Fonte: Getty Images Jorge Martin: separazione in atto con l'Aprilia

Dire addio al mondo Ducati, da campioni del mondo, per sposare un progetto nuovo avrebbe potuto avere due effetti su Jorge Martin. Se nei primi mesi lo spagnolo avesse trovato la giusta continuità sulla RS-GP25 l’entusiasmo sarebbe stato un secondo motore per battere la sua ex squadra, tuttavia sono arrivati tre gravi infortuni che lo hanno estromesso dalle battaglie in pista. Pronti, partenza, via ed è subito sopraggiunto il primo incidente a Martin nei test prestagionali di Sepang. Un high-side violentissimo gli ha procurato diverse fratture. Il madrileno era rientrato in Europa per sottoporsi a un’operazione alla mano destra, sperando di recuperare in tempo per il primo round del campionato.

Una nuova caduta in sella a una supermotard ha compromesso i piani del campione del mondo. L’infortunio rimediato durante un allenamento ha determinato una frattura alla mano sinistra. È stato costretto a saltare tutta la prima parte di stagione, rientrando per la tappa in Qatar. Con un Mondiale già compromesso, il numero 1 aveva solo l’obiettivo di concludere la corsa, ma a pochi giri dalla fine del Gran Premio in notturna è scivolato su un cordolo ed è stato colpito nella zona del costato da Fabio Di Giannantonio. Le immagini a terra del pilota dell’Aprilia hanno fatto salire un brivido a tutti gli appassionati. Martinator ha riportato 11 costole rotte e ha trascorso un altro lungo periodo in ospedale.

Il possibile addio all’Aprilia

Jorge Martin si è già stufato dell’esperienza che sta vivendo e i motivi non sono solo legati ai suoi problemi fisici. Le performance del suo compagno di squadra Marco Bezzecchi sono molto deludenti. Il romagnolo, reduce dall’esperienza su Ducati nel team VR46, non è mai stato in lotta per un podio. Il prodotto dell’Academy di Valentino Rossi aveva dimostrato anche di essere in grado di vincere delle gare in passato. Nel 2025, in sella alla RS-GP25, non è mai andato oltre la sesta posizione. I piloti del team satellite non hanno ottenuto buoni risultati. Per questo motivo la Casa di Noale è scivolata all’ultimo posto della graduatoria costruttori.

Il campione in carica ha sposato il progetto dell’Aprilia solo perché si è ritrovato spalle al muro. Il centauro, infatti, avrebbe voluto occupare la sella della Rossa, ma la Ducati gli ha preferito Marc Marquez. A giudicare dalle performance dello spagnolo la scelta si è rivelata essere giusta. La Casa di Borgo Panigale sta coccolando l’ex pilota della Honda, leader della graduatoria con 171 punti. Jorge Martin, invece, è fermo a zero punti e non è ancora chiaro quando risalterà in sella alla sua MotoGP.

Le probabili destinazioni di Martin

Un campione del mondo farà gola a tanti in griglia. In Ducati Marc Marquez e Pecco Bagnaia sono blindatissimi. Il team Gresini Racing proseguirà con Alex Marquez e il giovane Fermin Aldeguer, mentre Valentino Rossi avrebbe messo gli occhi su Pedro Acosta. Di conseguenza con una KTM in caduta libera, rimangono solo Honda e Yamaha. In entrambi i casi due rider spagnoli potrebbero essere fatti fuori a fine anno.

Joan Mir, iridato nel 2020, sta ottenendo risultati pessimi. In HRC non sta performando bene nemmeno Luca Marini. Il marchio dell’Ala dorata potrebbe, sfruttando l’esperienza di Martin, essere un serio competitor della Ducati nel 2027 quando saranno rivoluzionate le moto. In Yamaha potrebbe essere Alex Rins a lasciare il posto a Martin, creando un coppia esplosiva con Quartararo. L’unica certezza, sulla base dell’indiscrezione riportata da Motorsport.com, è che Martin ha già espresso ai vertici dell’Aprilia la sua decisione di cambiare aria a fine anno. Il matrimonio non è mai decollato e i top brand nipponici sono in agguato.