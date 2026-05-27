Nel prossimo fine settimana sarà l’Italia a ospitare la MotoGP. Gli orari della sfida al Mugello e come seguirla in TV

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Nel weekend la MotoGP volerà in Toscana per la settima tappa del campionato. Il circuito del Mugello si trova nel comune di Scarperia e San Piero, nella città metropolitana di Firenze, ed è di proprietà della Ferrari. Il saliscendi toscano accoglierà le due regine italiane in lotta per la conquista del titolo. Per la prima volta nella storia del top class Aprilia arriverà con i favori del pronostico, potendo vantare un vantaggio di 16 punti in classifica costruttori sulla Ducati.

Marco Bezzecchi, pur con qualche sofferenza nell’ultima tappa corsa a Barcellona, ha accumulato un bottino di 142 punti e il primo degli inseguitori è il compagno di squadra, Jorge Martin, a quota 127. Da inizio stagione la Casa di Borgo Panigale si sta aggrappando alle performance di Fabio Di Giannantonio del team VR46. Il romano è terzo in classifica con 116 punti, grazie a una costanza inaspettata, mentre i piloti del team factory della Casa di Borgo Panigale sono molto distanti dalla vetta.

Rebus Marc Marquez

Dopo il fortunoso terzo posto in Catalogna Pecco Bagnaia ha scavalcato Marc Marquez, ancora fermo ai box per l’infortunio, raggiungendo l’ottava posizione con 63 punti. Il campione in carica potrebbe tornare in pista già nel GP d’Italia dopo l’incidente di Le Mans. Oggi è nono nel Mondiale, a 83 punti da Bezzecchi. Quest’ultimo ha già vinto tre volte in questa stagione ma non ha un gran feeling con il tracciato italiano. Il suo miglior piazzamento è stato un quinto posto al debutto in MotoGP sulla Ducati Desmosedici.

Se vorrà ambire alla conquista della decima corona Marc dovrà provare a correre la sfida. Dopo la doppia operazione a piede e spalla destra resa necessaria dalle conseguenze del brutto incidente di Le Mans, il numero 93 dovrà stringere i denti su uno dei tracciati più tecnici del calendario. Il catalano ha vinto due edizioni, nel 2025 con Ducati e nel 2014 con Honda. Non potrà essere della partita Alex Marquez, ancora alle prese con il recupero dagli infortuni alla clavicola destra e alla vertebra C7 rimediati nell’incidente di Barcellona.

Da monitorare anche le condizioni di Bagnaia, uscito acciaccato al polso dall’incidente con Johann Zarco e Luca Marini alla ripartenza in Catalogna. Il francese del team satellite della Honda non ci sarà a causa del problema al ginocchio e non si conoscono ancora i tempi di recupero. Fari puntati su Pedro Acosta, finito in ghiaia a pochi metri dal traguardo della sfida catalana a causa di un contatto con Ai Ogura. La Yamaha, ai tempi di Valentino Rossi e Jorge Lorenzo, sembrava fatta per vincere al Mugello. Fabio Quartararo nel 2021, anno del suo titolo iridato in MotoGP, riuscì a battere l’armata Ducati, ma oggi anche un podio avrebbe il sapore del miracolo sportivo.

Gli orari TV del GP d’Italia

L’evento del Mugello verrà trasmesso in diretta integrale da Sky Sport sul canale Sky Sport MotoGP (anche in mobilità su SkyGo) e in live streaming su NOW. TV8 offrirà in chiaro le sfide delle tre classi nella giornata di domenica. Il Gran Premio d’Italia 2026 di MotoGP sarà di 23 giri, mentre la Sprint Race si correrà sulla distanza di 11 giri. Ci saranno in pista anche i rider delle Baggers, tra cui Andrea Iannone, che avranno libere e qualifiche venerdì e le due gare sabato. Di seguito gli orari dettagliati delle trasmissioni:

Venerdì 29 maggio

FP1 Baggers: 8:25-8:45

FP1 Moto3: 9:00-9:35

FP1 Moto2: 9:50-10:30

FP1 MotoGP: 10:45-11:30

FP2 Baggers: 12:40-13:00

P Moto3: 13:15-13:50

P Moto2: 14:05-14:45

P MotoGP: 15:00-16:00

Qualifiche Baggers: 17:05-17:25

Sabato 30 maggio

FP2 Moto3: 8:40-9:10

FP2 Moto2: 9:25-9:55

FP2 MotoGP: 10:10-10:40

Qualifiche MotoGP: 10:50-11:30 (diretta su TV8)

Gara 1 Baggers: 12:10

Qualifiche Moto3: 12:45-13:25 (diretta su TV8)

Qualifiche Moto2: 13:40-14:20 (diretta su TV8)

Sprint MotoGP: 15:00 (diretta su TV8)

Gara 2 Baggers: 16:10

Domenica 31 maggio