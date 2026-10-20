Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

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Il diciottesimo round del calendario di MotoGP 2026 si correrà su uno dei tracciati più iconici e impegnativi al mondo. Realizzato su un terreno ondulato sul ciglio di una scogliera, il circuito di Phillip Island è un susseguirsi di curve veloci e di ampio raggio, separate da due tornantini, dove si sono dati battagli i migliori piloti della storia del Motomondiale. Il rettilineo principale, quello dei box, è in discesa e si raggiungono velocità di punta molto elevate.

Data la vicinanza al mare occorre sempre valutare l’impatto del forte vento oceanico. Un’altra particolarità della pista è la presenza di gabbiani che, in più di una occasione, hanno creato dei grattacapi ai piloti. La pista australiana si compone di 12 curve in totale (7 a sinistra e 5 a destra) e si percorre in senso antiorario. Nelle ultime quattro edizioni hanno vinto quattro piloti diversi. Raul Fernandez, apparso in formissima anche nel GP dell’Indonesia, ha conquistato il successo nel 2025, mentre nel 2024 Marc Marquez fece gioire il team Gresini Racing. Johann Zarco, sempre su una Desmosedici di un team satellite, celebrò il trionfo con una cavalcata inaspettata nel 2023 e ancor più sorprendente fu il sigillo di Alex Rins nel 2022 in sella alla Suzuki.

Sfida tra Aprilia e Ducati

Come dimostrano gli ultimi due anni di MotoGP, Aprilia e Ducati sono già abituate a lottare per il successo in Australia. In quello che fu uno dei feudi di Valentino Rossi e, in seguito, di Casey Stoner, potrebbe esaltarsi Marc Marquez, autore già di quattro vittorie, tre con Honda e una con Ducati. Nell’ultima tappa corsa a Mandalika il Cabroncito ha contenuto i danni, rimanendo a 2 punti dal leader Jorge Martin. Dopo aver vinto la Sprint Race, il numero 93 ha concluso la gara alle spalle dei 4 moschettieri dell’Aprilia Bezzecchi, Fernandez, Martin e Ogura, cedendo il passo anche a Pedro Acosta dopo una intensa battaglia.

Il successo dell’azzurro Marco Bezzecchi, che ha recuperato terreno nella classifica iridata, ha riacceso qualche speranza. Il romagnolo si trova in classifica a -46 dal suo compagno di squadra, ma con ancora 5 SR e GP da disputare può ancora succedere di tutto. Il GP del Qatar è stato confermato e, sebbene al centro del conflitto che vive il Medio Oriente, è stato programmato per il weekend dell’8 novembre, subito dopo la tappa della Malesia. Carlos Ezpeleta ha assicurato che continueranno a monitorare la situazione, ma gli interessi economici in ballo sono alti e dovrebbero alla fine prevalere.

Oltre ai centauri di Aprilia e Ducati, in Australia potrebbe esaltarsi Pedro Acosta. Quest’ultimo si trova in un ottimo stato di forma e, dopo essersi tolto il peso della prima vittoria in MotoGP, vorrà regalare gli ultimi momenti di gioia alla KTM, team che lo ha da sempre sostenuto e lanciato ai massimi livelli. Oltre al giovane spagnolo, i fari saranno puntati anche sui rider di Yamaha e Honda. Fabio Quartararo, dal prossimo anno, correrà con la Casa dell’Ala dorata e non ha mai nascosto il suo fascino per Phillip Island. Rimanendo nel box di Iwata sarà anche l’ultima in Australia per l’idolo di casa, Jack Miller.

Gli orari TV del GP

L’appuntamento australiano verrà trasmesso in diretta integrale da Sky Sport sul canale Sky Sport MotoGP (anche in mobilità su SkyGo) e in live streaming su NOW. TV8 offrirà in differita le sfide delle tre classi del Motomondiale nella giornata di domenica. Il diciottesimo atto del campionato MotoGP prevede 27 giri, mentre la Sprint Race si correrà sulla distanza di 13 tornate. Di seguito gli orari dettagliati delle trasmissioni:

Venerdì 23 ottobre

FP1 Moto3: 0:00-0:35

FP1 Moto2: 0:50-1:30

FP1 MotoGP: 1:45-2:30

P Moto3: 4:15-4:50

P Moto2: 5:05-5:45

P MotoGP: 6:00-7:00

Sabato 24 ottobre

FP2 Moto3: 23:40-0:10

FP2 Moto2: 0:25-0:55

FP2 MotoGP: 1:10-1:40

Qualifiche MotoGP: 1:50-2:30 (diretta su TV8)

Qualifiche Moto3: 3:45-4:25 (diretta su TV8)

Qualifiche Moto2: 4:40-5:20 (diretta su TV8)

Sprint Race MotoGP: 6:00 (differita domenica ore 9:45 su TV8)

Domenica 25 ottobre