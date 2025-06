Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Fonte: Getty Images MotoGP, GP d'Italia 2025: orari Sky e TV8

Il nono appuntamento del campionato 2025 di MotoGP si terrà sullo storico circuito del Mugello. Una tappa che gli appassionati di moto italiani vivono con un grande trasporto. Leggende come Valentino Rossi, Casey Stoner e Jorge Lorenzo hanno entusiasmato le platee per anni. Per Marc Marquez la sfida toscana ha un sapore dolceamaro, avendo collezionato più delusioni che successi. L’attuale leader della classifica si è imposto soltanto nel 2014, in sella alla Honda.

Dopo oltre 10 anni Marc Marquez farà di tutto per aggiudicarsi la tappa davanti ai fan della Ducati. Pecco Bagnaia avrà un sostegno massimo, essendo uno dei mattatori della sfida italiana. In MotoGP il torinese si è aggiudicato le ultime tre edizioni, conoscendo la pista come le sue tasche. Dall’Igna, nell’intervista post GP di Aragon in cui ha elogiato il rider italiano, ha sottolineato come ora arrivino tre appuntamenti fondamentali. Mugello è uno dei giardini di casa per Pecco, ma anche le successive due piste saranno un banco di prova importante per il numero 63.

Bagnaia pronto a sfruttare il “fattore casa”

Il terzo posto ottenuto nello scorso GP di Aragon rappresenta una iniezione di fiducia importante in vista del weekend italiano. Pecco è scivolato in graduatoria a -93 punti da Marc Marquez, autore dell’ennesimo fine settimana senza sbavature, tuttavia il feeling sulla GP25 è migliorato. Grazie a qualche aggiustamento tecnico, in particolar modo all’impianto frenante, il numero 63 è tornato sul podio. L’obiettivo dell’italiano sarà quello di vincere al Mugello per accorciare il gap dai fratelli Marquez. Missione impossibile? No, ma molto dipenderà dall’approccio mentale e dalle qualifiche. In questa annata Pecco sta faticando oltremisura ad imporsi nelle primissime posizioni della griglia, non riuscendo a mettere giù il potenziale della GP25.

Sul lungo rettilineo del traguardo le Ducati Desmosedici voleranno e saranno le favorite assolute. La velocità massima, unita alla straordinaria agilità della moto italiana, renderanno la vita molto difficile ai competitor. Si rinnoverà il duello tra i centauri nostrani del team di Valentino Rossi e quelli iberici della squadra satellite Gresini Racing. Ci aspettiamo anche un Marco Bezzecchi su Aprilia in grande spolvero, dopo l’acuto di Silverstone. I fari saranno puntati, inoltre, su Pedro Acosta, in crescita dopo un inizio difficile su KTM, vincitore di due edizioni nelle classi propedeutiche alla MotoGP. Difficilmente Honda e Yamaha riusciranno a insidiare i top rider, tuttavia Zarco e Quartararo dovranno farsi perdonare dopo gli errori evitabili commessi nel GP di Aragon.

Gli orari TV della MotoGP

Il Gran Premio d’Italia verrà trasmesso in diretta integrale da Sky Sport sul canale Sky Sport MotoGP (anche in mobilità su SkyGo) e in streaming su NOW. TV8 offrirà in chiaro le qualifiche delle tre classi e della SR della MotoGP al sabato. Diretta anche delle gare delle tre classi nella giornata di domenica.

Di seguito gli orari dettagliati delle trasmissioni di Sky Sport e TV8:

Venerdì 20 giugno

FP1 Moto3: 9:00-9:35

FP1 Moto2: 9:50-10:30

FP1 MotoGP: 10:45-11:30

P Moto3: 13:15-13:50

P Moto2: 14:05-14:45

P MotoGP: 15:00-16:00

Sabato 21 giugno

FP2 Moto3: 8:40-9:10

FP2 Moto2: 9:25-9:55

FP2 MotoGP: 10:10-10:40

Qualifiche MotoGP: 10:50-11:30

Qualifiche Moto3: 12:50-13:30

Qualifiche Moto2: 13:45-14:25

Sprint MotoGP: 15:00

Domenica 22 giugno