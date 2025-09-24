Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Getty Images MotoGP GP Giappone, orario TV Sprint Race e GP

Il Motomondiale si appresta a entrare nella fase più calda, quella asiatica, che porterà i fan a notti insonni. Il fine settimana di Motegi potrebbe già risultare decisivo per l’assegnazione della corona iridata a Marc Marquez. Il leader della Ducati ha un vantaggio consistente sul fratello minore, ma dovrà strappare altri 3 punti per diventare ufficialmente il campione. Il fuso orario complicherà i piani dei protagonisti della classe regina, che dovranno adattarsi velocemente alle difficili condizioni ambientali.

Il round giapponese potrebbe rappresentare la svolta per il Cabroncito, che in 3 edizioni precedenti ha già calcato il primo gradino del podio. I 9 mondiali di Valentino Rossi non son mai stati così vicini, ma il ducatista non potrà commettere errori. Togliersi la soddisfazione di vincere davanti al suo ex pubblico che lo ha sostenuto ai tempi della Honda avrebbe del clamoroso. L’ex pilota della HRC è stato un simbolo del marchio dell’Ala dorata e potrebbe aprire un ciclo anche nella sua nuova casa italiana. Inoltre, in caso di trionfo nella gara di domenica, il numero 93 diventerebbe il terzo nella storia a toccare quota 100 trionfi iridati in carriera. Le 115 vittorie di Valentino Rossi non sono lontane. Il centauro di Cervera ottenne il suo successo numero 100 nell’anno del suo nono titolo nel 2009. Dopo quel GP di Assen, il Dottore calò il suo rendimento, complici anche gli infortuni e i mezzi non all’altezza del suo talento.

I rivali di Marc Marquez

Alex sta vivendo un ottimo stato di forma e a Misano è stato spietato. Proprio il trionfo del pilota del Team Gresini Racing ha rimandato la festa di Marc. Al terzo posto della classifica c’è ancora Pecco Bagnaia, vincitore nell’ultima edizione del GP del Giappone, atteso a una prova d’orgoglio dopo le parole rilasciate post test di Misano. Il torinese ha ancora un vantaggio di 8 punti su Marco Bezzecchi. Una buona performance del romagnolo potrebbe già determinare un clamoroso sorpasso a Motegi. Bagnaia avrebbe bisogno di una prestazione maiuscola per uscire da una fase terribile in cui è piombato dalla tappa tedesca del Sachsenring.

Chi lascerà il segno? Jorge Martin, dopo la vittoria del 2023, potrebbe provare a entrare in top 5. Honda e Yamaha, nella gara di casa, proveranno a estrarre il massimo potenziale. La Casa dell’Ala dorata ha vinto per anni, ma l’ultimo trionfo risale oramai al 2019, proprio con Marc Marquez protagonista. La KTM è cresciuta nel corso delle ultime uscite e con Bastianini e Acosta potrebbe inserirsi in top 10. Occhio anche a Jack Miller che nel 2022 salì sul gradino più alto del podio.

Gli orari TV della MotoGP

La tappa di Motegi verrà trasmessa in diretta integrale da Sky Sport sul canale Sky Sport MotoGP (anche in mobilità su SkyGo) e in live streaming su NOW. TV8 offrirà in differita dell’evento. Di seguito gli orari dettagliati delle trasmissioni di Sky Sport:

Venerdì 26 settembre

FP1 Moto3: 2:00-2:35

FP1 Moto2: 2:50-3:30

FP1 MotoGP: 3:45-4:30

P Moto3: 6:15-6:50

P Moto2: 7:05-7:45

P MotoGP: 8:00-9:00

Sabato 27 settembre

FP2 Moto3: 1:40-2:10

FP2 Moto2: 2:25-2:55

FP2 MotoGP: 3:10-3:40

Qualifiche MotoGP: 3:50-4:30 (diretta su TV8)

Qualifiche Moto3: 5:45-6:25 (diretta su TV8)

Qualifiche Moto2: 6:40-7:20 (diretta su TV8)

Sprint MotoGP: 8:00 (diretta su TV8 con replica SR alle ore 13:00)

Domenica 28 settembre