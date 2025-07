La MotoGP torna in Repubblica Ceca dove si terrà il dodicesimo round della stagione. Gli orari televisivi per seguire l'evento live o in differita

L’ultima volta che i bolidi della classe regina del Motomondiale hanno saggiato l’asfalto della pista di Brno correva ancora Valentino Rossi. Era il 9 agosto 2020 e il Dottore, complice l’infortunio di Marc Marquez e un calendario piuttosto corto, credeva ancora nella possibilità di dire la sua nella zona alta della classifica. Il centauro di Tavullia chiuse la sfida al quinto posto, osservando Brad Binder sul primo gradino del podio. Da allora è cambiato tutto in MotoGP.

In 5 anni la Ducati è diventata la moto da battere e per i competitor non c’è più stata speranza. Dal 2020 ad oggi la Rossa è al vertice della classifica costruttori, lasciando solo le briciole agli avversari. Il favorito assoluto per la conquista della prossima tappa è Marc Marquez. Reduce dal successo schiacciante al Sachsenring, il catalano si è imposto in tre occasioni in Repubblica Ceca, sempre in sella alla Honda. Per lui potrebbe essere l’occasione ideale per festeggiare sulla Rossa il trionfo che suggellerebbe, prima della pausa estiva, la sua posizione di leader assoluto della classifica piloti.

I rivali di Marc Marquez

Se in Germania Alex Marquez pare essere tornato al top dopo l’infortunio, vi sono piloti che proveranno il piacere della velocità sulla pista ceca dopo settimane ai box. Il più atteso è Jorge Martin che, dopo la pace fatta con Aprilia, è pronto a riprendere il feeling con la RS-GP25. Il campione del mondo in carica non ha ancora completato una singola tappa nel 2025. Il suo passaggio dal mondo Ducati ad Aprilia si è rivelato pieno di imprevisti, ma ora è tempo di ricambiare la fiducia della Casa di Noale.

La KTM riabbraccerà Enea Bastianini, mentre al posto dell’infortunato Maverick Vinales correrà Pol Espargaró. La squadra austriaca sta deludendo le attese con un Pedro Acosta che, raramente, non ha commesso errori. Sta venendo a mancare anche l’esperienza di Brad Binder, che sembra il fratello minore del campione che riusciva a tenere testa ai ducatisti negli anni scorsi. Proveranno a riscattarsi anche Quartararo e Rins, schiodando la Yamaha dall’ultimo posto della graduatoria costruttori. Non se la passa meglio la Honda che dopo la vittoria di Zarco a Le Mans sembra aver fatto nuovamente passi indietro sul piano prestazionale. Pecco Bagnaia è chiamato a una prova d’orgoglio per mettere a tacere le critiche.

Gli orari TV della MotoGP

Il Gran Premio della Repubblica Ceca verrà trasmesso in diretta integrale da Sky Sport sul canale Sky Sport MotoGP (anche in mobilità su SkyGo) e in live streaming su NOW. TV8 offrirà in differita l’evento. La sfida è attesissima dai fan che, nelle ultime annate, non hanno potuto assistere allo show del Motomondiale a causa di un mancato accordo economico con i vertici del campionato di due ruote più seguito al mondo. Di seguito gli orari dettagliati delle trasmissioni di Sky Sport:

Venerdì 18 luglio

FP1 Moto3: 9:00-9:35

FP1 Moto2: 9:50-10:30

FP1 MotoGP: 10:45-11:30

P Moto3: 13:15-13:50

P Moto2: 14:05-14:45

P MotoGP: 15:00-16:00

Sabato 19 luglio

FP2 Moto3: 8:40-9:10

FP2 Moto2: 9:25-9:55

FP2 MotoGP: 10:10-10:40

Qualifiche MotoGP: 10:50-11:30 (diretta su TV8)

Qualifiche Moto3: 12:50-13:30 (diretta su TV8)

Qualifiche Moto2: 13:45-14:25 (diretta su TV8)

Sprint MotoGP: 15:00 (diretta su TV8)

Domenica 20 luglio