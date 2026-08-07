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La seconda parte di campionato scatta con una gara ricca di fascino per gli appassionati della classe regina. Il tracciato di Silverstone, nato come aeroporto militare per la RAF nel 1943, è il più lungo del calendario del Motomondiale con i suoi 5,891 km, contando su 18 curve, 10 a destra ed 8 a sinistra, mentre il rettilineo più lungo misura 770 metri con una sede stradale di 15 metri.

Le settimane di pausa sono state condizionate da scossoni sul mercato con l’annuncio di Fabio Quartararo in Honda e il passaggio di Jorge Martin in Yamaha. La Ducati vorrebbe chiudere in bellezza l’attuale ciclo tecnico con l’ennesimo trionfo mondiale di Marc Marquez, ritornato in corsa a causa degli innumerevoli passi falsi di Marco Bezzecchi, arruolato per la sfida inglese.

Il duello tra Aprilia e Ducati si preannuncia infuocato, data la situazione di classifica che offre ben cinque rider racchiusi in appena 24 punti al termine dell’ultima sfida in Germania dove ha dominato il numero 93, come nelle attese. Jorge Martin che non è stato il più veloce della prima parte di stagione, ma è al primo posto con 208 punti, davanti al collega di marca Ai Ogura con 194, a Marc Marquez a 190, a Marco Bezzecchi a 186 e a Fabio Di Giannantonio a 184.

Duello Aprilia vs Ducati

Dopo i tonfi nei precedenti round e l’operazione alla clavicola tutta l’attenzione dei fan italiani dell’Aprilia a Silverstone sarà su Marco Bezzecchi. Quest’ultimo ha commesso errori pesanti e per vincere dovrà resettare nella speranza di tornare in lizza per la conquista del titolo. La RS-GP26 si è dimostrata la moto migliore del lotto, annichilendo in molte tappe la concorrenza. La Casa di Borgo Panigale si sta basando principalmente sugli acuti di Marc Marquez e sulla costanza di Fabio Di Giannantonio. In questa seconda metà dell’anno la KTM, prima di accogliere il romano del team VR46 e Alex Marquez, spera di celebrare un successo di Pedro Acosta. I piloti delle squadre ufficiali delle Case giapponesi sono dei separati in casa in attesa della rivoluzionaria stagione 2027 dove esordiranno le moto 850cc.

Nelle ultime 5 annate a Silverstone hanno vinto 3 italiani. Nel 2025 si aggiudicò la tappa Marco Bezzecchi, nel 2024 ebbe la meglio Enea Bastianini, mentre nel 2022 conquistò la sfida Pecco Bagnaia. Marc Marquez è salito sul primo gradino del podio in MotoGP solo nell’edizione 2014. La Casa di Noale e quella di Borgo Panigale si sono divise le ultime 4 sfide.

Gli orari TV del GP Gran Bretagna

L’evento di Silverstone verrà trasmesso in diretta integrale da Sky Sport sul canale Sky Sport MotoGP (anche in mobilità su SkyGo) e in live streaming su NOW. TV8 offrirà in differita le sfide delle tre classi del Motomondiale nella giornata di domenica. La tappa inglese di MotoGP sarà di 20 giri, mentre la Sprint Race si correrà sulla distanza di 10 tornate. Di seguito gli orari dettagliati delle trasmissioni:

Venerdì 7 agosto

FP1 Moto3: 11:00-11:35

FP1 Moto2: 11:50-12:30

FP1 MotoGP: 12:45-13:30

FP1 Baggers: 14:40-15:00

P Moto3: 15:15-15:50

P Moto2: 16:05-16:45

P MotoGP: 17:00-18:00

FP2 Baggers: 19:05-19:25

Sabato 8 agosto

FP2 Moto3: 10:40-11:10

FP2 Moto2: 11:25-11:55

FP2 MotoGP: 12:10-12:40

Qualifiche MotoGP: 12:50-13:30 (diretta su TV8)

Qualifiche Baggers: 14:10-14:30

Qualifiche Moto3: 14:45-15:25 (diretta su TV8)

Qualifiche Moto2: 15:40-16:20 (diretta su TV8)

Sprint MotoGP: 17:00 (diretta su TV8)

Gara 1 Baggers: 18:10

Domenica 9 agosto