marc Marquez. Il libro offre una prospettiva più intima all’intera vicenda, restituendo la complessità dell’uomo che per oltre vent’anni ha fatto battere il cuore agli appassionati di due ruote italiani.