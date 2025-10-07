Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Getty Images Marc Marquez non correrà in Australia e Malesia

I festeggiamenti dopo la conquista del suo nono riconoscimento iridato nel Motomondiale se li era immaginati diversi. Dopo aver vinto matematicamente il titolo a Motegi, soli sette giorni dopo, Marc Marquez si è ritrovato scaraventato nella ghiaia alla massima velocità a causa di un errore di Marco Bezzecchi. Il weekend indonesiano era cominciato benissimo sia per l’Aprilia che aveva ottenuto il trionfo nella SR con il romagnolo che per la Ducati che aveva raggiunto la Triple Crown, chiudendo i giochi nella classifica dei team grazie al sesto posto di Marc Marquez.

Nel GP di Indonesia, pronti, via e subito il poleman Bezzecchi, scivolato in settima posizione per una brutta partenza, ha sbagliato la staccata. Il pilota della Casa di Noale ha colpito il posteriore della Rossa di Marc Marquez che, dopo delle piroette, è caduto male sulla spalla destra. In seguito a diversi esami medici, al centauro spagnolo è stata diagnosticata una frattura alla base dell’apofisi coracoide e una lesione ai legamenti della spalla destra.

Il referto dei medici

Subito dopo la fine della sfida indonesiana, vinta a sorpresa da Fermin Aldeguer, Marc Marquez è volato nella capitale spagnola per una visita approfondita presso l’Ospedale Ruber Internacional. L’esame clinico e la valutazione radiologica hanno escluso qualsiasi correlazione con lesioni precedenti all’omero destro e hanno confermato l’assenza di spostamenti ossei significativi. L’équipe medica dei dottori Samuel Antuña e Ignacio Roger de Oña ha preferito proseguire con un trattamento conservativo, che prevede riposo e immobilizzazione della spalla interessata fino alla completa guarigione e consolidamento clinico della frattura.

Il primo weekend da campione del mondo MotoGP si è rivelato agonizzante per Marc Marquez, ma avrebbe potuto portare a conseguenze ben peggiori. Non ci sarà in pista nei prossimi Gran Premi in Australia e in Malesia. L’alfiere di punta della Ducati si sottoporrà a controlli settimanali e la sua evoluzione determinerà i tempi finali di recupero e il suo ritorno alle competizioni. Con il campionato già in bacheca MM93 non ha nessun bisogno di forzare i tempi. Potrà prendersi una pausa dopo una cavalcata da record nella sua prima annata nel team factory della Casa di Borgo Panigale. Una supremazia schiacciante, condita da 11 vittorie di gara, 14 trionfi nelle Sprint Race, 31 podi complessivi, 8 pole position e 18 giri più veloci per un totale di 545 punti conquistati in 18 appuntamenti.

Le parole di Marc Marquez

Nel post Instagram lo spagnolo ha chiesto ai fan di non portare alcun rancore per Marco Bezzecchi. Nessun pilota si lancerebbe contro un altro alla massima velocità, rischiando di procurarsi un gravissimo infortunio. Si è trattato di un incidente di gara, frutto di una errata valutazione in frenata. Al primo anno in Aprilia, il rider dell’Academy di Valentino Rossi è in lotta con Pecco Bagnaia per la terza posizione nel Mondiale e non avrebbe mai voluto creare problemi al campione in carica. Se tutto dovesse andare bene i tifosi potranno rivedere il fuoriclasse di Cervera nella penultima tappa in Portogallo tra un mese o nella sfida finale di Valencia. Marc Marquez, come riportato sui canali ufficiali della Ducati, ha dichiarato: