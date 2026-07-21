Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Getty Images Terremoto in MotoGP, il campione cambia squadra

C’era una volta un campione italiano, all’anagrafe noto come Valentino Rossi, che fece il percorso inverso e, dopo aver vinto con la Honda decise di passare alla Casa dei tre diapason. Ai tempi fu considerato un alto tradimento e il management dell’Ala dorata non ha mai perdonato il centauro con il numero 46. Corsi e ricorsi storici perchè l’erede sulla M1 del Dottore, Fabio Quartararo, ha scelto di chiudere la sua storia con il brand di Iwata per sposare il nuovo progetto tecnico Honda, nel segno del tecnico Davide Brivio.

Fabio Quartararo ha trascorso tutta la sua carriera agonistica in top class nel box Yamaha. Otto anni conditi da straordinari successi e stagioni amarissime, dove è risultato evidente il divario tecnico rispetto alle corazzate italiane, Ducati in primis ma anche Aprilia. La squadra nipponica si è disunita e il nuovo motore V4 non ha fatto la differenza in pista, come speravano i piloti. Con tutto il rispetto e l’amore possibile, El Diablo ha deciso di mollare il team che lo ha reso una leggenda della MotoGP, facendosi ammaliare dalla proposta dei rivali giapponesi.

Nuovo inizio

Fabio Quartararo è ancora piuttosto giovane, avendo compiuto lo scorso 20 aprile 27 anni. Il nativo di Nizza, teoricamente, si dovrebbe trovare nel suo prime sul piano fisico e mentale. Per sua sfortuna, negli ultimi anni, la M1 non è stata una degna competitor. Nonostante qualche sporadica pole position e super prestazione, il francese di origini italiane non sale sul primo gradino del podio dalla stagione 2022, quando provò disperatamente a difendere la corona conquistata l’anno prima contro Pecco Bagnaia.

Honda HRC aveva bisogno di un fuoriclasse dopo aver perso Marc Marquez ormai 3 anni fa. Joan Mir e Luca Marini non sono riusciti a far cambiare marcia al team factory, e finalmente i vertici hanno trovato l’accordo definitivo. L’ingaggio di Fabio Quartararo per le prossime due stagioni di MotoGP, ovvero quella 2027 e quella successiva, la 2028, offrirà la possibilità di curare al meglio il passaggio dalla 1000 alla cilindrata 850cc.

Mercato in subbuglio

Fabio Quartararo sostituirà Joan Mir, promesso sposo del team Gresini Ducati che perderà Alex Marquez, nuovo pilota KTM al posto di Acosta che andrà in Ducati. Una rivoluzione totale, con Quartararo che verrà rimpiazzato da Jorge Martin che, a sua volta, lascerà la sella dell’Aprilia a Pecco Bagnaia. Date le nuove regole è difficile fare pronostici, ma l’unica cosa certa è che la Yamaha perderà uno straordinario interprete. La Casa di Tokyo ha appena comunicato:

“Honda Racing Corporation (HRC) è lieta di annunciare l’ingaggio di Fabio Quartararo per le stagioni 2027 e 2028 del campionato del mondo di MotoGP. Quartararo correrà per il team ufficiale Honda HRC all’inizio dell’era 850cc della MotoGP, a partire dal 2027. Il ventisettenne è approdato nella classe regina nel 2019 dopo una serie di risultati da record nel campionato internazionale FIM CEV Moto3 e quattro stagioni competitive nei campionati del mondo Moto3 e Moto2. Da esordiente nella classe regina, Quartararo si è subito fatto notare, conquistando la pole position già alla sua quarta gara e totalizzando nel 2019 sei pole e sette podi. Nel 2021 ha conquistato il titolo mondiale di MotoGP, conquistando il secondo posto l’anno successivo. Ad oggi, il pilota francese ha totalizzato nella classe regina 11 vittorie, 32 podi e 21 pole position”.

Quartararo ha celebrato il titolo nel 2021 con 5 vittorie e 10 podi, per un totale di 278 punti. Dal 2023 la M1 ha perso definitivamente competitività rispetto al Ducati, Aprilia e KTM, venendo superata anche dalle rispettive squadre satellite. El Diablo avrà la possibilità di rifarsi con Honda a partire dal 2027. La Casa giapponese ha ufficializzato anche l’arrivo del giovane David Alonso ma senza indicare il team: il colombiano si giocherà con Diogo Moreira un posto nella squadra factory accanto al francese.