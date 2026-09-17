Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

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Dopo la brillante vittoria di Misano Marc Marquez è salito al primo posto della graduatoria, a pari merito con Jorge Martin. Alla luce dei risultati del campione spagnolo e delle Aprilia potrebbe apparire un campionato super entusiasmante, ma un vero e proprio duello tra i top rider ancora non si è verificato. Nella prima parte ha dominato Bezzecchi senza appelli, sfruttando i problemi fisici dello spagnolo della Casa di Borgo Panigale, in seguito, dopo l’operazione, è salito in cattedra il numero 93 e Martin nel mentre è stato semplicemente il più costante, cercando di perdere meno punti possibili.

A Jorge non potrà più bastare fare il compitino, come è accaduto anche nell’ultimo appuntamento in Italia. Il quinto posto nella gara lunga di Misano per Martinator è stata l’ennesima prova che, con il passare dei giri, non è in grado di tenere il ritmo dei primi. Nel post gara, ai microfoni di Sky Sport, Martinator ha confessato che la sua RS-GP funzionava perfettamente, ma che a frenarlo è stata la sindrome compartimentale al braccio destro, che lo sta facendo soffrire. Dopo la sfida di Spielberg potrebbe essere costretto a una operazione.

Feudo Ducati

La Casa emiliana ha vinto in Austria dal 2016 con i rider italiani Iannone, Dovizioso, Bagnaia e con l’armata spagnola Lorenzo, Martin e Marc Marquez. Il layout della pista si è sempre sposato a meraviglia con le caratteristiche tecniche della Desmosedici con sali-scendi e staccate al limite che hanno premiato la guida degli alfieri della squadra corsa ufficiale. Pecco, in crisi nera e in attesa del passaggio in Aprilia, si è molto lamentato del comportamento della sua Rossa a Misano e difficilmente risulterà protagonista. I fratelli Marquez, invece, hanno la possibilità di continuare la striscia positiva, senza dimenticare Aldeguer e Di Giannantonio.

Nello scorso weekend si è visto anche un Pedro Acosta in grande spolvero, capace di duellare con le due corazzate italiane, nonostante una KTM nettamente inferiore. Honda e Yamaha stanno solo aspettando il passaggio alle moto 850cc per archiviare l’attuale era della classe regina. Il circuito situato in Stiria era riconosciuto con il nome A1-Ring, chiamato da tutti Zeltweg, sinonimo dell’Osterreichring, costruito nel 1969. Il tracciato è lungo 4,318 km e consta di 11 curve: 8 a destra e 3 a sinistra. Il record della pista appartiene a Jorge Martin su Ducati, 1:27.748, fatto registrare nel 2024. Il rettilineo è di 626 metri, con un dislivello di 65 metri.

Gli orari TV del GP Austria

L’evento di Spielberg verrà trasmesso in diretta integrale da Sky Sport sul canale Sky Sport MotoGP (anche in mobilità su SkyGo) e in live streaming su NOW. TV8 offrirà in differita le sfide delle tre classi del Motomondiale nella giornata di domenica. Il quindicesimo round di MotoGP prevede 28 giri, mentre la Sprint Race si correrà sulla distanza di 14 tornate. Di seguito gli orari dettagliati delle trasmissioni:

Venerdì 18 settembre

FP1 Moto3: 9:00-9:35

FP1 Moto2: 9:50-10:30

FP1 MotoGP: 10:45-11:30

FP1 Baggers: 12:40-13:00

P Moto3: 13:15-13:50

P Moto2: 14:05-14:45

P MotoGP: 15:00-16:00

FP2 Baggers: 17:05-17:25

Sabato 19 settembre

FP2 Moto3: 8:40-9:10

FP2 Moto2: 9:25-9:55

FP2 MotoGP: 10:10-10:40

Qualifiche MotoGP: 10:50-11:30 (diretta su TV8)

Qualifiche Baggers: 12:10-12:30

Qualifiche Moto3: 12:45-13:25 (diretta su TV8)

Qualifiche Moto2: 13:40-14:20 (diretta su TV8)

Sprint MotoGP: 15:00 (diretta su TV8)

Gara 1 Baggers: 16:10 (9 giri)

Domenica 20 settembre