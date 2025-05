Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Fonte: ANSA MotoGP, GP Francia 2025: orari Sky e TV8

In Francia, nel prossimo weekend, sfrecceranno i centauri del Motomondiale. Sarà un’occasione straordinaria per i fan della Ducati, per festeggiare un record clamoroso. Il team factory emiliano, grazie anche all’apporto dei piloti delle squadre satelliti, è riuscito a cogliere il ventiduesimo successo di fila nella scorsa tappa in Spagna, esattamente come la Honda a fine anni ‘90. La Casa di Borgo Panigale, vincendo il GP di Francia, supererebbe il primato del marchio dell’Ala dorata, celebrando con 23 trionfi un posto nella storia della classe regina. La striscia della Honda, tra il 1997 e il 1998, fu fermata da Simon Crafar su Yamaha, che si aggiudicò il GP di Gran Bretagna a Donington, mettendo dietro il campionissimo della Casa di Tokyo, Mick Doohan, autore di 18 successi su 22 totali.

Il principale attore protagonista dei successi della Rossa è stato Pecco Bagnaia che ha celebrato 11 trionfi su 22. Hanno contribuito anche i fratelli Marquez, Enea Bastianini e il campione del mondo in carica, Jorge Martin, poi passato all’Aprilia. Di sicuro lo scenario non esalterà i tifosi delle altre squadre, anche perché l’ultima sconfitta della Ducati, per mano di Vinales ad Austin in sella all’Aprilia, era arrivata per una sfortunata caduta di Marc Marquez nel 2024. Lo spagnolo aveva compreso che sarebbe potuta essere una Ducati’s Cup e questo lo ha spinto a stracciare il faraonico contratto con la Honda HRC per iniziare una nuova fase di carriera, prima nel team Gresini Racing, e poi in sella alla Rossa.

Le Mans feudo Ducati

Alex Marquez, leader della classifica, è reduce dal suo primo successo in MotoGP. Pecco Bagnaia, in era MotoGP in Francia, non ha mai vinto, mentre il cannibale Marc ha conquistato 3 trionfi ai tempi della Honda. Inevitabilmente, dopo il passo falso di Jerez de la Frontera, MM93 vorrà riprendersi la leadership e il massimo trofeo che manca a Le Mans dal 2019.

Tutti gli altri, complice anche un layout pro Ducati, dovrebbero essere spettatori della fuga delle Desmosedici. Per un ultimo successo di un team diverso occorre tornare agli anni d’oro di Honda e Yamaha, ma pre 2020 era un’altra MotoGP. Continuerà la sfida al vertice tra il team Gresini Racing e quello di Valentino Rossi. Un dettaglio che i fan del numero 46 ricorderanno, in relazione alla Ducati, è relativo ai podi sulla Desmosedici. In anni molto bui su una Rossa non competitiva, grazie alle brutali accelerazioni del motore del bolide emiliano, il Dottore celebrò in Francia una terza piazza nel 2011 e una seconda posizione nel 2012. Ancora assente il campione del mondo in carica, Jorge Martin.

Gli orari TV della MotoGP

Il Gran Premio di Francia verrà trasmesso in diretta integrale da Sky Sport sul canale Sky Sport MotoGP (anche su SkyGo) e in streaming su NOW. TV8 offrirà in differita l’evento. Di seguito, potete trovare il programma completo del weekend transalpino.

Venerdì 9 maggio

FP1 MotoE: 8:30-8:45

FP1 Moto3: 9:00-9:35

FP1 Moto2: 9:50-10:30

FP1 MotoGP: 10:45-11:30

FP2 MotoE: 12:35-12:50

P Moto3: 13:15-13:50

P Moto2: 14:05-14:45

P MotoGP: 15:00-16:00

Qualifiche MotoE: 17:00-17:30

Sabato 10 maggio

FP2 Moto3: 8:40-9:10

FP2 Moto2: 9:25-9:55

FP2 MotoGP: 10:10-10:40

Qualifiche MotoGP: 10:50-11:30

Gara 1 MotoE: 12:15

Qualifiche Moto3: 12:50-13:30

Qualifiche Moto2: 13:45-14:25

Sprint MotoGP: 15:00 (diretta su TV8)

Gara 2 MotoE: 16:10

Domenica 11 maggio