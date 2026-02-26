Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Getty Images MotoGP GP Thailandia, orario TV Sprint Race e GP

Dopo tre mesi di letargo i campioni della classe regina del Motomondiale ritornano attivi per l’ultima entusiasmante recita in pista dei bolidi 1000cc. Lo start del campionato segna anche il ritorno in piena forma fisica dei campioni delle ultime due annate di MotoGP. Marc Marquez ha smaltito i postumi dell’infortunio di Mandalika e ha affrontato regolarmente tutte le sessioni di test in preparazione del GP della Thailandia. Jorge Martin ha preso parte esclusivamente alle prove di Buriram, trovando subito un discreto feeling sulla RS-GP26.

L’unico pilota che mancherà al debutto in Thailandia sarà Fermin Aldeguer, ancora ai box per la frattura al femore di inizio gennaio. Il teammate del vice campione del mondo Alex Marquez dovrebbe essere presente nella prossima tappa per la felicità di Nadia Padovani del team satellite Gresini Racing. I riflettori saranno tutti puntati su Marc Marquez, favorito assoluto dopo il filotto di risultati record della scorsa annata, la prima nel team factory della Casa di Borgo Panigale. Tanto se non tutto dipenderà dallo stato di forma del campione che, negli ultimi giorni di test, è caduto in tre occasioni. Pecco Bagnaia, corteggiato da Aprilia e Yamaha, potrebbe affrontare il 2025 da separato in casa, quindi senza particolari patemi. Una Nuvola Rossa che sfreccia senza nulla da perdere potrebbe diventare una seria minaccia per tutti.

Le caratteristiche del tracciato

Buriram, situata nel nord-est della Thailandia a circa 400 km da Bangkok, è nota come la “città della felicità” ed è una mecca sportiva per lo spettacolare Chang International Circuit. Il tracciato di 4.554 metri consta di 12 curve ed è stato ideato da Hermann Tilke. Ducati e Aprilia, considerate le alte velocità e le frenate impegnative, sono le favorite assolute. Nei test Bezzecchi ha chiuso con il miglior tempo ed è sembrato il più in forma dell’intera griglia. Dopo il terzo posto in graduatoria della scorsa annata il romagnolo proverà a insidiare il numero 93 con le sue armi migliori.

La Honda è cresciuta molto sul piano tecnico, ma non sembra avere tra le sue file quel fenomeno in grado di accendere un ambiente che vive di ricordi. KTM può contare sulla voglia di rivalsa di Pedro Acosta, in orbita Ducati, e sul duo Vinales – Bastianini. Maverick spera di ottenere risultati positivi dalla collaborazione con il nuovo coach Jorge Lorenzo, mentre il romagnolo deve impegnarsi per trovare una sella prestigiosa in vista del 2027. Ben più attardate le Yamaha che, sebbene vantino un quartetto di piloti esperto, non hanno fatto il balzo in avanti atteso con il nuovo motore V4. Brutta tegola per Fabio Quartararo, ma anche per il pluricampione della SBK Toprak Razgatlioglu, al primo anno in MotoGP.

Gli orari TV della GP della Thailandia

Il Gran Premio verrà trasmesso in diretta integrale da Sky Sport sul canale Sky Sport MotoGP (anche in mobilità su SkyGo) e in live streaming su NOW. TV8 offrirà in differita l’evento. La sveglia suonerà presto per i fan italiani del Motomondiale. Di seguito gli orari dettagliati delle trasmissioni di Sky Sport:

Venerdì 27 febbraio

FP1 Moto3: 3:00-3:35

FP1 Moto2: 3:50-4:30

FP1 MotoGP: 4:45-5:30

P Moto3: 7:15-7:50

P Moto2: 8:05-8:45

P MotoGP: 9:00-10:00

Sabato 28 febbraio

FP2 Moto3: 2:40-3:10

FP2 Moto2: 3:25-3:55

FP2 MotoGP: 4:10-4:40

Qualifiche MotoGP: 4:50-5:30 (diretta su TV8)

Qualifiche Moto3: 6:45-7:25 (diretta su TV8)

Qualifiche Moto2: 7:40-8:20 (diretta su TV8)

Sprint MotoGP: 9:00 (diretta su TV8)

Domenica 1° marzo