Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Getty Images MotoGP GP Repubblica Ceca 2026 orari TV Sprint Race e GP

Il viaggio del carrozzone della top class si sposta a Brno, dove nel weekend si correrà l’atteso Gran Premio di Repubblica Ceca. Gli appassionati hanno assistito al ritorno al successo di Marc Marquez nella precedente sfida del Balaton Park, centesimo trionfo in carriera nel Motomondiale, con una Aprilia che ha lanciato alle ortiche la possibilità di conquistare punti preziosi.

Il primo successo stagionale di Marc Marquez è stato favorito dalla frittata combinata da Jorge Martin che, alla prima curva dopo il via, ha steso i diretti rivali a causa di un errato calcolo della staccata. Dopo l’operazione alla spalla e al piede destro a MM93 è bastata una breve riabilitazione per tornare in pista e sul primo gradino del podio. L’errore di Martinator ha portato al primo pesantissimo 0 in classifica di Bezzecchi. Nonostante lo stop in Ungheria il leader riminese ha conservato 20 punti di vantaggio in graduatoria sul teammate, mentre il minaccioso campione in carica si trova ora a -72.

Fabio Di Giannantonio e Pedro Acosta sono, rispettivamente, al terzo e al quarto posto della classifica piloti. Il romano del team VR46, ancora il primo dei ducatisti con il suo -48 dalla vetta, proverà a inserirsi nella lotta al vertice. L’uomo da tenere sotto osservazione è Marc Marquez che in un colpo solo, nel weekend ungherese, ha ridotto di 30 punti il distaccato da Bezzecchi. Lo scorso anno il numero 93 dominò la scena ma dal punto di vista fisico sarà più impegnativa la sfida quest’anno. Su una pista che gira in senso orario, quindi con prevalenza di curve a destra, lo spagnolo della Ducati potrebbe fare fatica.

Le caratteristiche del tracciato

Il circuito è lungo 5.403 metri, con 14 curve: 8 a destra e 6 a sinistra. La Repubblica Ceca è tornata ad accogliere il Motomondiale nel 2025 dopo quattro stagioni di assenza e lo farà almeno fino al 2029. Il primato di vittorie in MotoGP appartiene a Valentino Rossi con 5 affermazioni e il 18 agosto del 1996 celebrò il suo primo trionfo nel Motomondiale in 125. Il record della pista appartiene a Bagnaia su Ducati: 1:52.303 realizzato dal torinese nel 2025.

Nuvola Rossa, seppur con un pizzico di fortuna, ha celebrato il suo terzo podio consecutivo. Il feeling con la Desmosedici GP26 sta migliorando, ma l’ultimo “back to back” prima della pausa estiva ci dirà se effettivamente il tre volte campione del mondo sia tornato a suo agio. Inoltre lunedì si svolgerà anche il primo test a porte chiuse con le gomme Pirelli e le moto da 850cc riservato ai piloti titolari. Dal prossimo anno cambieranno le regole e c’è molta curiosità nel capire se effettivamente ci saranno dei passi in avanti dei costruttori giapponesi.

Gli orari TV del GP Repubblica Ceca

L’evento di Brno verrà trasmesso in diretta integrale da Sky Sport sul canale Sky Sport MotoGP (anche in mobilità su SkyGo) e in live streaming su NOW. TV8 offrirà in differita le sfide delle tre classi nella giornata di domenica. Il Gran Premio della Repubblica Ceca 2026 di MotoGP sarà di 21 giri, mentre la Sprint Race si correrà sulla distanza di 10 giri. Di seguito gli orari dettagliati delle trasmissioni:

Venerdì 19 giugno

FP1 Moto3: 9:00-9:35

FP1 Moto2: 9:50-10:30

FP1 MotoGP: 10:45-11:30

P Moto3: 13:15-13:50

P Moto2: 14:05-14:45

P MotoGP: 15:00-16:00

Sabato 20 giugno

FP2 Moto3: 8:40-9:10

FP2 Moto2: 9:25-9:55

FP2 MotoGP: 10:10-10:40

Qualifiche MotoGP: 10:50-11:30 (diretta su TV8)

Qualifiche Moto3: 12:45-13:25 (diretta su TV8)

Qualifiche Moto2: 13:40-14:20 (diretta su TV8)

Sprint MotoGP: 15:00 (diretta su TV8)

Domenica 21 giugno