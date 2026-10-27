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L’annullamento del GP d’Australia ha aiutato non poco l’Aprilia che avrebbe potuto ritrovarsi con un gap importante dai rivali della Ducati. Il successo nella Sprint Race di Marc Marquez, su un podio griffato da sole Desmosedici, e l’infortunio al polso di Jorge Martin hanno cambiato gli scenari della classe regina. Il 9 volte iridato si presenterà sulla griglia della Malesia con 10 punti di vantaggio in classifica sul connazionale dell’Aprilia, forte di una condizione fisica ritrovata e su un tracciato che, nelle ultime 4 edizioni, ha sempre sorriso alla Ducati.

Nel 2025 fu Alex Marquez a dominare, mentre nelle tre annate precedenti vinsero gli italiani Pecco Bagnaia ed Enea Bastianini. Il torinese si è aggiudicato due GP, alla pari proprio di Marc Marquez ai tempi della Honda. Oggi i due compagni di squadra del team ufficiale della Casa di Borgo Panigale non potrebbero essere più distanti in classifica. Pecco ha già un piede e mezzo in Aprilia, incapace di invertire la rotta sulla Rossa, mentre Marc Marquez è vicino alla conquista del decimo riconoscimento iridato della sua carriera.

La missione di Martin

L’infortunio al polso, subito durante la SR di Phillip Island, ha complicato enormemente i piani dell’ex alfiere di punta del team Pramac Ducati. Il madrileno, per mesi in testa alla classifica, si è rotto il radio distale destro, una frattura composta e che non ha richiesto l’intervento chirurgico che sarebbe stato eseguito in Spagna. Il numero 89 non è rientrato a casa per scendere in pista nel prossimo fine settimana a Sepang.

In base a quanto annunciato sulle colonne del quotidiano iberico MARCA lo staff del campione del mondo 2024 si è consultato con il dottor Ignacio Roger de Oña del Ruber International, medico di fiducia di Marc Marquez, per ridurre il gonfiore in vista della sfida malesiana. Martin è volato subito a Kuala Lumpur per essere assistito dal suo fisioterapista Aitor Tomas e per ritrovare forza e funzionalità nell’arto destro con cui i piloti azionano l’acceleratore e il freno anteriore. L’obiettivo è ridurre l’infiammazione con ghiaccio e massaggi mirati per poi lavorare alla rigenerazione dell’osso con la magnetoterapia. Oltre a una fasciatura elastica, il brand Alpinestars garantirà al rider un guanto destro modificato per avere meno patemi possibili.

La Casa di Noale non sta pressando il suo pilota di punta che, tra l’altro, nel 2027 passerà alla Yamaha. In condizioni normali, la formazione del callo osseo per la frattura del radio distale richiede un tempo di recupero tra le 4 e le 6 settimane. Il problema segnerà l’ultima parte di stagione di Martinator, responsabile di una caduta evitabile quando era in lotta con Marc Marquez nella gara breve di Phillip Island. Nel caso in cui non verrà disputata la sfida di Qatar, in totale Martin avrebbe 3 settimane totali di recupero prima del back to back di Portimao-Valencia. Martinator proverà a ottenere il fit per Sepang nella giornata di giovedì, sperando con un miracoloso recupero di limitare i danni.

Gli orari TV delle sfide del Motomondiale

L’appuntamento malesiano verrà trasmesso in diretta integrale da Sky Sport sul canale Sky Sport MotoGP (anche in mobilità su SkyGo) e in live streaming su NOW. TV8 offrirà in differita le sfide delle tre classi del Motomondiale nella giornata di domenica. Il diciannovesimo round del campionato MotoGP prevede 20 giri, mentre la Sprint Race si correrà sulla distanza di 10 tornate. Di seguito gli orari dettagliati delle trasmissioni:

Venerdì 30 ottobre

FP1 Moto3: 2:00-2:35

FP1 Moto2: 2:50-3:30

FP1 MotoGP: 3:45-4:30

P Moto3: 6:15-6:50

P Moto2: 7:05-7:45

P MotoGP: 8:00-9:00

Sabato 31 ottobre

FP2 Moto3: 1:40-2:10

FP2 Moto2: 2:25-2:55

FP2 MotoGP: 3:10-3:40

Qualifiche MotoGP: 3:50-4:30 (diretta su TV8)

Qualifiche Moto3: 5:45-6:25 (diretta su TV8)

Qualifiche Moto2: 6:40-7:20 (diretta su TV8)

Sprint Race MotoGP: 8:00 (differita ore 9:45 di domenica su TV8)

Domenica 1° novembre