Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

Getty Images Il pilota spagnolo Jorge Martin rimarrà con Aprilia fino alla stagione MotoGP 2026

Jorge Martin ha deciso: resterà in Aprilia anche nel 2026. L’annuncio è arrivato a sorpresa, durante la conferenza stampa pre-GP, lasciando molti osservatori spiazzati. Dopo settimane di rumors, indiscrezioni e presunti contatti con altri team il pilota spagnolo ha scelto di rinnovare la fiducia alla casa di Noale, mettendo fine alle speculazioni sul suo futuro. Una decisione non scontata, maturata dopo settimane complicate, tra delusioni in pista e riflessioni personali. Ma, come ha detto lui stesso, “possiamo innamorarci di nuovo”. E ora, con il 2026 già nel mirino, Martin e Aprilia proveranno a scrivere un nuovo capitolo insieme.

La scelta di restare con Aprilia

Durante la conferenza stampa, Jorge Martin è stato diretto: “Continuerò in Aprilia anche nel 2026”. Una frase che chiude ufficialmente un periodo di incertezza iniziato dopo il Gran Premio del Mugello, quando sembrava pronto a cambiare squadra. E invece, come spesso accade nel paddock, le sorprese non mancano mai. Martin ha spiegato che la sua decisione è arrivata dopo un confronto interno al team e un periodo di riflessione personale: “Abbiamo discusso, ma ora siamo di nuovo uniti.”, ha dichiarato. Una frase che fotografa un rapporto che, pur tra alti e bassi, Martin non ha voluto interrompere.

Un’estate di tensioni e trattative

La decisione di Martin non è arrivata per caso. Negli ultimi mesi, infatti, il mercato piloti si è infiammato, e il nome dello spagnolo è stato al centro di trattative riservate e contatti più o meno ufficiali. Dopo le difficoltà vissute al Mugello, si era parlato di un possibile ritorno di fiamma con Ducati, e di un interessamento da parte di Honda. Martin, però, ha scelto di ascoltare Aprilia, la squadra con cui ha condiviso due stagioni altalenanti ma anche momenti importanti. A fare la differenza, secondo le sue parole, è stato proprio il lato umano: “Ho visto come Aprilia mi ha aiutato, accolto nell’All Star a Misano, tenuto al sicuro e ho cambiato il mio pensiero”. Un segnale forte, in un paddock dove spesso le logiche contrattuali contano più delle relazioni personali.

Una sfida ancora tutta da vincere

La conferma del rinnovo non cancella però le difficoltà affrontate da Martin e Aprilia nel corso del 2025. La stagione, finora, è stata segnata da risultati altalenanti e tanti infortuni. Dal team arrivano parole di fiducia: Aprilia ha voluto sottolineare come il progetto tecnico per il 2026 sia già in fase avanzata, con l’obiettivo di costruire una moto finalmente competitiva su ogni pista. Ora che il futuro è chiaro, Martin può concentrarsi solo su una cosa: tornare a vincere, magari proprio dal GP di Repubblica Ceca.

Cosa cambia ora sul mercato piloti

La decisione di Jorge Martin di restare in Aprilia ridisegna, almeno in parte, il panorama del mercato piloti di Moto GP per il 2026. Con lo spagnolo ormai blindato dalla casa di Noale, Ducati dovrà guardare altrove per rafforzare la propria line-up, mentre Yamaha potrebbe puntare su profili più giovani. Martin, che fino a poche settimane fa sembrava il pilota più conteso della griglia, si toglie così dalla lista dei top rider disponibili, lasciando spazio a nuove manovre nel paddock. La sua scelta ha un peso anche dal punto di vista tecnico: con la conferma di Martin, Aprilia si assicura un pilota di esperienza e talento attorno a cui sviluppare il progetto futuro. Per il mercato, si apre una nuova fase: la partita ora si sposta sugli altri nomi di rilievo, mentre Martin si prepara a diventare il simbolo di un’Aprilia pronta al riscatto.