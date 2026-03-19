Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Getty Images MotoGP GP Brasile: orari TV Sprint Race e GP

La MotoGP approda in Sudamerica per il secondo round stagionale. Dopo i trascorsi in Argentina, si vola in Brasile, su un circuito che ha già ospitato il Motomondiale alla fine degli anni ’80, ma oggi è stato rinnovato in modo da risultare sicuro e sfidante per i bolidi moderni. Dopo il successo di Marco Bezzecchi nella prima sfida di Buriram, il mondo sembra essersi rovesciato.

L’Aprilia è stata protagonista di una cavalcata irrefrenabile in Thailandia, dopo la vittoria della Sprint Race da parte di Pedro Acosta. Quest’ultimo è risultato un grande protagonista e comanda la graduatoria con 7 punti di vantaggio sul romagnolo della Casa di Noale. Nelle prime 5 posizioni della classifica ci sono 4 piloti Aprilia: alle spalle di Bezzecchi, figurano Raul Fernandez, Jorge Martin e Ai Ogura.

Testa a testa Ducati vs Aprilia

La Casa di Borgo Panigale dopo il DNF di Marc Marquez in gara e le due none posizioni di Pecco Bagnaia nella SR e nel GP non può consentirsi passi falsi. La Desmosedici non sembra godere più dell’enorme vantaggio tecnico delle passate stagioni. Il progetto di Dall’Igna si vedrà alla distanza, ma nell’ultimo anno delle moto 1000cc potrebbe accadere l’impensabile. “Simply the Bez” si potrebbe ritagliare il ruolo di anti-Marquez e il brand di Noale potrebbe scardinare le certezze della Ducati.

Bagnaia oramai è un separato in casa e, a breve, annuncerà il suo passaggio all’Aprilia. Martin dovrebbe prendere il posto in Yamaha di Quartararo che ha deciso di legarsi con Honda. Un valzer di nomi che rende ancora più salda la posizione di Bezzecchi, fresco di matrimonio con la RS-GP. Marc Marquez non può mancare la lotta alla prima posizione in Brasile. Sconfitto nella SR dal connazionale Acosta, il numero 93 è stato costretto al ritiro nella sfida lunga thailandese dopo aver piegato il cerchio posteriore su un cordolo. Per la Ducati si interrotto il filotto di 88 podi di fila, con la prima delle Desmosedici GP che ha chiuso addirittura sesta con Fabio Di Giannantonio del team VR46.

Le caratteristiche del tracciato

La pista è lunga 3,835 km, con 14 curve: 9 a destra e 5 a sinistra. Il circuito di Goiania è stato inaugurato nel 1974, progettato dall’architetto Silas Varizo in collaborazione con il pilota di aerei e auto da corsa Marcos Veiga Jardim. Il driver brasiliano Emerson Fittipaldi, all’epoca in procinto di conquistare il suo secondo titolo mondiale di Formula 1, fu protagonista di una consulenza speciale.

Goiania è la capitale dello stato del Goiás, a poco più di 200 km da Brasilia, e dovrà rappresentare per i piloti di Borgo Panigale il luogo del riscatto. La terza forza sarà sicuramente la KTM, mentre Honda e Yamaha le pronostichiamo più attardate.

Gli orari TV della GP del Brasile

Il Gran Premio verrà trasmesso in diretta integrale da Sky Sport sul canale Sky Sport MotoGP (anche in mobilità su SkyGo) e in live streaming su NOW. TV8 offrirà in differita l’evento. Per adattarsi al nuovo circuito, i piloti delle tre classi avranno a disposizione delle sessioni di prove libere più lunghe nella giornata di venerdì. Il turno pomeridiano della MotoGP durerà 75 minuti e non i 60 tradizionali. Di seguito gli orari dettagliati delle trasmissioni di Sky Sport:

Venerdì 20 marzo

FP1 Moto3: 13:00 – 13:45

FP1 Moto2: 14:00 – 14:50

FP1 MotoGP: 15:05 – 16:05

P Moto3: 17:15 – 18:00

P Moto2: 18:15 – 19:05

P MotoGP: 19:20 – 20:35

Sabato 21 marzo

FP2 Moto3: 12:40 – 13:10

FP2 Moto2: 13:25 – 13:55

FP2 MotoGP: 14:10 – 14:40

Qualifiche MotoGP: 14:50 – 15:30 (diretta su TV8)

Qualifiche Moto3: 16:45 – 17:25 (diretta su TV8)

Qualifiche Moto2: 17:40 – 18:20 (diretta su TV8)

Sprint MotoGP: 19:00 (diretta su TV8)

Domenica 22 marzo