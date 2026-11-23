Marc Marquez si è laureato campione del mondo per la decima volta in carriera, l’ottava in MotoGP. Il GP del Portogallo lo ha conquistato Bezzecchi

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Getty Images MotoGP GP Portogallo 2026, Marquez Mondiale, beffato Valentino Rossi

Il penultimo atto della stagione ha regalato subito emozioni contrapposte per i fratelli Marquez. Al rientro dopo l’operazione alla clavicola destra, Alex ha ritrovato un buon feeling in sella alla Ducati. Il pilota del Gresini Racing ha segnato il miglior tempo nelle prove, precedendo i due italiani della Ducati VR46 e dell’Aprilia, rispettivamente, Fabio Di Giannantonio e Marco Bezzecchi.

In qualifica ha dettato legge il Bez, strappando l’ennesima pole position stagionale a Marc Marquez, chiamato a non commettere sbavature. Raul Fernandez, pilota del team Trackhouse della Casa di Noale, è riuscito a scavalcare il numero 93, creandogli subito un patema al primo giro. Jorge Martin ha provato la rimonta, battagliando per lunghi tratti con il connazionale Pedro Acosta, ma la vera sorpresa è arrivata a due giri dalla fine della Sprint Race con la scivolata del fuoriclasse della Ducati. Le condizioni difficili dell’asfalto, bagnato da uno spruzzo di pioggia, hanno indotto all’errore Marc Marquez. Il Bez ha chiuso davanti a Raul Fernandez e Alex Marquez.

Allo spegnimento dei semafori del Gran Premio Marco Bezzecchi è partito malissimo, sverniciato da Marc Marquez, Di Giannantonio, Fernandez e Martin. Dopo pochi km il numero 93 è stato scavalcato dalle Aprilia. Bezzecchi, dopo una fase di sbandamento, si è rimesso a volare. Stabilizzatosi in seconda posizione ha puntato il compagno di marca Fernandez che ha tenuto bene la P1 sino al giro 15. Bezzecchi ha conquistato il doppio successo in questo weekend, Jorge Martin è giunto in seconda posizione davanti al rider del team Trackhouse. A nulla sono valsi i tentativi dei talenti della VR46, Marc Marquez ha superato Valentino Rossi per numeri di titoli nel motociclismo.

I top

Marco Bezzecchi: 10 – Il riminese della Casa di Noale ha compromesso il suo miglior giro nel T4 con qualche sbavatura di troppo, dopo essersi presentato nell’ultimo tentativo del pomeriggio di prove con un T3 con oltre 2 decimi di margine nei confronti di Alex Marquez. In qualifica il pilota dell’Aprilia ha fermato il cronometro sull’1:37.201, realizzando il nuovo record della pista. Nella gara breve il romagnolo ha fatto il vuoto, confermando un ottimo stato di forma in questo finale di stagione, accrescendo il rammarico per il vantaggio dilapidato nella fase centrale del campionato. Il romagnolo, superata una parte iniziale di gara faticosa, si è ripreso la leadership con un sorpasso finale e un ritmo fenomenale. Può almeno arrivare secondo in classifica nell’ultima sfida di Valencia.

Jorge Martin: 9 – La sua condizione fisica non può essere al top a causa del problema al polso, ma il madrileno ha dato il massimo per tenere aperte le sue residue speranze di ritornare sul tetto del mondo dopo la vittoria iridata nel 2024, conquistando la quinta posizione nella Sprint. Partito come un condannato a vincere, senza titubanze, ha avuto una esplosività sorprendente anche in gara. La RS-GP26 nelle sue mani ha mostrato il suo lato migliore nelle curve veloci della pista di Portimao. Alla lunga ha faticato sul piano fisico ma è stato bravo a chiudere al secondo posto.

Raul Fernandez: 8 – Performance d’autore per l’ex rider della KTM, capace di mettere la sua Aprilia del team satellite Trackhouse al secondo posto nella Sprint Race. Raul ha tenuto un ritmo indiavolato, ma nel Gran Premio si è superato. Si sono subito messe bene le cose per la Casa di Noale con un trittico di Aprilia in testa. Lo spagnolo ha ceduto la prima posizione dopo 15 giri impeccabili. Bezzecchi gli ha soffiato la leadership con una staccata pazzesca in Curva-1. Alla fine ha concluso sul terzo gradino del podio.

Fabio Di Giannantonio: 6,5 – Il romano, alla penultima apparizione con i colori del Pertamina Enduro VR46, ha iniziato con la marcia giusta, chiudendo in prova a soli 82 millesimi dalla vetta. Nella SR non si è espresso ai massimi livelli, concludendo settimo, alle spalle anche di Ogura, nonostante lo start dalla terza casella della griglia. Il futuro pilota della KTM nella corsa domenicale, dopo pochi giri, è piombato nel caos in nona posizione. Ha ripreso in mano la sua gara con astuzia, tagliando il traguardo in quarta posizione.

Marc Marquez: 6 – Se in prova non è andato oltre il sesto tempo, staccato di 278 millesimi dalla vetta, dopo aver accusato anche un problema con l’abbassatore della sua Ducati a inizio sessione, il numero 93 si è rifatto in qualifica, cogliendo il secondo tempo. Sul più bello, a 2 giri dal termine della SR, quando era pronto a celebrare sotto la pioggia il suo decimo riconoscimento iridato della sua carriera è piombato nella ghiaia. Poco male, perché nel Gran Premio del Portogallo il fenomeno di Cervera non ha sbagliato.

Al via ha preso la prima posizione, ma poi è stato risucchiato dalle Aprilia nelle prime tornate, passando in un drammatico terzo giro dalla seconda alla settima posizione. Marc Marquez non si è preso rischi contro Diggia e Ogura, accontentandosi della ottava posizione e chizarcoudendo i giochi in Portogallo. Ottavo titolo in top class, oltre ai due nelle categorie propedeutiche alla MotoGP. In gara ha sofferto, ma sulle tribune e nel box Rosso è scoppiata la festa.

I flop

Alex Marquez: 5,5 – Dopo essere stato costretto a balzare il Gran Premio del Qatar per farsi togliere la placca inserita sulla clavicola destra dopo il crash di Barcellona, il più giovane dei fratelli Marquez ha spinto al massimo in Portogallo. Super protagonista nel venerdì della tappa di Portimao, ha fermato il cronometro in 1’37″350, a poco più di un decimo dal primato assoluto del circuito dell’Algarve, siglato da Marc. Le buone performance sono state confermate nella Sprint Race con una medaglia di bronzo, davanti a Pedro Acosta e Jorge Martin. Nel GP è stato coinvolto nel crash con Zarco nelle retrovie, dovendo arrendersi all’ennesimo 0.

Fabio Quartararo: 4 – L’esperienza in Yamaha del campione del mondo 2021 si sta concludendo nel peggiore dei modi. Il francese è crollato sul piano prestazionale e motivazionale su una pessima M1. Sembra il lontano parente del fuoriclasse che aveva meravigliato i fan della MotoGP. In Portogallo ha concluso la gara al dodicesimo posto.

Pedro Acosta: 3 – Lo spagnolo, ai titoli di coda con KTM, ha portato la sua RC16 sulla sesta casella della griglia. Il penultimo sabato nel segno della Casa austriaca è stato chiuso con una quarta posizione. Sulla distanza della gara domenicale ha perso l’anteriore, commettendo un errore grave al quarto giro. Ha provato a ricostruire la sua corsa dall’ultima posizione, ma si è dovuto fermare, rientrando al box per chiudere una pessima gara. Ritirato e rimandato a Valencia per l’ultima recita in arancione.

Johann Zarco: 2 – Il francese del Team LCR Honda sta finendo questa stagione in affanno dopo la fase centrale travagliata di campionato, caratterizzata dal brutale incidente subito a Barcellona lo scorso 17 maggio. L’esperto rider della Casa di Tokyo ha ottenuto l’ottavo tempo in qualifica, ma ha dovuto alzare bandiera bianca nella SR. Zarco ha replicato, con una caduta che ha coinvolto anche Alex Marquez, nella sfida domenicale. L’esperto pilota transalpino ha sprecato tutto.