Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

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L’appuntamento di Silverstone ha mostrato il lato più debole di Ducati, tra ammissioni scomode, limiti tecnici e un progetto che sembra essere arrivato ai titoli di coda prima dell’ultima recita. Marc Marquez riuscirà, nella sua Spagna, a riportare la Rossa davanti alle Aprilia? Inaugurato nel 2010, il Gran Premio di Aragon si è sempre svolto sulla pista del Motorland vicino ad Alcaniz, ed è stato dal 2021 un feudo della Casa di Borgo Panigale.

La prima storica edizione fu vinta da Casey Stoner in sella alla Desmosedici GP10. Le ultime due è riuscito ad aggiudicarsele Marc Marquez, regalando una gioia immensa al team Gresini nel 2024, mentre lo scorso anno anticipò di 1 secondo suo fratello Alex e di 2 secondi Pecco Bagnaia, completando un podio tutto a tinte Ducati. La speranza di Dall’Igna è che la GP26 possa tornare a volare sui rettilinei del tracciato iberico. In totale il numero 93 ha conquistato 7 successi in top class ad Aragon.

Nel 2022 fu Enea Bastianini a calcare il primo gradino del podio, mentre nella stagione precedente fu Pecco Bagnaia a regalarsi il sapore più dolce dello champagne. Entrambi oggi, per motivi diversi, sono dispersi in posizioni sconvenienti in attesa del cambiamento radicale del 2027 che porterà al debutto le nuove moto 850cc.

Aprilia vuole sfatare un tabù

Arrivati al tredicesimo atto della stagione si può affermare che l’Aprilia ha costruito la moto migliore del lotto nel 2026. Alla Ducati non resta che soffrire sui tracciati in cui le RSGP volano e provare a vincere su tutti i circuiti più favorevoli. Jorge Martin sta iniziando a pregustare la possibilità di celebrare il suo secondo riconoscimento iridato in MotoGP, su due moto diverse. Traguardo tagliato solo da Valentino Rossi, Casey Stoner e Marc Marquez. Marco Bezzecchi è tornato con grandi motivazioni dopo l’operazione alla clavicola e nel Regno Unito si è ripreso la seconda posizione in classifica generale.

Osservati speciali i ragazzi terribili del team Trackhouse, Fernandez e Ogura, in grado di rappresentare le mine vaganti della seconda metà di campionato. Fari puntati anche su Pedro Acosta che tra le mura amiche potrebbe esaltarsi sulla KTM. Troppo lontane tecnicamente le Case giapponesi per pensare a un exploit.

Lungo 5.344 metri, il circuito di Aragon è stato progettato dall’architetto tedesco Hermann Tilke in collaborazione con l’agenzia britannica Foster&Partners, con la consulenza dell’ex pilota di Formula 1 Pedro de la Rosa. Noto per i suoi dislivelli e la combinazione di tratti veloci e tecnici, rappresenterà con le alte temperature di fine agosto una prova fisica per i rider del Motomondiale.

Gli orari TV del GP Aragon

L’evento spagnolo verrà trasmesso in diretta integrale da Sky Sport sul canale Sky Sport MotoGP (anche in mobilità su SkyGo) e in live streaming su NOW. TV8 offrirà in differita le sfide delle tre classi del Motomondiale nella giornata di domenica. Il tredicesimo round di MotoGP prevede 23 giri, mentre la Sprint Race si correrà sulla distanza di 11 tornate. Di seguito gli orari dettagliati delle trasmissioni:

Venerdì 28 agosto

FP1 Moto3: 9:00-9:35

FP1 Moto2: 9:50-10:30

FP1 MotoGP: 10:45-11:30

FP1 Baggers: 12:05-12:25

P Moto3: 13:15-13:50

P Moto2: 14:05-14:45

P MotoGP: 15:00-16:00

FP2 Baggers: 16:25-16:45

Sabato 29 agosto

FP2 Moto3: 8:40-9:10

FP2 Moto2: 9:25-9:55

FP2 MotoGP: 10:10-10:40

Qualifiche MotoGP: 10:50-11:30 (diretta su TV8)

Qualifiche Baggers: 12:10-12:30

Qualifiche Moto3: 12:45-13:25 (diretta su TV8)

Qualifiche Moto2: 13:40-14:20 (diretta su TV8)

Sprint MotoGP: 15:00 (diretta su TV8)

Gara 1 Baggers: 16:10

Domenica 30 agosto