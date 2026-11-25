L’ultimo atto del campionato 2026 di MotoGP si correrà a Valencia. Marc Marquez è già campione del mondo, ma ci sarà bagarre per il secondo posto

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Con una sofferta ottava posizione in Portogallo, Marc Marquez si è confermato il numero 1 della MotoGP. L’ottavo riconoscimento nella classe regina, uno in più di Valentino Rossi, non è risultato scontato grazie alle super performance dell’Aprilia. La RS-GP26 avrebbe potuto dominare la Ducati se solo avesse avuto una prima guida in grado di tenere testa a un campione navigato. Il decimo titolo del Cabroncito è stato quello dell’esperienza, frutto di una rimonta che sembrava impossibile. Il fuoriclasse di Cervera, infatti, si era ritrovato a oltre 100 punti di Marco Bezzecchi, autore di uno start stagionale che lasciava presagire una lotta al titolo sino all’ultimo atto.

Il Bez, a Valencia, potrà solo sperare di precedere il teammate Martin per laurearsi vice campione del mondo. Il madrileno, all’ultima recita con il team di Noale, ha 2 punti di vantaggio sul romagnolo, protagonista assoluto in Portogallo con una doppia vittoria nella SR e nel GP, prima volta assoluta in carriera. Il pilota dell’Academy VR46 è calato nella fase centrale della stagione, dove ha sprecato tantissime chance per rimanere in testa alla graduatoria.

I favoriti di Valencia

Il Circuito Ricardo Tormo è lungo 4,005 km e si percorre in senso antiorario. Consta di 14 curve, prevalentemente a sinistra e vanta un rettilineo principale di 876 metri. Nelle ultime uscite la sfida ha sorriso agli italiani, dato che nel 2023 vinse Pecco Bagnaia e nel 2025 ha conquistato il successo Marco Bezzecchi. Il tracciato presenta leggere variazioni altimetriche e staccate impegnative, spesso seguite da curve lente in cui anche il talento di Marc Marquez potrebbe esaltarsi. Storicamente il campione del mondo si è aggiudicato appena due edizioni, entrambe con la Honda (2014 e 2019).

L’Aprilia si presenterà all’ultima gara con un vantaggio di 9 punti sulla Ducati. La Casa di Borgo Panigale avrebbe l’obiettivo di concludere il glorioso ciclo tecnico, iniziato con la vittoria nei costruttori nel 2020, con l’ultimo sigillo. Considerate le condizioni deficitarie degli altri piloti in sella alle Desmosedici non sarà una missione semplice.

Il terzo posto della KTM, il quarto della Honda e il quinto della Yamaha, fanalino di coda della classifica costruttori, non sono in discussione. Per il quarto posto della graduatoria piloti sono ancora in bagarre quattro rider: Pedro Acosta, Ai Ogura, Fabio Di Giannantonio e Raul Fernandez. Tutti hanno dimostrato lampi di talento, ma il favorito sarà il pilota della KTM che davanti al pubblico di casa venderà cara la pelle.

Gli orari TV delle sfide del Motomondiale

L’ultimo round verrà trasmesso in diretta integrale da Sky Sport sul canale Sky Sport MotoGP (anche in mobilità su SkyGo) e in live streaming su NOW. TV8 offrirà in differita le sfide delle tre classi del Motomondiale nella giornata di domenica. L’appuntamento conclusivo del campionato MotoGP 2026 prevede 27 giri, mentre la Sprint Race si correrà sulla distanza di 13 tornate. Di seguito gli orari dettagliati delle trasmissioni:

Venerdì 27 novembre

FP1 Moto3: 9:00-9:35

FP1 Moto2: 9:50-10:30

FP1 MotoGP: 10:45-11:30

P Moto3: 13:15-13:50

P Moto2: 14:05-14:45

P MotoGP: 15:00-16:00

Sabato 28 novembre

FP2 Moto3: 8:40-10:10

FP2 Moto2: 9:25-9:55

FP2 MotoGP: 10:10-10:40

Qualifiche MotoGP: 10:50-11:30 (diretta su TV8)

Qualifiche Moto3: 12:45-13:25 (diretta su TV8)

Qualifiche Moto2: 13:40-14:20 (diretta su TV8)

Sprint MotoGP: 15:00 (diretta su TV8)

Domenica 29 novembre