I 22 piloti migliori al mondo sono pronti a darsi battaglia nell’ultima annata MotoGP con i bolidi 1000cc. Con la pre-season conclusa domenica 22 febbraio sarà già un weekend decisivo

Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Getty Images Il favorito nel GP di Thailandia

Dopo infiniti giri di pista nei test prestagionali e le tante chiacchiere sul mercato piloti il campionato di MotoGP 2026 è pronto a infiammare le domeniche dei fan. Con i primi punti pesanti in palio al Chang International Circuit di Bururim, dove è in programma nel weekend il Gran Premio della Thailandia, è tempo già di pronostici.

L’unico assente sarà Fermin Aldeguer, ancora alle prese con la frattura al femore rimediata mentre si allenava a gennaio sul circuito di Aspar. Il pilota spagnolo sta ancora recuperando dall’infortunio e il team Gresini Racing ha scelto di puntare su Michele Pirro, esperto collaudatore della Ducati. Gli appassionati della MotoGP potranno seguire la prima gara dell’anno, a Buriram, alle ore 9:00 di domenica mattina. L’inseguimento alla corona di Marc Marquez potrebbe essere più interessante e meno scontato dopo i risultati dei test di Buriram.

Volano le Aprilia

La Casa di Noale ha concluso i test di Buriram con il miglior tempo di Marco Bezzecchi, pronto a sfidare i ducatisti nella corsa al titolo MotoGP 2026. Con il tempo di 1’28″668, nuovo record della pista, il pilota romagnolo nella seconda giornata di prove ha battuto il tempo di Marc Marquez, comandando la graduatoria dei tempi. Il campione spagnolo, limitato da un problema intestinale, si è fermato dopo essere incappato nella terza caduta sul circuito di Buriram. Marc Marquez è scivolato in curva 3, riportando una leggera abrasione all’avambraccio destro.

Alle spalle della RS-GP26 ufficiale di Marco Bezzecchi si è classificata l’Aprilia clienti del rider giapponese Ogura a soli 0.097 millesimi. Alle spalle delle prime due Aprilia, aspettando la crescita di Jorge Martin, sono arrivate le Ducati GP26 di Marc Marquez, Pecco Bagnaia e Alex Marquez, racchiusi in meno di tre centesimi. Il primo pilota in sella a una moto non italiana è stato Pedro Acosta a bordo della KTM RC16.

Tutti all’inseguimento di Marc Marquez

Il fenomeno di Cervera ha cominciato l’annata dopo il lungo stop per il problema e l’operazione alla scapola destra. L’ultimo Gran Premio affrontato è stato quello di Mandalika, il 5 ottobre, in cui venne travolto al primo giro da Marco Bezzecchi in sella all’Aprilia. Lo scorso anno il 9 volte iridato aveva dominato i test, conquistando in Thailandia la Sprint Race. Celebrò il successo al debutto sulla Rossa, davanti al fratello, tornando leader del Mondiale per la prima volta dal 2019 e firmando anche il giro veloce numero 80 della sua immensa carriera.

La Thailandia ha interrotto la tradizione del Motomondiale di partire in notturna in Qatar. Progettato nel 2014 dal noto architetto tedesco Herman Tilke, il tracciato è lungo 4.554 metri ed è caratterizzato da 12 curve di cui la prima, dopo il rettilineo di partenza, è una destra ad angolo retto che richiede una forte staccata. Sul tracciato del Chang International Circuit, il favorito rimane Marc Marquez, ma Marco Bezzecchi potrebbe dargli filo da torcere. L’alfiere italiano della Casa di Noale sta meglio sul piano fisico e punterà alla vittoria. In orbita Aprilia è finito anche Pecco Bagnaia che, probabilmente nella sua ultima annata in Ducati, proverà a fare la differenza dopo un 2025 da dimenticare. Fari puntati anche sulla coppia iberica Alex Marquez – Pedro Acosta e sui rider del team di Valentino Rossi.