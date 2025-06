Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Fonte: Getty Images Pecco Bagnaia applaudito dai vertici Ducati ad Aragon

Per Pecco Bagnaia il GP di Aragon rappresentava una gara senza appelli. Con un altro 0 in classifica si sarebbe aperta una crisi senza precedenti che avrebbe anche potuto spingere la Casa di Borgo Panigale a prendere una scelta immediata sul futuro del bicampione della MotoGP. Alex Marquez sta costantemente facendo meglio dell’italiano, pur guidando una Desmosedici non aggiornata. Il trend si è ripetuto anche nella tappa spagnola, dove i fratelli Marquez hanno festeggiato una doppietta inedita. Alex Marquez non è riuscito a intimorire Marc, autore dell’ottavo successo in carriera ad Aragon, ma non è stato mai impensierito da Bagnaia.

Il torinese è partito bene, scalando posizioni grazie a uno stacco di frizione perfetto. Si è portato all’esterno e si è subito messo negli scarichi della GP24 di Alex Marquez, occupando la terza posizione. Pecco si è dovuto difendere dagli attacchi di Pedro Acosta, tornato a ottimi livelli sulla KTM. A quel punto i fratelli catalani hanno tentato la fuga. Marc ha imposto un ritmo indiavolato, mentre Bagnaia è riuscito a riacciuffare Alex pur senza risultare mai pericoloso. Dopo le pessime performance a Le Mans e Silverstone, il numero 63 ha preferito non prendersi rischi e ha scelto di tenersi stretta la medaglia di bronzo, dopo l’ennesima delusione patita in Sprint Race conclusa fuori dalla zona punti.

Il risveglio di Pecco

In questa annata Nuvola Rossa ha alternato prestazioni discrete a passaggi a vuoto allarmanti. Marc ha trovato un feeling impeccabile in sella alla GP25, mentre l’italiano non sembra più in grado di replicare la regolarità delle passate stagioni. Sul piano psicologico sta soffrendo oltremisura i trionfi dell’ex pilota della Honda HRC, al comando con un vantaggio di 93 punti, tuttavia ad Aragon Bagnaia ha visto una luce in fondo al tunnel. La sconfitta dello scorso anno per mano di Jorge Martin ha già rappresentato un duro colpo per l’alfiere del team factory.

La Ducati è tornata a comandare in Spagna, dopo le vittorie di Honda e Aprilia nei due precedenti GP. Tre Desmosedici sul podio sono una notizia sensazionale per Luigi Dall’Igna, papà della Desmosedici. Nel giardino di casa Marquez, Pecco ha avuto un sussulto e ha risposto in pista alle tante critiche ricevute dopo le ultime uscite stagionali. Il suo obiettivo dovrebbe essere sempre quello di concludere sul podio le prossime gare. La scelta dischi freno da 355 mm per il GP ha consentito al numero 63 di migliorare in staccata e in inserimento di curva. Dopo il 12° posto della Sprint Race, Bagnaia è riuscito a stare al passo dei migliori, festeggiando un podio che mancava da fine aprile.

La soddisfazione di Dall’Igna

La Ducati sta provando di tutto per rianimare il centauro italiano. Dopo aver superato le difficoltà ad Aragon, il rider dovrà dare continuità al podio ottenuto. Il direttore tecnico della Casa di Borgo Panigale ha dichiarato ai microfoni di Sky Sport MotoGP: “Sicuramente è una bella giornata, una belle più belle domeniche. Pecco ha avuto la reazione del campione che è e io sono veramente contento, sia per lui che per Marc“.

“Quelli di domani sono dei test importanti, perché abbiamo del materiale nuovo da provare, ma soprattutto poi arrivano il Mugello e Assen, che sono due gare che a Pecco piacciono particolarmente, quindi vorrei vederlo veramente in forma lì“, ha analizzato Dall’Igna. L’italiano è sembrato sollevato dal terzo posto strappato in Spagna. Un’iniezione di fiducia per Bagnaia in una fase complessa della sua esperienza in Rosso. Marc Marquez si conferma al top in classifica con 233 punti. Alle sue spalle il fratello Alex con 201, terzo Bagnaia a 140 punti.