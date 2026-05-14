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Non ci sarà Marc Marquez, operatosi alla spalla e al piede destro a Madrid, e questo è già un aspetto che avranno considerato gli avversarsi. Ad oggi l’unico ducatista in grado di mettere in difficoltà Marco Bezzecchi e Jorge Martin dovrà osservare la sfida dalla TV. La pista di Montmelò in passato ha sorriso anche ad Aleix Espargaró in sella all’Aprilia, sebbene negli ultimi due anni si siano imposti Alex Marquez e Pecco Bagnaia su Desmosedici.

In teoria dovremmo vedere una sfida aperta tra i due costruttori italiani, tuttavia la doppietta di Le Mans della Casa di Noale ha parlato chiaro. La Rossa ha completamente perso il vantaggio tecnico della scorsa annata. Per vincere i piloti che montano sulle Desmosedici si dovranno superare, come accaduto ad Alex Marquez a Jerez de la Frontera. Il pilota del team Gresini Racing è all’ultima spiaggia, dopo l’ennesimo errore occorso nella sfida di domenica scorsa in Francia.

Tutti all’inseguimento delle Aprilia

La Casa di Noale ha ritrovato un Jorge Martin in grandissima forma che, a differenza di Bezzecchi, sa come si vincono i mondiali. Nel 2024, nonostante stesse in sella a una moto di un team satellite, riuscì a piegare il campione in carica Bagnaia. In MotoGP il madrileno non ha mai vinto in Catalogna e vorrà sfatare questo tabù. Idem Marco Bezzecchi che è rimasto in testa al mondiale con un punticino di vantaggio sul compagno di squadra.

A Barcellona sarà caccia aperta ai due piloti dell’Aprilia in fuga in graduatoria. In KTM si attende sempre un Pedro Acosta in formato deluxe nelle sfide di casa, mentre nel box Yamaha sperano di rivedere Fabio Quartararo lottare per la top 5. A Le Mans è stato tra i migliori del weekend, chiudendo il GP di Francia in sesta posizione. El Diablo ha già vinto l’edizione del 2022, quella in cui provò l’allungo decisivo su Bagnaia per la seconda corona di fila. Fari puntati sul ritorno in pista di Vinales dopo l’operazione alla spalla.

Nel team factory Ducati cresce la preoccupazione intorno al futuro in pista di Marc Marquez. Non verrà sostituito nella sfida catalana, ma a mettere ulteriore tensione ci ha pensato l’esperto manager Carlo Pernat. Il una chiacchierata in esclusiva per FormulaPassion.it il genovese ha dichiarato:

“Rientro al Mugello? Glielo auguro, ma secondo me è difficile. A Le Mans ha fatto un giro pazzesco facendo il record della pista con mezzo secondo sugli altri. Come a dire a tutti ‘io sul giro singolo neanche vi vedo’, ma poi purtroppo sulla distanza di gara non ce la fa. Gli auguro di tornare a posto, ma sul futuro mi pongo dei dubbi. Ritiro a fine 2026? Se va avanti così non so se potrà andare avanti. Il ritiro è l’opzione che nessuno di noi vuole, lui per primo. Ma a 33 anni, con i problemi che ha avuto, un punto interrogativo ce lo metto. Lontano, perché lui è Marc Marquez e ha fatto tante cose straordinarie. Però un dubbio remoto c’è”.

Gli orari TV del GP di Barcellona

Il Gran Premio verrà trasmesso in diretta integrale da Sky Sport sul canale Sky Sport MotoGP (anche in mobilità su SkyGo) e in live streaming su NOW. TV8 offrirà in differita l’evento domenicale. La sfida principale del GP di Barcellona 2026 di MotoGP sarà di 24 giri, mentre la SR si correrà sulla distanza di 12 giri. Di seguito gli orari dettagliati delle trasmissioni di Sky Sport:

Venerdì 15 maggio

FP1 Moto3: 9:00-9:35

FP1 Moto2: 9:50-10:30

FP1 MotoGP: 10:45-11:30

P Moto3: 13:15-13:50

P Moto2: 14:05-14:45

P MotoGP: 15:00-16:00

Sabato 16 maggio

FP2 Moto3: 8:40-9:10

FP2 Moto2: 9:25-9:55

FP2 MotoGP: 10:10-10:40

Qualifiche MotoGP: 10:50-11:30 (diretta su TV8)

Qualifiche Moto3: 12:45-13:25 (diretta su TV8)

Qualifiche Moto2: 13:40-14:20 (diretta su TV8)

Sprint MotoGP: 15:00 (diretta su TV8)

Domenica 17 maggio