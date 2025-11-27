Il campione del mondo della MotoGP, Marc Marquez, si sarebbe lasciato la porta aperta con la sua precedente squadra. Il manager Carlo Pernat ha annunciato un intreccio clamoroso

Getty Images Rivelazione a sorpresa sul futuro di Marc Marquez

Non c’è pace per Marc Marquez dopo la conquista del suo nono riconoscimento iridato. Il fenomeno della Ducati è stato accolto in malo modo a Cervera in un evento che avrebbe dovuto rappresentare una festa. I fratelli Marquez si sono rivolti al pubblico parlando spagnolo, facendo infuriare la comunità locale catalana. La scelta di trasferire la residenza a Madrid e l’esposizione della bandiera iberica nelle celebrazioni di Motegi non sono state perdonate in Catalogna. Inoltre, nelle ultime settimane, si susseguono le voci di un eventuale ritorno in Honda.

Il trentaduenne non avrebbe mai lasciato la Casa di Tokyo se avesse avuto a disposizione una moto competitiva. Si è ritrovato nella situazione di dover cambiare per evitare anche ulteriori gravi infortuni su una RC213V instabile e attardata rispetto a Ducati, Aprilia e KTM. Marc ha deciso di accettare il compromesso di un anno nel team satellite Gresini Racing per poi essere premiato con la Rossa. Nel 2025 ha fatto incetta di trionfi e ha conquistato il titolo, ma la sua permanenza in Italia non è affatto scontata secondo il navigato manager Carlo Pernat.

Ci sono pochi uomini del paddock della MotoGP che possono vantare l’esperienza di Pernat. Divenne il team manager del reparto corse velocità dell’Aprilia e scoprì talenti del calibro di Max Biaggi, Roberto Locatelli e Valentino Rossi. Dopo l’esperienza con la Casa di Noale, il genovese si è cimentato nel calcio e nel ruolo di procuratore di piloti, tra i quali Loris Capirossi, Andrea Iannone, Marco Simoncelli, Tony Arbolino ed Enea Bastianini, attuale rider del team Tech3 KTM ed ex compagno di squadra in Ducati di Pecco Bagnaia.

Nel corso della sua lunga carriera il manager ligure ne ha viste di tutti i colori. Alla luce del contratto biennale con la Casa di Borgo Panigale di Marc, considerato anche il cambio di regolamento in atto nel 2027, non esclude un ritorno del figliol prodigo all’ovile HRC. In una intervista rilasciata sul quotidiano sportivo MOW, Pernat ha annunciato:

“Non è sicuro che Marc Marquez userà i colori Ducati nel 2027. La Honda è vicina al cuore di Marc Marquez e Alberto Puig farebbe qualsiasi cosa per riportarlo nel box. Se la Honda continua a migliorare tecnicamente, penso che il Giappone offrirà qualcosa e Marc Marquez non esiterà a garantirgli una moto competitiva. Pensateci, è qualcosa che potrebbe piacere molto ai nuovi capi della MotoGP, visto che Liberty Media si concentrerà sulla narrazione. Sapete cosa mi fa sorridere? L’idea che Marc Marquez e il fratello di Valentino Rossi possano essere nel box Honda nel 2027“.

Indiscrezione spiazzante

Luca Marini è stato scelto da Honda proprio per sviluppare la moto in sostituzione di Marc Marquez. Quest’ultimo ha chiuso in ottimi rapporti l’esperienza con i giapponesi e, nel caso in cui ci fosse un mezzo competitivo, non esiterebbe a sposare con le giuste cifre un progetto esaltante. Il nuovo regolamento tecnico cambierà gli scenari in top class con il passaggio alle moto 850 cc.

Tutti i costruttori partiranno da un foglio bianco, ma Honda e Yamaha avranno il vantaggio di dedicarsi al progetto senza la pressione di dover competere per le vittorie mondiali nel 2026. I nuovi proprietari americani di Liberty Media, gli stessi della Formula 1, potrebbero favorire il passaggio del campionissimo dalla Ducati di nuovo in Honda. Non ci resta che attendere le prossime sfide della MotoGP.