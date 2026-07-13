Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Getty Images Le condizioni di Bezzecchi dopo la caduta in Germania

La stagione di Marco Bezzecchi era cominciata con 3 vittorie di fila, due seconde posizioni, un quarto e un primo posto al Mugello. Un ruolino di marcia che lo aveva proiettato in testa alla classifica con un vantaggio di 102 punti su Marc Marquez, rivale numero 1 per la corona iridata. Il fenomeno della Ducati era stato frenato dai problemi alla spalla destra, creati proprio da una entrata di kamikaze del romagnolo a Mandalika nella scorsa stagione.

Il karma ha riequilibrato gli scenari della MotoGP nell’ultimo mese e mezzo con una serie di errori e cadute che hanno portato Bezzecchi a essere risuperato da Marc Marquez in graduatoria. Lo spagnolo, dopo l’ennesima operazione alla spalla destra per rimettere nella giusta posizione una vite nell’omero destro, è tornato a sentirsi a suo agio sulla Desmosedici, mentre il Bez ha perso una grande occasione, dovendo ripartire praticamente da zero contro un avversario estremamente temibile.

La caduta di Bezzecchi in Germania

Dopo lo spavento di Assen, il pilota romagnolo è scivolato durante la Q2 della tappa tedesca alla curva 7, rotolando nella ghiaia e si è poi recato ai box sul sellino posteriore di uno scooter, facendo subito visita al centro medico del circuito del Sachsenring. Da una radiografia è emersa una frattura alla clavicola sinistra. Dopo l’infortunio, ha postato su Instagram: “È un momento duro, ma noi siamo più duri. Adesso mi faccio aggiustare e mi rimetto al lavoro. Niente mi farà mollare! A presto”.

È una stagione piena di alti e bassi, conditi anche dalla ingiustificabile reazione contro un commissario di gara nella sfida di Brno. Dall’ottavo round del 2026 Marco è incappato in un problema dietro l’altro. In Ungheria è stato atterrato da una azione sconsiderata di Jorge Martin, mentre ad Assen si è tolto dai giochi nelle fasi iniziali del GP con un errore che avrebbe potuto costargli caro. Il pilota non è sembrato più tranquillo sul piano mentale per il brutto episodio di Brno e, a seguito della caduta del Sachsenring, gli accertamenti hanno evidenziato la frattura della clavicola sinistra.

Volato subito in Italia, domenica mattina Bezzecchi è stato operato con successo dal dottor Giuseppe Porcellini presso l’Ospedale Universitario di Sassuolo. La frattura è stata ridotta e stabilizzata. Il pilota ha rassicurato tutti e tornerà più motivato che mai in pista. È ancora presto per definire i tempi di recupero, ma la Casa di Noale spera di recuperare il pilota per il prossimo GP di Silverstone, in programma il 9 agosto dopo la pausa estiva.

Aprilia non fortunata

Nella scorsa annata il team veneto aveva perso per gran parte della stagione il campione del mondo Jorge Martin. Quest’ultimo, principalmente per le sfortune degli altri, oggi si trova in testa alla classifica con 14 punti di vantaggio su Ai Ogura, rivelazione del campionato 2026, e 18 su Marc Marquez. Marco Bezzecchi, dopo l’ennesimo doppio zero, è scivolato a 22 punti dal leader madrileno.

Non si tratta di un divario enorme, se si considera tra l’altro che Martin non si trova in una forma ideale sulla RS-GP26, tuttavia in top class tutto cambia rapidamente. “Sto godendo come un riccio”, aveva dichiarato comprensibilmente il CEO di Aprilia Racing Massimo Rivola dopo la doppietta sulla pista toscana davanti alle Ducati. Ora le Desmosedici sono tornate a farsi sotto e, con un Marc Marquez -18 dalla vetta, a Noale non si potranno più commettere errori. La pausa estiva darà l’opportunità a Bezzecchi di rimettersi in sesto, stando lontano dalle pressioni mediatiche che lo hanno condizionato in pista nelle ultime settimane.