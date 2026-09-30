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La vittoria di Pedro Acosta in Austria, la prima dello spagnolo in MotoGP, non ha influito sugli equilibri al vertice. L’Aprilia può continuare a inseguire il sogno mondiale correndo a due punte, mentre la Casa di Borgo Panigale nelle ultime sfide si potrà affidare solo sull’estro di Marc Marquez. Pecco Bagnaia, da mesi, è un separato in casa e non vede l’ora di passare al team italiano concorrente. Il suo ultimo biennio si è trasformato in uno strazio e già un piazzamento in top-5 appare una chimera.

La Casa di Noale, invece, può contare su un Martin sempre più motivato e un Bezzecchi che, dopo la pausa estiva, è tornato competitivo e veloce. Il romagnolo, infatti, punterà a ricucire il gap in Giappone dal compagno di squadra e da Marc Marquez nel tentativo di giocarsi ad armi pari la volata finale. Il Bez accusa un gap di 42 punti dalla vetta, complice anche lo zero nella sfida di Misano dove era tra i favoriti assoluti. In pista tornerà finalmente anche Maverick Vinales su KTM.

Giardino di casa Ducati

Il round nipponico del Motomondiale è uno dei più attesi dai fan della Casa emiliana. La sua presenza nel calendario, nel passato recente, ha sorriso ai piloti in sella alla Desmosedici. Le ultime due sfide sono state vinte da Pecco Bagnaia, mentre le due precedenti da Jorge Martin. Nel 2022, invece, si impose Jack Miller, mentre tra gli italiani a tinte Rosse che hanno vinto nel Paese del Sol Levante spiccano Dovizioso nel 2017 e per tre volte Capirossi.

A seguito dell’edizione nefasta del 2003, in cui perse la vita il talento nipponico Daijiro Kato, la sfida giapponese si è spostata da Suzuka a Motegi. La pista di proprietà Honda, dove per anni ha dominato Marc Marquez, ha ospitato dapprima la Champ Car, in seguito l’Indy Racing League, e attualmente anche la Super Formula e il Super GT giapponese.

Lungo 4801 metri, il circuito vanta 14 curve: 6 a sinistra e 8 a destra. Il tracciato è tra i più impegnativi del calendario a causa sia dell’abbondanza di curve da seconda marcia. Il complesso sportivo di Motegi, costruito nel 1997, presenta due circuiti e per questo viene chiamato Twin Ring (doppio anello): un percorso stradale da 4.801 metri e un ovale da 2.493. Il co-primatista sul circuito di Motegi insieme a Loris Capirossi, Jorge Lorenzo e Dani Pedrosa è l’attuale campione del mondo, Marc Marquez, che potrebbe essere il primo a salire a quota 4 successi. Il record della pista appartiene a Pedro Acosta, stabilito al debutto in MotoGP il 5 ottobre del 2024: 1:43.018 il tempo del pilota della KTM.

Gli orari TV del GP Giappone

L’evento nipponico verrà trasmesso in diretta integrale da Sky Sport sul canale Sky Sport MotoGP (anche in mobilità su SkyGo) e in live streaming su NOW. TV8 offrirà in differita le sfide delle tre classi del Motomondiale nella giornata di domenica. Il sedicesimo atto del campionato MotoGP prevede 24 giri, mentre la Sprint Race si correrà sulla distanza di 12 tornate. Di seguito gli orari dettagliati delle trasmissioni:

Venerdì 2 ottobre

FP1 Moto3: 2:00-2:35

FP1 Moto2: 2:50-3:30

FP1 MotoGP: 3:45-4:30

P Moto3: 6:15-6:50

P Moto2: 7:05-7:45

P MotoGP: 8:00-9:00

Sabato 3 ottobre

FP2 Moto3: 1:40-2:10

FP2 Moto2: 2:25-2:55

FP2 MotoGP: 3:10-3:40

Qualifiche MotoGP: 3:50-4:30 (diretta su TV8)

Qualifiche Moto3: 5:45-6:25 (diretta su TV8)

Qualifiche Moto2: 6:40-7:20 (diretta su TV8)

Sprint MotoGP: 8:00 (diretta su TV8)

Domenica 4 ottobre