Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Getty Images Separazione Brivio Aprilia, possibile passaggio in Honda

Brivio è nato a Monza il 17 luglio 1963 con una passione sfrenata per i motori. Dopo aver ottenuto il diploma di ragioniere programmatore cominciò a gareggiare nel motocross, iniziando anche una carriera come fotografo e reporter. Il suo obiettivo era di lavorare nel Motorsport e nel 1990 trovò un accordo con il team Yamaha nel campionato mondiale Superbike in qualità di addetto stampa del pilota Fabrizio Pirovano.

Si fece notare e nel 1992 la Casa di Iwata gli affidò il ruolo di team manager, ricoperto per 9 anni, arrivando a sfiorare il successo nel campionato mondiale Superbike nel 2000 con il rider Noriyuki Haga. Con il passaggio del pilota giapponese nel Motomondiale, Brivio divenne il team manager di Yamaha Racing, con Carlos Checa e Max Biaggi come piloti. Nel 2004 il team guidato da Brivio convinse Valentino Rossi a lasciare la Honda e arrivarono i trionfi sulla M1 nel 2004, 2005, 2008 e 2009.

Esperienze top nel Motomondiale

Dopo l’esperienza in Yamaha, per tre anni Brivio collaborò con l’azienda VR46 in qualità di consulente e manager di Valentino Rossi. Curò in seguito il rientro di Suzuki nel Motomondiale, raggiungendo la vittoria del titolo mondiale piloti con Joan Mir nel 2020. Ha provato anche l’esperienza in Formula 1 con Alpine, in qualità di Racing Director, seguendo Fernando Alonso ed Esteban Ocon. L’8 febbraio 2024 è ritornato in MotoGP diventando il nuovo team principal di Aprilia Trackhouse e fin qui i risultati sono stati ottimi.

Dopo un biennio molto positivo con il team americano Brivio ha annunciato che lascerà la sua carica di team principal a fine stagione. Nel GP di Barcellona si sono verificati degli attriti con Rivola a causa dello scontro tra Raul Fernandez e Jorge Martin, ma la decisione non dipende da questo dettaglio. La notizia era nell’aria ed è stata data in anteprima da Sky Italia. Sulle tracce del manager monzese c’è ora la Honda che vuole ricostruire una cultura vincente, sfruttando le nuove regole.

Il comunicato ufficiale del team

“Trackhouse Entertainment Group e Davide Brivio, team principal del suo team MotoGP dall’inizio del 2024, concluderanno il loro rapporto alla fine della stagione 2026. La decisione della partenza di Brivio è stata presa in accordo con Trackhouse, dopo un periodo durante il quale ha apportato enormi benefici al team”.

In una nota ufficiale, dopo un biennio, la squadra satellite della Casa di Noale ha annunciato la separazione: