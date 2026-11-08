Il GP di Qatar 2026 ha messo in mostra un Marc Marquez in formato mondiale. Il ducatista ha vinto la SR ed è arrivato secondo alle spalle di Marco Bezzecchi nella sfida domenicale

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Getty Images MotoGP, Marc Marquez vede il Mondiale: le pagelle del GP del Qatar

Dopo tante chiacchiere la sfida in Qatar ha messo in scena l’ennesimo duello tra la Ducati e l’Aprilia. Le due compagini italiane, protagoniste in MotoGP sin dalla prima tappa, si sono scontrate con Marc Marquez e Marco Bezzecchi interpreti di una rivalità accesissima. Il romagnolo ha siglato una pole position da record, fermando il cronometro in 1’50″028. L’italiano ha fatto registrare la miglior performance sul circuito internazionale di Losail, precedendo Marc Marquez e Di Giannantonio.

Il principale competitor del numero 93, Jorge Martin, stringendo i denti per il dolore al polso fratturato in Australia ha concluso la sua qualifica in undicesima posizione. Marc, allo spegnimento dei semafori della SR, ha subito mostrato un ritmo furioso, riuscendo con una partenza impeccabile a prendersi la leadership alla prima curva. Jorge Martin ha scalato posizioni con aggressività, provando a inserirsi nella lotta al vertice. Al quarto giro Bezzecchi, nel tentativo di riprendersi la P1, ha avuto la peggio in una collisione con Marc. Il contatto è stato giudicato un incidente di gara. Marc, liberatosi del riminese, ha guidato alla perfezione, precedendo Fabio Di Giannantonio e Jorge Martin.

Nel GP del Qatar Bezzecchi ha reagito alla grande dopo la caduta del sabato e ha subito inanellato un ritmo indiavolato per il compagno di marca Raul Fernandez, distaccando anche Marc Marquez. Quest’ultimo non si è preso troppi rischi e ha dovuto solo faticare in un testa a testa con Pedro Acosta sino al calo del pilota della KTM e, successivamente, del rivale del team Trackhouse. Marco Bezzecchi ha ottenuto la dodicesima vittoria in top class, davanti a Marc Marquez e Raul Fernandez.

I top

Marco Bezzecchi: 9,5 – Nel momento dell’incidente con il 9 volte iridato spagnolo si è alzato un grido nel box Aprilia: “Noooo”. Nell’incredulità generale dei tecnici della Casa di Noale, a rimanere a terra è stato il centauro cresciuto sotto l’ala protettiva di Valentino Rossi. In seguito, i commissari hanno annunciato che non ci sarebbe stata alcuna penalità. Alla decisione di non prendere provvedimenti, un applauso ironico è stato manifestato da parte del team principal, Massimo Rivola, CEO di Aprilia Racing, come ripreso dalle telecamere.

Nonostante Marco fosse in disaccordo con la mancata penalità al campione, nelle interviste ha cercato di stemperare i toni. “Purtroppo non abbiamo avuto una buona partenza e mi trovavo in seconda posizione. Tutto stava andando bene. È stata una bella battaglia fino al contatto. Alla fine, cosa posso dire? Ho cercato di seguire la mia traiettoria, purtroppo ci siamo toccati e sono stato io a cadere. Ci riproveremo domani”, ha dichiarato a DAZN.

Nella sfida domenicale il Bez è stato perfetto con una partenza straordinaria e con un passo inavvicinabile per tutti. La classica fuga in cui il romagnolo ha scelto la strada dei fatti, dopo un sabato da archiviare nel suo bagaglio esperienziale.

Marc Marquez: 9 – Nonostante tutti i problemi fisici che lo hanno limitato nel corso degli ultimi anni, con una intelligenza pratica, ha dimostrato di avere un quid in più rispetto a tutti gli altri giovani sulla griglia. Quel tocco speciale si è visto anche in Qatar, corso a ritmi indiavolati, e senza troppi calcoli. Marc, rispetto al passato, ha aggiunto quel pizzico di furbizia che lo rende un campionissimo intoccabile. Nello scontro al quarto giro della Sprint Race avrebbe potuto capitolare per una traiettoria leggermente più larga rispetto a Marco Bezzecchi, ma la capacità di restare aggrappato alla moto per vincere una delle gare brevi più importanti dell’anno è encomiabile.

In gara il fenomeno di Cervera ha lottato con i connazionali Acosta e Fernandez, arrivando al secondo posto con una lettura impeccabile. Nella prossima tappa dovrebbe festeggiare il suo decimo riconoscimento iridato, superando lo storico rivale Valentino Rossi. Con il secondo posto si trova a +60 nel Mondiale con 74 punti in palio.

Jorge Martin: 7 – Il campione del mondo 2024 è stato eroico nella Sprint Race, da sempre il suo terreno di caccia preferito, riuscendo a risalire rapidamente dalla quarta fila sino alla prima posizione con sorpassi chirurgici. Se avesse avuto più forza nel braccio destro avrebbe dato filo da torcere sino alla fine a Marc Marquez, tuttavia si è dovuto accontentare della medaglia di bronzo, alle spalle di un audace Fabio Di Giannantonio, per distacco il secondo miglior ducatista del campionato 2026. Martinator, sulla lunghezza di un intero Gran Premio, ha sofferto oltremisura, rimontando dall’undicesima casella sino alla settima posizione, tenendo ancora aperto il Mondiale.

Fabio Di Giannantonio: 6 – Agguerrito in sella alla Desmosedici, nelle sue ultime apparizioni nel Pertamina Enduro VR46 Racing Team prima del passaggio in KTM, ha sfruttato la scivolata di Bezzecchi e le fatiche fisiche di Martin, per issarsi in seconda posizione nella gara breve, completando una doppietta Ducati. Nella battaglia domenicale il romano è stato penalizzato da un contatto al via, incappando in una gara anonima, chiusa con una mesta ottava posizione.

I flop

Pecco Bagnaia: s.v. – Tutto quello che poteva andare storto è effettivamente andato male per il torinese. La caduta durante il primo giro della Sprint Race è stata dettata da un colpo violento della Ducati di Aldeguer. Il numero 63 è stato sbalzato dalla sella. Trasportato subito al centro medico dopo gli esami è emersa la frattura del quarto e quinto metatarso del piede. In Qatar poteva riscattarsi, ma è finito in ospedale ed è subito volato in Italia per effettuare una operazione.

Poteva persino andare peggio, ma la sua storia con la Casa di Borgo Panigale potrebbe essersi conclusa sul duro asfalto di Losail. Pecco ha affidato i suoi pensieri ai social: “Cosa posso dire? Torno subito, ragazzi. È strano dirlo, ma il Qatar è stato davvero uno dei migliori weekend della stagione per me. Purtroppo, a volte, per quanto ci si sforzi di ribaltare la situazione, le cose semplicemente non vanno come vorresti. E non c’è nulla che tu possa fare”.

Fermin Aldeguer: 2 – L’errore di valutazione nel crash con Bagnaia è allarmante. Il futuro pilota del team di Valentino Rossi ha completamente perso di vista il giusto punto della staccata, finendo per schiantarsi sulla posteriore destra della Rossa del numero 63. Se il centauro torinese avesse avuto conseguenze ancora più gravi il doppio long lap penalty per aver causato la carambola sarebbe risultata una carezza. Lo spagnolo, si è scusato con l’italiano per quanto accaduto: “Devo assolutamente chiedere scusa a Pecco. Ho provato a fermare la moto, ma non riuscito a evitare il contatto. Un errore gravissimo il mio, ma purtroppo le gare sono anche queste”.