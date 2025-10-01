Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

ANSA MotoGP GP Indonesia, orario TV Sprint Race e GP

Sebbene Marc Marquez abbia chiuso la contesa nella sfida di Motegi, mancano ancora cinque appuntamenti. Il back to back asiatico vedrà protagonisti i ducatisti, favoriti assoluti anche sul tracciato di Mandalika. I fan di Pecco sperano di poter ammirare il loro beniamino in lotta contro il nuovo campione del mondo. Dopo 182 giorni Bagnaia è tornato a vincere un Gran Premio e dopo ben 315 una SR. Le staccate che lo avevano reso una leggenda si sono riviste in Giappone dopo i favorevoli test di Misano. Il rider piemontese sembra finalmente tornato il pilota veloce delle passate stagioni, ma la prova del 9 arriverà in Indonesia.

Per Pecco Bagnaia il weekend di Motegi ha rappresentato molto più di un hat-trick: è il raggiungimento di una performance top che ha sempre inseguito nel corso del 2025. Di sicuro le vittorie di Marc Marquez non lo hanno aiutato sul piano psicologico. I due piloti hanno incominciato dalla stessa base, ma gli sviluppi della Desmosedici GP25 hanno favorito lo spagnolo nella parte centrale del campionato. Lo stile di guida del numero 93 ha nascosto in tante occasioni i problemi della Rossa. È stata anche la conferma che il talento dell’ex pilota della Honda non si era mai offuscato, ma non aveva a disposizione la moto giusta per brillare. Il passaggio in Ducati è stato essenziale per tornare a lottare ai massimi livelli. La Casa di Borgo Panigale ha raggiunto un obiettivo importante: avere in squadra due campioni competitivi e con una Desmosedici in linea alle loro caratteristiche.

Le curiosità del round di Mandalika

Pecco ha già vinto una volta in Indonesia, nell’anno del suo ultimo titolo mondiale. Nel 2024, invece, la spuntò Jorge Martin. Quest’ultimo ha avuto un pesante incidente nella scorsa tappa di Motegi a causa di una entrata estrema in Curva-1 della Sprint Race. L’ex numero 1 si è rotto la clavicola e non sarà presente in pista, ma la Casa di Noale ha deciso di non sostituirlo con un altro rider. Sarà tutto sulle spalle di Marco Bezzecchi, uscito acciaccato dalla scorsa trasferta proprio a causa della contatto con Martin.

La Honda sembra aver ritrovato competitività e con Mir potrebbe togliersi altre soddisfazioni nel finale di stagione. In Indonesia bisognerà considerare anche la KTM che nel 2022, con Oliveira, si aggiudicò l’edizione d’esordio. Difficilmente vedremo una Yamaha da posizioni alte della classifica. La pista di Mandalika è lunga circa 4,3 chilometri e vanta 17 curve. Il layout garantisce un mix di rettilinei rapidi, tratti tecnici e cambi di quota.

Gli orari TV della MotoGP

Il Gran Premio di Indonesia verrà trasmesso in diretta integrale da Sky Sport sul canale Sky Sport MotoGP (anche in mobilità su SkyGo) e in live streaming su NOW. TV8 offrirà in differita l’evento. Di seguito gli orari dettagliati delle trasmissioni di Sky Sport:

Venerdì 3 ottobre

FP1 Moto3: 3:00-3:35

FP1 Moto2: 3:50-4:30

FP1 MotoGP: 4:45-5:30

P Moto3: 7:15-7:50

P Moto2: 8:05-8:45

P MotoGP: 9:00-10:00

Sabato 4 ottobre

FP2 Moto3: 2:40-3:10

FP2 Moto2: 3:25-3:55

FP2 MotoGP: 4:10-4:40

Qualifiche MotoGP: 4:50-6:30 (diretta su TV8)

Qualifiche Moto3: 6:45-7:25 (diretta su TV8)

Qualifiche Moto2: 7:40-8:20 (diretta su TV8)

Sprint MotoGP: 9:00 (diretta su TV8 e replica alle ore 13:00)

Domenica 5 ottobre