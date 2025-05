Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Fonte: Getty Images MotoGP, GP Gran Bretagna 2025: orari Sky e TV8

Il settimo round del campionato 2025 di MotoGP si svolgerà sullo spettacolare tracciato di Silverstone. Una tappa immancabile per i fan della classe regina che potranno ammirare i migliori centauri al mondo in una doppia sfida che si preannuncia infuocata. Le uniche due SR corse nella storia del GP sono state vinte da Alex Marquez, osservato speciale dopo l’errore di Le Mans, e da Enea Bastianini. Quest’ultimo è sprofondato in una crisi senza apparenti vie d’uscite dopo l’exit da Ducati. Il feeling con la KTM non è mai scattato e sta facendo fatica anche nel confronto diretto con il teammate, Maverick Vinales.

Enea Bastianini è stato il vincitore dell’ultima edizione del Gran Premio della Gran Bretagna. Marc Marquez non celebra un successo dal lontano 2014, tuttavia proverà a riscattarsi per allungare in classifica. Potrebbe esserci una sfida con Pecco Bagnaia, mattatore nel 2022, e con Alex Marquez. Quindi, salvo sorprese, dovrebbe riproporsi la solita fuga a tre. Stavolta il torinese dovrà dare il 100% per fermare i fratelli terribili che stanno monopolizzando la graduatoria. Con un gap di 51 punti dalla vetta non c’è margine di errore. È un tracciato pro Ducati, tuttavia potrebbero esserci delle sorprese.

Sfida totale a Silverstone

Nelle ultime stagioni il tracciato inglese è stato un campo di battaglia dove hanno trionfato tanti piloti diversi. Nel 2024 ha avuto la meglio su Jorge Martin, il romagnolo Bastianini. L’anno precedente Aleix Espargaró vinse su Aprilia, beffando Pecco. Negli ultimi 10 anni hanno vinto 10 piloti diversi. È dal 2014 che a Silverstone non trionfa chi parte davanti a tutti in griglia e fu proprio Marc Marquez a farcela. Potrebbe esserci un undicesimo vincitore diverso nelle ultimi 11 edizioni del GP inglese dopo Jorge Lorenzo, Marc Marquez, Valentino Rossi, Maverick Vinales, Andrea Dovizioso, Alex Rins, Fabio Quartararo, Pecco Bagnaia, Aleix Espargaró ed Enea Bastianini.

A Silverstone hanno festeggiato sia i costruttori giapponesi che i due team italiani. All’appello è mancata solo la KTM, ma non sembrano esserci le condizioni per un colpo a sorpresa di Acosta e degli altri rider del team austriaco in questa annata. Marc Marquez ha allungato in classifica piloti, dopo gli errori a Le Mans di Alex Marquez e Pecco Bagnaia. Per una volta il catalano ha preferito non prendersi troppi rischi sul bagnato. Zarco ha interrotto la striscia di vittorie della Ducati e proverà a replicare una bella prestazione. La Honda, inoltre, avrebbe già messo gli occhi su Jorge Martin.

Gli orari TV della MotoGP

Il Gran Premio della Gran Bretagna verrà trasmesso in diretta integrale da Sky Sport sul canale Sky Sport MotoGP (anche in mobilità su SkyGo) e in streaming su NOW. TV8 offrirà live l’evento. Sulle tribune potrebbe essere necessario portare degli ombrelli e si attende una affluenza record.

Di seguito gli orari dettagliati delle trasmissioni di Sky Sport:

Venerdì 23 maggio

FP1 Moto3: 11:00-11:35

FP1 Moto2: 11:50-12:30

FP1 MotoGP: 12:45-13:30

P Moto3: 15:15-15:50

P Moto2: 16:05-16:45

P MotoGP: 17:00-18:00

Sabato 24 maggio

FP2 Moto3: 10:40-11:10

FP2 Moto2: 11:25-11:55

FP2 MotoGP: 12:10-12:40

Qualifiche MotoGP: 12:50-13:30

Qualifiche Moto3: 14:50-15:30

Qualifiche Moto2: 15:45-16:25

Sprint MotoGP: 17:00 (diretta su TV8)

Domenica 25 maggio