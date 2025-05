Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Fonte: Getty Images MotoGP, Jorge Martin lascerà l'Aprilia a fine 2025

Jorge Martin ha deciso di esercitare un diritto presente nel suo contratto biennale con la Casa di Noale. A nulla è valso il tentativo dei vertici della squadra italiana di tutelarsi da possibili proposte dei competitor, in primis Honda alla ricerca di un alfiere di punta per la prossima annata. È stato stesso il madrileno a mettere la parola fine e spiegare tutte le motivazioni che lo hanno portato a prendere le distanze dal team dopo appena un Gran Premio corso nel 2025.

Attraverso un comunicato ufficiale sui propri canali social lo spagnolo ha chiarito la sua posizione. Ancora fermo per infortunio, con sei mesi in anticipo, è pronto a lasciare l’Aprilia al termine della stagione. Una scelta che farà discutere, anche perché l’apporto dell’ex Pramac è stato minimo in sella alla RS-GP25. Pronti, via e si è subito fatto male nei test prestagionali di Sepang. Dopo essersi procurato fratture alla mano destra e al piede sinistro, nel tentativo di recuperare la forma fisica in vista dell’esordio stagionale Jorge è caduto in un test privato su una supermotard, infortunandosi anche l’altra mano. È stato giudicato pronto dai medici per affrontare la tappa in Qatar, ma è scivolato su un cordolo ed è stato centrato da Fabio Di Giannantonio in sella alla Ducati. Il rider iberico ha riportato la rottura di 11 costole e non è chiaro quando potrà tornare disponibile.

Jorge Martin pronto a lasciare l’Aprilia

Con un comunicato pubblicato sul proprio profilo Instagram Martinator ha voluto fornire una spiegazione chiara sulla situazione con Aprilia. Il campione del mondo in carica ha deciso di esercitare la clausola inserita nel contratto firmato con la Casa di Noale. In base a quanto è emerso dal comunicato del campione, nell’accordo firmato lo scorso anno, era sancito che se non fosse stato in lotta per il Mondiale dopo le prime 6 sfide del campionato, avrebbe avuto il diritto di liberarsi al termine della stagione. Dato che il rider non ha mai visto la bandiera a scacchi, a causa degli infortuni, ha il diritto di liberarsi dall’accordo e con una offerta più ricca lo farà con il sorriso sul volto.

La spiegazione che scagiona il campione

“Non ho mai violato il contratto – ha affermato Jorge Martin – Quando lo abbiamo firmato, ho concordato con Aprilia che se non fossero state soddisfatte determinate condizioni, mi sarei riservato il diritto di decidere il mio futuro per il 2026. Questa era una condizione essenziale per accettare l’offerta contrattuale in quel momento. Quando l’anno scorso ho deciso di cambiare costruttore, una delle mie esigenze principali era quella di provare la moto in condizioni reali e capire la dinamica ed i metodi di lavoro della squadra. In questo modo, potevo sentirmi sicuro di firmare per due anni invece che per uno, ed è per questo che abbiamo inserito questa condizione”.

“Di fronte alla necessità di prendere una decisione entro una data stabilita dal contratto, ho scelto di esercitare il mio diritto di essere svincolato per la stagione 2026. L’ho sempre fatto con rispetto, chiarezza e con l’unica intenzione di prendere il controllo del mio futuro come atleta professionista. Purtroppo, le circostanze causate dagli incidenti, pur non modificando l’accordo, hanno influenzato questa fase. Per questo motivo sono sempre stato aperto al dialogo con Aprilia per estendere questo periodo di valutazione a un certo numero di Gran Premi a partire dal mio ritorno. L’obiettivo è che entrambe le parti si diano una seconda possibilità e si sentano a proprio agio prima di prendere una decisione per il 2026“, è emerso nel comunicato rilasciato dall’ex rider della Ducati. L’HRC non si farà ripetere due volte il messaggio e ben presto proporrà a Martin un accordo pluriennale.