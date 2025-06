La MotoGP si sposta in Olanda dove si svolgerà il decimo round della stagione. Gli orari televisivi per seguire l'evento live o in differita

Pecco Bagnaia ha vinto le ultime tre edizioni del GP d’Olanda e ha festeggiato anche il suo primo successo nel Motomondiale nel 2016 in Moto3 in sella alla Mahindra. Tutto lascerebbe presagire un testa a testa con Marc Marquez, vincitore in due occasioni ai tempi della Honda. Tanto dipenderà dal feeling dell’italiano con la GP25. Occhi puntati anche su Fabio Quartararo, autore di un garone nel 2022, e Maverick Vinales, dominatore nel 2021. Tra i piloti in attività ha trionfato ad Assen anche Jack Miller nel 2016.

Giacomo Agostini amava il tracciato olandese, proprio come Valentino Rossi (6 vittorie totali). Assen è stato spesso un feudo per i rider italiani. Ci hanno vinto anche Max Biaggi, Franco Uncini, Marco Lucchinelli, Virginio Ferrari, Remo Venturi, Umberto Masetti e Nello Pagani. Quest’ultimo si aggiudicò la prima storica sfida del 1949. Il tracciato sembra perfetto per esaltare la straordinaria agilità della Ducati Desmosedici. Non è un caso che Bagnaia, nelle ultime tre edizioni, non abbia avuto rivali. Quest’anno sarà diverso perché Marc Marquez vive uno stato di estasi che lo ha portato a sfatare un tabù lungo 11 anni sul tracciato del Mugello.

La polemica nel box Ducati

C’era molta curiosità per capire quale sarebbe stata l’accoglienza riservata dal pubblico del Mugello a Marc Marquez e purtroppo si è registrato un episodio spiacevole. Lo spagnolo è stato ricoperto da fischi già in occasione del successo della gara breve del sabato. Una parte dei sostenitori della Ducati ha fischiato il numero 93, provocando la reazione del direttore sportivo Davide Tardozzi. Pecco Bagnaia, al termine del GP d’Italia, non è nemmeno salito sul podio. Il motivo? Sui saliscendi toscani si è rilanciato alla grande Fabio Di Giannantonio. Il romano potrebbe essere uno dei protagonisti della prossima sfida.

In Olanda gli animi dei fan Ducati dovrebbero calmarsi, anche perché i fischi non hanno alcun senso in un’arena dove 22 piloti rischiano la vita per raggiungere i massimi obiettivi. Marc, grazie al novantatreesimo successo della sua carriera, ha allungato sui diretti concorrenti. Alex Marquez ora si trova a 40 punti dalla vetta, mentre Pecco Bagnaia è scivolato a -110. Dovrebbe iniziare a vincere tutte le tappe per sperare di ribaltare un pronostico che lo vede in ritardo anche per il riconoscimento di vice campione del mondo. L’italiano non sembra poter replicare le performance top delle ultime 3 stagioni dove è sempre stato in bagarre per il riconoscimento iridato. Assen sarà un’occasione di riscatto per Aprilia, KTM, Honda e Yamaha? Difficile dirlo ora perché il Mugello ha ridimensionato i competitor della Casa di Borgo Panigale.

Gli orari TV della MotoGP

Il Gran Premio d’Olanda verrà trasmesso in diretta integrale da Sky Sport sul canale Sky Sport MotoGP (anche in mobilità su SkyGo) e in streaming su NOW. TV8 offrirà in differita l’evento. Sulle tribune si attende il tutto esaurito e un’atmosfera di festa. Gli appassionati olandesi di MotoGP vivono la gara con trasporto, ma nel pieno rispetto dei contendenti che bruceranno l’asfalto di Assen. Di seguito gli orari dettagliati delle trasmissioni di Sky Sport:

Venerdì 27 giugno

FP1 MotoE: 8:30-8:45

FP1 Moto3: 9:00-9:35

FP1 Moto2: 9:50-10:30

FP1 MotoGP: 10:45-11:30

FP2 MotoE: 12:35-12:50

P Moto3: 13:15-13:50

P Moto2: 14:05-14:45

P MotoGP: 15:00-16:00

Qualifiche MotoE: 17:00-17:30

Sabato 28 giugno

FP2 Moto3: 8:40-9:10

FP2 Moto2: 9:25-9:55

FP2 MotoGP: 10:10-10:40

Qualifiche MotoGP: 10:50-11:30 (diretta su TV8)

Gara 1 MotoE: 12:15

Qualifiche Moto3: 12:50-13:30

Qualifiche Moto2: 13:45-14:25

Sprint MotoGP: 15:00 (diretta su TV8)

Gara 2 MotoE: 16:10

Domenica 29 giugno