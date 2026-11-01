Il GP della Malesia 2026 è stato vinto da Marc Marquez, in grado di precedere sul podio Acosta e Alex. Jorge Martin non ha preso parte all’evento

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Getty Images MotoGP, Marc Marquez implacabile in Malesia: le pagelle

Sprint Race intensissima a Sepang con un super Pedro Acosta che dalla terza casella in griglia ha atteso il momento opportuno per strappare la prima posizione ai competitor della Ducati e dell’Aprilia. Ci si attendeva una Desmosedici in P1, ma Alex Marquez si è autoeliminato quando era in testa alla gara breve e Marc Marquez non si è preso eccessivi rischi e ha massimizzato l’assenza di Jorge Martin, mettendo in cascina subito altri 9 punti grazie alla medaglia d’argento alle spalle dell’alfiere di punta della KTM.

Gli altri 2 grandi protagonisti della SR sono stati Marco Bezzecchi e Ai Ogura, alfieri rispettivamente del team factory dell’Aprilia e della squadra satellite Trackhouse. Il giapponese ha comandato per lunghi tratti la sfida di 10 giri ma poi ha perso la sua consueta esplosività sulla RS-GP26, cedendo il passo alla regolarità di guida del romagnolo. Pur senza particolari sussulti il Bez si è infilato al collo la medaglia di bronzo. Dietro ad Ai Ogura, quarto al traguardo, Di Giannantonio, Bagnaia, Binder, Moreira e Bastianini hanno completato la zona punti.

Allo spegnimento dei semafori Marc Marquez si è messo subito davanti a tutti, scavalcando suo fratello minore alla prima curva. Alle spalle dei primi due sono salite in cattedra le KTM di Acosta e Bastianini che si sono inserite nella lotta tra le Aprilia di Ogura a Bastianini. Alex Marquez, dopo aver perso la P1, è stato anche impensierito da Pedro Acosta nei primi giri. Il campione in carica ha approfittato del testa a testa tra Alex e Pedro per raddoppiare il suo vantaggio. Il numero 93 ha conquistato il successo più importante dell’anno, anticipando i connazionali. Ogura ha preceduto Bastianini e Bezzecchi. Ducati ha anche scavalcato Aprilia in classifica costruttori.

I top

Marc Marquez: 9 – Con estrema intelligenza ha sussurrato alle gomme, dando l’impressione di essersi ripreso anche fisicamente rispetto alla parte centrale di stagione. Con lungimiranza è arrivato al momento chiave del campionato in condizioni migliori, fisiche e mentali, rispetto ai rivali dell’Aprilia. Il pilota della Casa di Borgo Panigale ha avuto la brillante idea di lasciare battagliare i rivali nei primi giri della SR per poi elevarsi sul secondo gradino al momento giusto. Suo fratello si è steso, mentre Ai Ogura è calato dopo pochi giri. Sempre guardingo a tenere lontano il Bez, non si è avvicinato ad Acosta, anche perchè in questa annata non è lui il rivale.

Nel Gran Premio della Malesia il 9 volte iridato si è preso la leadership senza troppi affanni con una staccata impeccabile in Curva-1. Marc con costanza ha acquisito un leggero vantaggio sui connazionali e con grande attenzione ha gestito le mescole. Suo fratello ha fatto un po’ da tappo ad Acosta, consentendogli di scappare via. Settima vittoria in stagione per il numero 93 che potrebbe celebrare la decima corona già nella prossima tappa se guadagnerà un margine di 30 punti su Martin infortunatosi in Australia.

Pedro Acosta: 8,5 – Sta lasciando la Casa austriaca che lo ha lanciato ai massimi livelli nel Motomondiale con risultati di spessore e in linea con le prime performance ottenute in top class. La SR dello spagnolo si è dimostrata un riflesso chiaro del suo processo di crescita nel corso del 2026. Abile ad aspettare il momento propizio in condizioni di pista difficili è emerso il suo talento alla distanza. La sensibilità con cui guida la KTM è da campioni veri, ma solo in sella alla Ducati con una sfida interna generazionale contro Marc Marquez saggeremo dal 2028 le reali capacità dello spagnolo. In gara ha provato a replicare quanto visto nella Sprint Race, battagliando con le Desmosedici.

Alex Marquez: 7 – Il grande deluso del sabato ha commesso un errore non da vice campione del mondo. Scattato a fionda dalla pole è caduto quando era in testa dopo poche tornate, mandando in fumo una super occasione. Il pilota del team Gresini Racing ha scaraventato in ghiaia una delle ultime chance per una vittoria in sella alla Ducati Desmosedici. In gara il numero 73 ha mostrato un feeling superiore e il suo ritmo è stato discreto, tenendo a bada per metà GP i competitor, favorendo la fuga per la vittoria di Marc. Il terzo posto è un risultato incoraggiante in vista del finale di stagione.

Ai Ogura: 7 – Il giapponese è sempre un osso duro quando è in giornata e in questa annata ha dimostrato di essere migliorato sotto tutti gli aspetti rispetto all’anno di debutto in MotoGP. Il campione della classe di mezzo del 2024 ha dato spettacolo nella Sprint Race per poi strappare la quarta posizione in gara.

Marco Bezzecchi: 6 – Diciannovesimo podio in una Sprint Race in MotoGP, frutto di una performance costante. In condizioni non ideali, in un clima non favorevole al team ufficiale della Casa di Noale, il nativo di Rimini ha estratto il massimo, riuscendo ad arrivare terzo nella sfida breve. In gara il romagnolo si è velocemente portato in quarta posizione alle spalle dell’armata spagnola, ma è crollato poi nelle ultime tornate. Alla fine ha chiuso sesto alle spalle di Enea Bastianini (voto 7).

I flop

Pecco Bagnaia: 5 – I pochi punti conquistati nella SR avevano lasciano ben sperare in vista della gara, ma nella sfida domenicale è nuovamente scivolato in quindicesima posizione fissa. Nella lotta a perdere con Franco Morbidelli per il consueto premio di peggior Ducati in pista, stavolta il torinese la vince a mani basse. Che agonia questo 2026 per il bicampione della classe regina!

Fabio Quartararo: 4 – Mancano poche settimane al passaggio in Honda e il rapporto con il team di Iwata si sta concludendo nel peggiore dei modi. Il campione di Nizza non ha più intenzione di prendersi rischi su una M1 pessima che, in teoria grazie al nuovo motore, avrebbe dovuto fare un balzo in avanti notevole. El Diablo ha mollato mentalmente e sta occupando stabilmente le ultime posizioni della classifica. I suoi compagni di marca non stanno facendo di meglio, ma le sue brutte performance fanno più rumore.

Maverick Vinales: 3 – Da quando è rientrato, dopo i problemi fisici alla spalla sinistra, ha avuto una serie complicazioni in sella alla KTM. Il pilota spagnolo non vorrebbe lasciare la MotoGP, ma ha ammesso che per riuscire a far parte della griglia titolare servirebbe “un miracolo”, pur non escludendo la possibilità di valutare ruoli alternativi nel paddock. La sua carriera rimane un rimpianto per tutti gli appassionati perché avrebbe dovuto, anche grazie all’aiuto di Jorge Lorenzo, raccontare di battaglie epiche con i connazionali nelle posizioni di vertice della graduatoria. Ha chiuso la corsa nelle ultime posizioni.