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La sfida di Misano, per il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, si concentrerà in un testa a testa infuocato tra Ducati e Aprilia. Marc Marquez è tornato a dettare legge nella sfida di Aragon, trovando il quarto successo stagionale. In questa annata il campione spagnolo non conosce mezze misure, alternando P1 a performance sotto tono, ma storicamente a Misano si è sempre esaltato. Con la Honda MM93 ha vinto in quattro occasioni, mentre nel 2024 e nel 2025 sono arrivati i suo primi successi in sella a una Ducati.

A contendersi la corona ci sono i due piloti ufficiali dell’Aprilia che proveranno di tutto per rendersi protagonista davanti al pubblico italiano. Il leader della graduatoria Jorge Martin è reduce da un fine settimana non brillante in Spagna che gli ha consentito di conservare 19 punti di margine nei confronti di Marc Marquez e 24 su Marco Bezzecchi, ripresosi dopo i passi falsi pre pausa estiva.

Esame importante

Sulla pista romagnola hanno vinto anche Jorge Martin nel 2023 e in due occasioni Pecco Bagnaia, ma oramai risulta un separato nel box della Ducati. Dubitiamo che torni in lizza per la vittoria, a seguito dei tanti contrasti che sono nati negli ultimi tempi e soprattutto per le difficoltà che sta manifestando alla guida. Su pista che gira in senso orario, con una prevalenza di curve a destra, Marc Marquez dovrà gestire attentamente il suo fisico martoriato.

Sul circuito intitolato a Marco Simoncelli, Marco Bezzecchi, reduce da quattro podi consecutivi tra gare lunghe e Sprint, potrebbe rosicchiare dei punti al teammate. Fari puntati anche su Fabio Di Giannantonio, ora con un distacco di 48 punti dal leader dell’Aprila, ma ancora desideroso di ottenere grandi risultati e lasciare il team Pertamina Enduro VR46 con un successo. Occhio anche a Pedro Acosta, secondo ad Aragon con la sua KTM, e ai rider scatenati dell’Aprilia Trackhouse, quasi sempre al vertice delle classifiche in questa annata.

L’attesissimo Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini porterà tantissimi fan sulle tribune del circuito. Nato dalla matita dall’ingegner Cavazzuti e creato con la supervisione di Enzo Ferrari, venne collaudato nel 1972 e battezzato “Circuito Internazionale Santamonica”. Da quel momento le curve del Tramonto, della Quercia, del Carro sono diventate emblemi di velocità. Lungo 4226 metri, largo 12 e con un rettilineo di 430 metri, il Misano World Circuit vanta 16 curve: 10 a destra e 6 a sinistra. Il giro record della pista è stato siglato da Pecco Bagnaia, in sella alla Ducati nel 2024, con la pole nel GP, marcando un super 1:30.031. Quello di domenica sarà il 33° GP iridato a tenersi nella pista romagnola, il 23° dell’epoca corrente.

Gli orari TV del GP Misano

L’evento italiano verrà trasmesso in diretta integrale da Sky Sport sul canale Sky Sport MotoGP (anche in mobilità su SkyGo) e in live streaming su NOW. TV8 offrirà live le sfide delle tre classi del Motomondiale nella giornata di domenica. Il quattordicesimo round di MotoGP prevede 27 giri, mentre la Sprint Race si correrà sulla distanza di 13 tornate. Di seguito gli orari dettagliati delle trasmissioni:

Venerdì 11 settembre

FP1 Moto3: 9:00-9:35

FP1 Moto2: 9:50-10:30

FP1 MotoGP: 10:45-11:30

P Moto3: 13:15-13:50

P Moto2: 14:05-14:45

P MotoGP: 15:00-16:00

Sabato 12 settembre

FP2 Moto3: 8:40-9:10

FP2 Moto2: 9:25-9:55

FP2 MotoGP: 10:10-10:40

Qualifiche MotoGP: 10:50-11:30 (diretta su TV8)

Qualifiche Moto3: 12:45-13:25 (diretta su TV8)

Qualifiche Moto2: 13:40-14:20 (diretta su TV8)

Sprint MotoGP: 15:00 (diretta su TV8)

Domenica 13 settembre