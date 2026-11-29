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Getty Images MotoGP GP Valencia 2026, addio Marquez alla MotoGP

L’edizione 2026 della tappa valenciana rimarrà nella storia per l’ultima apparizione di Marc Marquez. Il centauro della Ducati ha annunciato il ritiro dalle corse nella giornata di venerdì, evitando sensazionalismi. Durante le prove libere si è presentato al box con dei cartelli in cui ha dichiarato che sarebbe stato il suo ultimo Gran Premio e ha affrontato il weekend con grande trasporto. Le emozioni hanno coinvolto tutti i protagonisti della griglia che hanno condiviso con il fenomeno di Cervera anni meravigliosi di MotoGP.

Marc Marquez lascerà un vuoto incolmabile, ma andiamo per gradi perché a Valencia non sono mancati i batticuori nemmeno nell’ultima Sprint Race dell’anno. In qualifica Marco Bezzecchi ha siglato il miglior tempo con il record della pista (1:27.844), mentre Marc Marquez ha chiuso secondo davanti a Raul Fernandez. Seconda fila con Alex Marquez, Jorge Martin e Fabio Di Giannantonio.

La Sprint Race è stata posticipata in seguito all’incendio della Desmosedici del campione del mondo, provocato da un malfunzionamento dei semafori che ha fatto alzare le temperature della GP26 alle stelle. Marc ha subito un doppio long lap penalty, servendo su un piatto d’argento la doppietta alle Aprilia di Marco Bezzecchi e Jorge Martin, davanti a un redivivo Enea Bastianini.

Allo spegnimento dei semafori del Gran Premio Marc Marquez ha subito superato Bezzecchi, incapace di tenere i ritmi della SR. Raul Fernandez ha fatto la differenza, scavalcando poi entrambi e risultando irraggiungibile per gli avversari. Al terzo posto è arrivato Pedro Acosta, in grado di scavalcare dopo una bella rimonta il Bez. Aprilia per la prima volta è campione del mondo della classe regina.

I top

Marc Marquez: 10 e lode – Stremato dopo una stagione faticosissima, il fuoriclasse della Ducati ha scelto di appendere il casco al chiodo. Lo ha fatto senza tanti proclami, cogliendo in contropiede anche i tecnici stessi della Casa di Borgo Panigale. Il numero 93 era precipitato addirittura a 102 punti dal leader Marco Bezzecchi ma con una striscia di 7 vittorie in 11 sfide domenicali e 8 trionfi nelle Sprint Race del sabato è riuscito a risalire la china, laureandosi campione con una gara d’anticipo, la scorsa settimana in Portogallo.

Il problema dei semafori al via della SR ha costretto il ducatista ad abbandonare in pista la sua Desmosedici in fiamme e a cambiare moto. Una scelta obbligata che i giudici di gara hanno punito con un doppio long lap penalty, applicando alla lettera una regola introdotta dal precedente di Austin 2025, quando lo stesso Marquez lasciò la griglia per cambiare moto all’ultimo secondo. Una punizione estrema, causata da un errore tecnico della direzione gara, che se vi fosse stato in ballo il titolo piloti avrebbe avuto un impatto devastante. Dopo aver battagliato con Martin per la seconda piazza, a causa della doppia penalità ha concluso al tredicesimo posto la sua ultima Sprint.

In gara, scattato dalla seconda casella della griglia, il numero 93 ha provato sino all’ultimo giro a vincere, ma Raul Fernandez sull’Aprilia ne aveva di più. Il Paddock si è colorato di rosso per l’ultimo saluto della Spagna a Marquez. La MotoGP perde un leone, un eroe, una leggenda vivente. Ciao Marc!

Raul Fernandez: 9 – Scattato dalla prima fila, nella SR, è subito andato KO per un errore banale. Nel GP si è fatto perdonare conquistando la P1 con merito davanti ai connazionali. Sarà assoluto protagonista anche nella prossima annata se avrà un mezzo all’altezza, anche perchè ha dimostrato nel 2026 di essere maturato molto rispetto ai primi anni in top class.

Marco Bezzecchi: 8 – Il romagnolo aveva la grande chance di concludere il Mondiale al secondo posto, conquistando almeno il titolo di vice campione del mondo e ha iniziato con la marcia giusta. Seconda vittoria consecutiva nella SR, dopo aver siglato in qualifica il nuovo primato del “Ricardo Tormo”, a ritmi inarrivabili per i competitor. Il romagnolo è arrivato ai piedi del podio nel GP, tuttavia ha conquistato la seconda posizione in classifica pilota. Obiettivo raggiunto.

Pedro Acosta: 7,5 – L’ultima apparizione dell’enfant prodige spagnolo nel team KTM è stata memorabile. Nella Sprint Race ha chiuso al settimo posto, nettamente più indietro rispetto al compagno di marca Bastianini, mentre nel Gran Premio ha insidiato Marc Marquez, arrivando al terzo posto. Non poteva chiedere di più, giungendo al quarto posto della classifica generale.

Jorge Martin: 7 – Il madrileno, ancora vittima dei postumi della frattura al polso, ha corso la sua ultima sfida in sella all’Aprilia RS-GP con la missione di tenersi stretta la piazza d’onore in classifica. Nella gara del sabato ha stretto i denti e ha chiuso al secondo posto, difendendosi dagli attacchi iniziali di Marc Marquez. In gara non è andato oltre la quinta posizione, giungendo al terzo posto della classifica generale.

Enea Bastianini: 7 – Il pilota romagnolo si congeda agli uomini del team Tech3 con un super performance nella Sprint, conclusa al terzo posto. Complice la penalità a Marc Marquez, il futuro centauro dell’Aprilia ha trovato il guizzo giusto per inserirsi tra le RS-GP, strappando una medaglia di bronzo insperata alla vigilia. Nel Gran Premio è giunto ottavo, lasciando un buon ricordo nel team satellite della KTM. Ora è atteso a un salto di qualità in Aprilia.

Ai Ogura: 6,5 – La sensazione è che la Yamaha ha composto una coppia straordinaria nel 2027. Il giapponese, insieme a Martin, potrà riportare in auge il marchio dei Tre Diapason. Dopo aver sfiorato il podio nella SR, il centauro ha salutato il team Trackhouse della Casa di Noale con un buon sesto posto.

Fabio Di Giannantonio: 6 – Di cattiveria con un bel sorpasso ha strappato la quinta posizione ad Alex Marquez, confermandosi il miglior ducatista nell’ultima Sprint della stagione. In gara ha salutato il team VR46 con una nona posizione.

I flop

Franco Morbidelli: 4 – Passerà nel team Aruba della SBK, sostituendo di fatto il campione Bulega, ma anche a Valencia, con un sedicesimo posto finale, ha dimostrato che il suo tempo in MotoGP è finito.

Brad Binder: 3 – Acosta e Bastianini nei top in sella alla stessa moto, si spiega così il voto al rider sudafricano, arrivato fuori dalla zona punti.

Alex Rins: 2 – Il suo percorso in MotoGP è terminato con una spiacevole diciottesima posizione.