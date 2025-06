Il Motomondiale torna protagonista in Spagna. Nel prossimo weekend si corre ad Aragon. Gli orari televisivi per seguire l'evento

Fonte: ANSA MotoGP, GP Aragon 2025: orari Sky e TV8

Si scaldano i motori in vista dell’ottavo round del campionato 2025. I centauri del Motomondiale tornano in terra iberica per affrontare l’insidiosa tappa di Aragon. La comunità autonoma al confine con la Francia è tra i terreni di caccia preferiti di Marc Marquez. Dall’arrivo in top class il fenomeno catalano si è aggiudicato 6 edizioni, di cui 4 consecutive ai tempi della HRC.

Le prime due storiche sfide vennero conquistate ad Aragon da Casey Stoner. L’asso australiano rese felici i fan della Ducati nel 2010 e quelli della Honda nell’annata successiva. Poi 4 spagnoli fecero la voce grossa, non permettendo mai a Valentino Rossi di vincere una singola volta ad Aragon. Oltre a Marc Marquez, si imposero Jorge Lorenzo, Dani Pedrosa e Alex Rins. Nel 2021 il tricolore sventolò sul podio con Pecco Bagnaia. L’anno dopo Enea Bastianini dettò legge. La turnazione delle tappe spagnole estromise Aragon nel 2023, mentre lo scorso anno dominò con maestria sulla GP-23 Marc Marquez. Quest’ultimo festeggiò il primo trionfo in sella alla Ducati, dopo oltre 1000 giorni di digiuno. Per questo motivo il numero 93 avrà la grande occasione di fare il bis in sella alla Desmosedici GP-25.

Duello infuocato in Spagna

Il tracciato di Aragon piace anche a Pecco Bagnaia, ma la stato di forma del torinese è pessimo. Dopo due GP a secco di punti, in Francia e in Inghilterra, sarebbe già positivo un piazzamento in top 5. Pecco non sembra aver risolto i suoi problemi tecnici e i fratelli Marquez, salvo sorprese, dovrebbero avere vita facile anche contro gli altri competitor. Pedro Acosta arrivò secondo nel 2024, ma ora la KTM appare in caduta libera. Le giapponesi hanno fatto passi in avanti, ma sono anni che Honda e Yamaha faticano sui rettilinei della pista spagnola. Aprilia, dopo il successo a Silverstone di Bezzecchi, proverà a confermarsi al vertice, in attesa di sciogliere il nodo legato a Jorge Martin. Il madrileno non sarà presente in pista, ancora convalescente dopo il drammatico crash in Qatar con Fabio Di Giannantonio.

Marc Marquez potrebbe aprire un gap enorme con i diretti rivali in caso di vittoria. Ha già 24 lunghezze di margine su Alex e addirittura 72 su Pecco. Sebbene la Ducati non sia più una moto senza difetti, sul tracciato iberico la Rossa tornerà a splendere sotto il sole. Si prevede più concitata la Sprint Race. Per ora i fratelli Marquez le hanno conquistate tutte, lasciando le briciole agli avversari. Negli ultimi anni la Casa di Borgo Panigale non aveva mai mancato la prima posizione in due sfide di fila. I ducatisti faranno di tutto per mettere le ruote davanti agli avversari.

Gli orari TV della MotoGP

Il Gran Premio di Aragon verrà trasmesso in diretta integrale da Sky Sport sul canale Sky Sport MotoGP (anche in mobilità su SkyGo) e in streaming su NOW. TV8 offrirà in differita l’evento. Sulle tribune si attende il tutto esaurito e un caldo torrido.

Di seguito gli orari dettagliati delle trasmissioni di Sky Sport:

Venerdì 6 giugno

FP1 Moto3: 9:00-9:35

FP1 Moto2: 9:50-10:30

FP1 MotoGP: 10:45-11:30

P Moto3: 13:15-13:50

P Moto2: 14:05-14:45

P MotoGP: 15:00-16:00

Sabato 7 giugno

FP2 Moto3: 8:40-9:10

FP2 Moto2: 9:25-9:55

FP2 MotoGP: 10:10-10:40

Qualifiche MotoGP: 10:50-11:30 (diretta su TV8)

Qualifiche Moto3: 12:50-13:30 (diretta su TV8)

Qualifiche Moto2: 13:45-14:25 (diretta su TV8)

Sprint MotoGP: 15:00 (diretta su TV8)

Domenica 8 giugno