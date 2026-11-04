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Dopo tante polemiche e tensioni, il GP del Qatar si correrà regolarmente, dando una super occasione a Marc Marquez. Il fuoriclasse della Ducati avrà il primo match point per portarsi a casa il decimo riconoscimento della sua infinita carriera nel Motomondiale. Lo spagnolo dovrà guadagnare 30 punti in più di Jorge Martin, sempre alle prese con il problema al polso destro, per laurearsi campione per la decima volta.

Nella sfida a distanza con il suo storico rivale Valentino Rossi, il numero 93 appare a un passo dal sorpasso dei sorpassi. Da quel 2015 condito da veleni, in cui il Dottore perse l’occasione di aggiudicarsi il suo decimo mondiale, sono accadute tante vicissitudini all’ex alfiere di punta della Honda. Marc è tornato a conquistare stabilmente podi e vittorie solo con il passaggio sulla Desmosedici e, a giudicare dalle performance delle Aprilia, è altamente probabile che nemmeno Marco Bezzecchi riuscirà a tenere aperta la contesa. Con un vantaggio di 44 punti, Marc diventerà campione se riuscirà a guadagnare almeno 30 punti su Martinator e 8 sul romagnolo, terzo in classifica.

Pista favorevole

Nelle ultime quattro edizioni, sotto le luci artificiali di Lusail, hanno sempre vinto le Ducati. Sebbene la maggior parte del paddock non fosse favorevole a volare in Medio Oriente per svolgere l’evento, per la Casa di Borgo Panigale si tratta di un’occasione imperdibile anche per allungare in classifica costruttori. Il marchio emiliano, grazie alle ottime performance in Malesia, gode di un vantaggio di 8 punti sulla corazzata di Noale.

Sulla griglia non ci sarà la Yamaha che ha ritenuto che non vi fossero le condizioni di sicurezza necessarie per tutelare i propri dipendenti e non volerà in Qatar. La Casa di Iwata ha scelto di rinunciare, sia con la sua squadra ufficiale che con il Prima Pramac Racing. Alex Marquez, che dopo Sepang è rientrato in Spagna per farsi rimuovere la placca che gli era stata inserita sulla clavicola dopo l’infortunio di Barcellona, non sarà presente. L’elenco degli assenti potrebbe comprendere anche Raul Fernandez, a causa delle fratture all’indice e medio della mano destra, Fermin Aldeguer, alle prese con una frattura del pollice della mano destra, Joan Mir con un problema di offuscamento nella tappa corsa in Malesia e soprattutto il campione del mondo 2024, Jorge Martin.

Il madrileno dell’Aprilia ha stretto i denti e ha cercato di correre nello scorso weekend a Sepang, a pochi giorni dalla frattura del radio destro rimediata in Australia, ma è stato costretto a gettare la spugna dopo le FP2. Proverà a scendere in pista in Qatar e per le ultime due trasferte europee, quando i giochi saranno probabilmente già fatti. In questo scenario possiamo aspettarci ancora Pedro Acosta, futuro teammate di Marc Marquez, protagonista, oltre ad Ai Ogura, promesso sposo della Yamaha nel 2027.

Gli orari TV delle sfide del Motomondiale

Il round in Qatar verrà trasmesso in diretta integrale da Sky Sport sul canale Sky Sport MotoGP (anche in mobilità su SkyGo) e in live streaming su NOW. TV8 offrirà live le sfide delle tre classi del Motomondiale nella giornata di domenica. Il ventesimo appuntamento del campionato MotoGP prevede 22 giri, mentre la Sprint Race si correrà sulla distanza di 11 tornate. Di seguito gli orari dettagliati delle trasmissioni:

Venerdì 6 novembre

FP1 Moto3: 11:00-11:35

FP1 Moto2: 11:50-12:30

FP1 MotoGP: 12:45-13:30

P Moto3: 15:15-15:50

P Moto2: 16:05-16:45

P MotoGP: 17:00-18:00

Sabato 7 novembre

FP2 Moto3: 10:30-11:00

FP2 Moto2: 11:15-11:45

FP2 MotoGP: 12:00-12:30

Qualifiche MotoGP: 12:40-13:20 (diretta su TV8)

Qualifiche Moto3: 14:50-15:30 (diretta su TV8)

Qualifiche Moto2: 15:45-16:25 (diretta su TV8)

Sprint MotoGP: 17:00 (diretta su TV8)

Domenica 8 novembre