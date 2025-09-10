Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

ANSA MotoGP GP Misano, orario TV Sprint Race e GP

Il successo di Alex Marquez a Barcellona ha rimandato la festa mondiale di Marc Marquez. Quest’ultimo avrebbe dovuto vincere nel GP della Catalogna per assicurarsi il match point a Misano. Domenica prossima il team factory emiliano non dovrebbe faticare a conquistare l’ennesimo trionfo di un’annata memorabile, già impreziosita dalle celebrazioni per il sesto riconoscimento iridato di fila nella classifica costruttori.

Pecco Bagnaia potrebbe ritrovare l’entusiasmo davanti al pubblico di casa, dati gli storici risultati positivi ottenuti a Misano. Sin dagli anni ’80 la sfida rappresenta una mecca per i tifosi. La tappa italiana a rotazione avveniva sui tracciati di Misano Adriatico, Imola e Mugello. Nel 2007, con il rientro di Misano nel calendario del Motomondiale, ha trovato collocazione fissa nel calendario della MotoGP. Misano nel corso del tempo ha avuto diversi interventi strutturali, con una modernizzazione dei box e delle tribune.

Occasione ghiotta per Marc Marquez

Nessuno ha vinto più edizioni dello spagnolo della Ducati. Marc Marquez ha celebrato il massimo trofeo in 5 occasioni, precedendo nella classifica all time persino Valentino Rossi e Jorge Lorenzo. A quota due vittorie ci sono Bagnaia, Pedrosa, Mamola, Roberts, Spencer, Lawson, Rainey, Doohan. Si sono imposti in una edizione, invece, Lucchinelli, Uncini, Stoner, Dovizioso, Morbidelli, Vinales, Martin e Bastianini. Quest’ultimo sarà tra gli osservati speciali, avendo concluso sul terzo gradino del podio la scorsa tappa di Barcellona. Il romagnolo sembra essersi ritrovato in sella alla KTM e proverà a mettere i bastoni tra le ruote ai ducatisti.

Discorso analogo anche per Marco Bezzecchi, a -40 in classifica da Bagnaia, e pronto a regalare una gioia ai tifosi dell’Aprilia. Dopo il fine settimana difficile in Catalogna, il romagnolo vuole voltare pagina e ha dichiarato:

“Sono felice di andare a Misano, sarà bello riabbracciare tutti i nostri tifosi da vicino. Avremo bisogno del loro calore, soprattutto dopo le difficoltà del weekend scorso a Montmeló, ma siamo concentrati e cercheremo di dare il massimo davanti al nostro pubblico”.

Difficile che il compagno di squadra Jorge Martin replichi la super prestazione del 2023 quando, in sella alla Ducati Desmosedici del team Pramac, riuscì a precedere il Bez e Bagnaia. La moto emiliana vorrà monopolizzare il podio per una festa del Made In Italy. Il favorito assoluto? L’indomabile Marc Marquez. Johann Zarco e Luca Marini su Honda sono stati protagonisti a Barcellona e potrebbero lottare per la top 10. Più complicata una prova d’autore di Quartararo sulla Yamaha M1.

Gli orari TV della MotoGP

Il Gran Premio di Misano verrà trasmesso in diretta integrale da Sky Sport sul canale Sky Sport MotoGP (anche in mobilità su SkyGo) e in live streaming su NOW. Stavolta anche TV8 garantirà la diretta dell’evento. Di seguito gli orari dettagliati delle trasmissioni di Sky Sport:

Venerdì 12 settembre

FP1 MotoE: 8:30-8:45

FP1 Moto3: 9:00-9:35

FP1 Moto2: 9:50-10:30

FP1 MotoGP: 10:45-11:30

FP2 MotoE: 12:35-12:50

P Moto3: 13:15-13:50

P Moto2: 14:05-14:45

P MotoGP: 15:00-16:00

Qualifiche MotoE: 17:05-17:35

Sabato 13 settembre

FP2 Moto3: 8:40-9:10

FP2 Moto2: 9:25-9:55

FP2 MotoGP: 10:10-10:40

Qualifiche MotoGP: 10:50-11:30 (diretta su TV8)

Gara 1 MotoE: 12:10 (diretta su TV8)

Qualifiche Moto3: 12:45-13:25 (diretta su TV8)

Qualifiche Moto2: 13:40-14:20 (diretta su TV8)

Sprint MotoGP: 15:00 (diretta su TV8)

Gara 2 MotoE: 16:10 (diretta su TV8)

Domenica 14 settembre