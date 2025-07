Tutto pronto per il GP MotoGP di Germania 2025 al Sachsenring: ecco dove vedere Sprint e gara in TV e streaming e cosa aspettarsi dal weekend

Getty MotoGP, GP Germania 2025: orari Sky e TV8

Il Motomondiale entra nel vivo dell’estate e lo fa con una delle tappe più amate e spettacolari del calendario: il Gran Premio di Germania. Dal 12 al 14 luglio, i riflettori saranno puntati sullo storico tracciato del Sachsenring, un circuito tecnico, breve e tortuoso che da anni mette alla prova i nervi dei piloti e la messa a punto delle moto. Dopo il dominio Ducati al Mugello e la grande sfida olandese ad Assen, il paddock si sposta nell’ex Germania Est per un weekend che promette emozioni, colpi di scena e, come sempre, punti pesanti in ottica campionato.

Il circuito sassone, noto per il suo andamento antiorario è uno di quei tracciati dove la precisione conta più della velocità pura. Negli ultimi anni, proprio qui Marc Márquez ha scritto alcune delle pagine più memorabili della sua carriera, anche se ora la leadership della classe regina è più aperta che mai. Sarà ancora Bagnaia contro Martín? O vedremo finalmente l’acuto di Pedro Acosta, sempre più vicino al colpo grosso?

Sachsenring, il tempio di Marc Márquez

Con i suoi 3.671 metri, 13 curve (di cui 10 a sinistra) e appena un rettilineo di 700 metri, il Sachsenring è un circuito delicato che richiede uno stile di guida pulito, continuo e quasi danzato. Negli ultimi hanno la Germania ha visto un dominio incontrastato di Marc Márquez, vincitore ininterrotto dal 2013 al 2021. I presupposti per questo 2025 non sembrano differenti: il Team Ducati nelle ultime gare continua a dettare il ritmo, con Aprilia e KTM pronte a inserirsi e qualche sorpresa possibile in casa Yamaha.

Per determinare i rivali in pole bisogna analizzare lo stile di guida che richiede il tracciato, con basse velocità di punta che rendono cruciale la gestione del passo in curva e la trazione in uscita, aspetti in cui Pecco Bagnaia ha dimostrato grande crescita nel 2025. Ancora una volta il grande assente è Jorge Martín, campione in carica alle prese con la riabilitazione dalla caduta di fine 2024. Occhio però a Pedro Acosta, che proprio su un tracciato così tecnico potrebbe tirare fuori quella vittoria che finora gli è solo sfuggita per dettagli.

Da non sottovalutare neppure Enea Bastianini e Maverick Viñales, capaci di exploit quando l’assetto è centrato. E chissà che il Sachsenring non possa rappresentare un’occasione di riscatto anche per Fabio Quartararo, alle prese con una Yamaha in difficoltà ma sempre efficace nei tracciati guidati, come ha dimostrato nel 2022 quando ha vinto interrompendo la striscia di Marquez nel tracciato.

GP Germania 2025, gli orari TV e streaming

L’intero weekend sarà trasmesso in diretta sia da Sky Sport MotoGP (canale 208) e in streaming su NOW. Sarà possibile seguire prove, qualifiche e gara Sprint del sabato anche su TV8, che porterà in chiaro anche le gare della domenica.

Di seguito gli orari dettagliati delle trasmissioni di Sky Sport e TV8:

Venerdì 11 luglio 2025

FP1 Moto3: 9:00-9:35

FP1 Moto2: 9:50-10:30

FP1 MotoGP: 10:45-11:30

Prove Moto3: 13:15-13:50

Prove Moto2: 14:05-14:45

Prove MotoGP: 15:00-16:00

Sabato 12 luglio 2025

FP2 Moto3: 8:40-9:10

FP2 Moto2: 9:25-9:55

FP2 MotoGP: 10:10-10:40

Q1 MotoGP: 10:50-11:05

Q2 MotoGP: 11:15-11:30

Q1 Moto3: 12:50-13:05

Q2 Moto3: 13:15-13:30

Q1 Moto2: 13:45-14:00

Q2 Moto2: 14:10-14:25

Sprint MotoGP: 15:00

Domenica 13 luglio 2025