Jorge Martin torna in pista nei test

Era mancato in occasione delle prime sgasate in pista in Malesia e finalmente è giunto il via libera dei medici. L’alfiere iberico dell’Aprilia potrà tornare a provare l’ebrezza della velocità a Buriram (Thailandia), dove domani e domenica si svolgeranno gli ultimi test ufficiali della MotoGP prima dello start stagionale che avverrà il weekend successivo. Jorge Martin è guarito dalle ultime operazioni e potrà saggiare la nuova RS-GP26, svolgendo time attack, comparazioni con il teammate Bezzecchi e valutazioni sul long run in vista dell’appuntamento inaugurale della stagione.

L’inverno di Jorge Martin è stato più pesante del previsto. Nella scorsa annata si era subito fatto male a Sepang, in occasione dei primi test, dopo pochissimi giri in sella all’Aprilia. Dopo un volo era atterrato violentemente sul piede sinistro prima di sbattere la testa sull’asfalto, causando la bandiera rossa e l’interruzione della sessione. Nel giro di poco, a causa dei crash in Malesia e in Spagna in un test privato su una supermotard, il madrileno si era procurato delle fratture a entrambe le mani.

La fine di un calvario

Al rientro nella pista nel deserto del Qatar, dopo una corsa molto sofferta, Jorge Martin perse il controllo su un cordolo finendo per essere centrato in pieno dalla Ducati di Fabio Di Giannantonio. La rottura di 11 costole lo ha immobilizzato in un letto di ospedale per un altro periodo di tempo lungo. Dopo qualche contrasto con il management della Casa di Noale sono fioccati rumor su un suo possibile addio a fine stagione. Lo spagnolo appariva convinto di lasciare l’Aprilia per iniziare già nel 2026 un percorso con la Honda, ma le ottime performance di Marco Bezzecchi, terzo in graduatoria mondiale, gli hanno fatto cambiare idea.

Una volta guarito dai tanti infortuni l’ex pilota della Pramac ha riscontrato uno scarso feeling con la RS-GP25. Jorge Martin, scattato dalla diciassettesima casella in Giappone, ha perso il controllo del mezzo in Curva-1 nella Sprint Race. In un colpo solo ha provato a scavalcare diversi piloti, tra cui Fabio Di Giannantonio e Marco Bezzecchi, in staccata dalla parte interna, perdendo il controllo della moto. Il madrileno è stato sbalzato in aria e si è procurato la rottura scomposta della clavicola destra, centrando anche il compagno di squadra. È rientrato nel round conclusivo di Valencia, dove non ha ottenuto punti, ritirandosi. Nel corso del 2025 Martin è riuscito a scendere in pista soltanto in 7 fine settimana su 17 totali totalizzando soli 34 punti in classifica.

Ultima chance per il campione

Il pilota dell’Aprilia ha subito in inverno altre operazione alle mani per rimediare alle fratture scomposte che aveva riportato. Il percorso di recupero è stato più complesso del previsto con voci di mercato che lo proiettano già in sella alla Yamaha nel 2027. Per la mano sinistra Martin ha chiesto consiglio persino a Marc Marquez, che anni fa aveva vissuto un problema analogo. “Jorge mi ha contattato a fine stagione. Gli ho suggerito di andare dai medici che mi avevano operato al pollice e alla spalla lo scorso inverno”, ha dichiarato il campione del mondo della Ducati.

Martin si è affidato al dottor Ignacio Roger de Oña, luminare della chirurgia della mano, del polso e della ricostruzione microchirurgica. Martin ora dovrà riprendere fiducia nei test in sella alla nuova Aprilia. Per i fan è una notizia molto positiva, ma tanto dipenderà dalla forma fisica di un pilota che negli anni precedenti aveva incantato sulla Ducati Desmosedici.