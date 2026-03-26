Gli entusiasmanti round in Thailandia e Brasile hanno proiettato Marco Bezzecchi e l’Aprilia al vertice della MotoGP. Scopriamo gli orari del GP Usa in TV

Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Getty Images MotoGP GP Usa 2026: orari TV Sprint Race e GP

Un anno fa eravamo qui a tesservi le lodi di uno straordinario Marc Marquez, rinato in sella alla Ducati Desmosedici. Nel 2025 lo spagnolo ha corso senza particolari rivali, considerando che alla fine il vice campione del mondo è stato suo fratello Alex. I fratelli catalani hanno dominato la scena, lasciando solo le briciole agli avversari.

A Buriram si è interrotta dopo 4 anni la striscia di 88 podi conquistati dalla Ducati in top class. Nessuna moto di Borgo Panigale è riuscita a salire sul podio nel primo appuntamento del 2026. L’Aprilia sta gongolando, avendo riabbracciato ad altissimi livelli anche il campione del mondo Jorge Martin. Tornato dopo l’infinita striscia di infortuni che lo hanno condizionato nella passata stagione, il madrileno appare per ora la spalla ideale per Marco Bezzecchi. I due stanno cooperando per scongiurare una rimonta delle Ducati, come accaduto in Brasile. Sul terzo gradino del podio a Goiania è salito Fabio Di Giannantonio del team VR46, precedendo la Rossa di Marc Marquez.

Ad Austin fuori il secondo

Chi sfiderà il Bez nella rincorsa all’ultimo riconoscimento iridato su moto 1000cc? Da sempre il tracciato del COTA è uno di quelli su cui Marc Marquez ha fatto la differenza. Dall’esordio nel 2013 il Cabroncito si è aggiudicato 7 vittorie, tutti in sella alla Honda. Ducati ha celebrato il successo in sole due occasioni: Enea Bastianini nel 2022 e Pecco Bagnaia nel 2025. Per il torinese si è trattato di uno dei pochi acuti della passata stagione, ma non parte con i favori dei pronostici. Il bicampione della MotoGP appare già proiettato al 2027 e al mondo Aprilia.

La Casa di Borgo Panigale si aggrapperà alle performance del numero 93. Non sono più ammessi errori per il campione in carica, ancora in una condizione fisica non ottimale. Negli ultimi anni non gli è andata bene come in passato in termini di risultati in Texas, ma Marc è chiamato a vincere. Un tris consecutivo di Bezzecchi avrebbe un impatto già importante sulle ambizioni della squadra emiliana. Il Circuit of the Americas (COTA) si percorre in senso antiorario ed è lungo 5,5 km e consta di 20 curve. Risulta tra i più spettacolari del calendario per la ripida salita in Curva-1 e alterna staccate violente con frenate al limite.

Alle spalle di Aprilia e Ducati la Honda potrebbe essere protagonista. Nel 2023 Alex Rins è riuscito a spuntarla in sella alla RC213V del team satellite di Lucio Cecchinello. Fari accesi anche sulle performance di Pedro Acosta, promesso sposo della Ducati. Lo spagnolo della KTM ha faticato in Brasile, ma la sua prima vittoria in una sfida domenicale di MotoGP non sembra lontana. Risulteranno fanalini di coda, salvo miracoli, i rider in sella alla Yamaha M1.

Gli orari TV di SR e GP

Il Gran Premio degli Usa verrà trasmesso in diretta integrale da Sky Sport sul canale Sky Sport MotoGP (anche in mobilità su SkyGo) e in live streaming su NOW. Di seguito gli orari dettagliati delle trasmissioni live di Sky Sport e in differita di TV8:

Venerdì 27 marzo

FP1 Moto3: 15:00-15:35

FP1 Moto2: 15:50-16:30

FP1 MotoGP: 16:45-17:30

P Moto3: 19:15-19:50

P Moto2: 20:05-20:45

P MotoGP: 21:00-22:00

Sabato 28 marzo

FP2 Moto3: 14:40-15:10

FP2 Moto2: 15:25-15:55

FP2 MotoGP: 16:10-16:40

Qualifiche MotoGP: 16:50-17:30 (diretta su TV8)

Qualifiche Moto3: 18:45-19:25 (diretta su TV8)

Qualifiche Moto2: 19:40-20:20 (diretta su TV8)

Sprint MotoGP: 21:00 (diretta su TV8)

Domenica 29 marzo