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Dopo aver vinto, nell’anno di debutto sulla Rossa, il suo nono riconoscimento iridato, con una rimonta straordinaria il fuoriclasse di Cervera più chiudere i giochi con una gara di anticipo nella prossimo round. Marc Marquez è motivatissimo e nell’ultima sfida corsa sul tracciato di Losail non ha sbagliato nulla, ottenendo la vittoria nella SR e il secondo posto nel Gran Premio. Nella prossima tappa può chiudere i conti, forte di un margine di 60 punti su Jorge Martin e 74 su un Marco Bezzecchi redivivo dopo l’ultimo trionfo.

La Casa di Noale ha sprecato una immensa possibilità di aggiudicarsi un titolo che, dopo un inizio strepitoso di Bezzecchi, e una parte centrale di assoluto spessore di Martin, sembrava poter essere alla portata. L’Aprilia ha commesso l’errore di sottovalutare la forza degli avversari, sprecando tante chance ghiotte su piste favorevoli, anche a causa di errori di gioventù del rider romagnolo, finendo poi per capitolare con l’infortunio del campione del mondo 2024, nel corso della SR australiana. Martin e Marquez sono stati appaiati in testa alla classifica ed era evidente che il primo che avrebbe compiuto un errore lo avrebbe pagato.

Martinator, nonostante abbia già vinto un titolo in top class, non ha retto la pressione e sul più bello si è infortunato al polso per una caduta assolutamente ingiustificabile. Nel Costruttori la Ducati, dopo la sfida del Qatar, ha conservato 8 lunghezze di margine sull’Aprilia. A Marc si chiederanno gli straordinari, anche perché gli altri ducatisti sembrano oramai incapaci di portare la Desmosedici al successo. L’unico rider in buona forma della Casa emiliana è Fabio Di Giannantonio, autore di una performance comunque sotto tono nell’ultima gara.

Alta tensione

A Marc Marquez basterà raccogliere 14 punti in Portogallo (sui 37 a disposizione) per celebrare il decimo sigillo nel weekend del 21-22 novembre. Potrebbe festeggiare conquistando la Sprint Race o in alternativa, sempre di sabato, arrivando al secondo posto senza il trionfo di Jorge Martin. Oppure ottenendo la terza posizione nella SR con Martin fuori dalle prime quattro posizioni. Insomma il numero 93 ha il Mondiale in mano e potrebbe superare Valentino Rossi, arrivando a 10 riconoscimenti iridati.

Il Dottore, in una recente intervista, ha ricordato agli italiani le scorrettezze del pilota di Cervera, ma dopo oltre 10 anni l’attenzione mediatica dovrebbe ricadere sulla pista e sugli straordinari risultati ottenuti dal MM93 con la Ducati. La MotoGP volerà sul circuito nel sud del Portogallo, celebre per il suo layout unico e i continui dislivelli che gli hanno valso il soprannome di “montagne russe”. Il tracciato di Portimao è lungo 4592 metri e presenta 15 curve (9 a destra e 6 a sinistra), di vario raggio. Particolarmente impegnativa è la staccata di curva 1, la prima dopo il rettilineo del traguardo, a destra, dove si passa da circa 332 a 114 km/h dopo 300 metri e 5″ di azione della frenata.

In MotoGP Marc Marquez non ha mai vinto a Portimao e vorrà sfatare il tabù, mentre nei 2 anni precedenti ci sono riusciti Marco Bezzecchi sull’Aprilia e Jorge Martin sulla Ducati. Nel 2021 si è disputato anche il Gran Premio dell’Algarve, una seconda tappa a Portimao nel corso della stessa stagione a causa della pandemia di Covid-19.

Gli orari TV delle sfide del Motomondiale

Il ventunesimo round verrà trasmesso in diretta integrale da Sky Sport sul canale Sky Sport MotoGP (anche in mobilità su SkyGo) e in live streaming su NOW. TV8 offrirà live le sfide delle tre classi del Motomondiale nella giornata di domenica. Il penultimo appuntamento del campionato MotoGP prevede 25 giri, mentre la Sprint Race si correrà sulla distanza di 12 tornate. Di seguito gli orari dettagliati delle trasmissioni:

Venerdì 20 novembre

FP1 Moto3: 10:00-10:35

FP1 Moto2: 10:50-11:30

FP1 MotoGP: 11:45-12:30

P Moto3: 14:15-14:50

P Moto2: 15:05-15:45

P MotoGP: 16:00-17:00

Sabato 21 novembre

FP2 Moto3: 9:40-10:10

FP2 Moto2: 10:25-10:55

FP2 MotoGP: 11:10-11:40

Qualifiche MotoGP: 11:50-12:30 (diretta su TV8)

Qualifiche Moto3: 13:45-14:25 (diretta su TV8)

Qualifiche Moto2: 14:40-15:20 (diretta su TV8)

Sprint MotoGP: 16:00 (diretta su TV8)

Domenica 22 novembre