Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Getty Images I nuovi primati prestigiosi di Marc Marquez

Vittoria dopo vittoria Marc Marquez si sta avvicinando al traguardo dei nove titoli mondiali di Valentino Rossi. Il centauro spagnolo non ha più rivali sul suo cammino. Solo un terribile infortunio potrebbe separarlo dalla gioia di tornare sul tetto del mondo a distanza di 6 anni dall’ultima volta. La scelta di stracciare il ricco contratto in Honda per legarsi alla Casa di Borgo Panigale si sta rivelando corretta. Dopo l’anno di purgatorio nel team Gresini Racing, il numero 93 sta vivendo una stagione paradisiaca. L’unico avversario che sembrava poterlo impensierire è crollato al suolo.

Alex Marquez ha commesso un errore grave a Brno e dovrà scontare anche un long lap penalty nella prossima tappa austriaca. Il gap di 120 punti pare incolmabile. Del resto il fratello minore di Marc ha vinto un solo GP nel 2025. Stesso discorso per Pecco Bagnaia che è riuscito a issarsi sul primo gradino del podio, esclusivamente nella tappa di Austin, sfruttando una caduta di Marc. Quest’ultimo sta superando ogni aspettativa, ripercorrendo i risultati delle sue annate migliori in MotoGP. Con il successo sul tracciato ceco il centauro spagnolo ha tagliato quota 70 vittorie in top class, sole 19 in meno di Valentino Rossi.

Nuovi traguardi prestigiosi

Nessuno sembra poter fermare l’ascesa di Marc Marquez. Lo spagnolo a Brno ha messo il sigillo sulla sua quinta vittoria di fila, l’ottava in assoluto in questa stagione, tutte impreziosite anche dalle 11 medaglie d’oro nelle Sprint Race. Mai nella storia un pilota della Ducati era giunto primo in cinque GP di seguito. Con la P1 di Brno Marc Marquez ha eguagliato Valentino Rossi in un’altra particolare statistica nella storia della classe regina. I due fenomeni sono stati gli unici in grado realizzare una striscia di almeno cinque vittorie consecutive con due Case diverse in top class.

Il Dottore aveva replicato in Yamaha i traguardi ottenuti sulla Honda. Marc Marquez, invece, è riuscito nell’impresa sulla RC213V e sulla Desmosedici GP25. Il centauro di Tavullia vinse sette gare di seguito nella prima annata dell’era MotoGP, il 2002, in sella alla RC211V e replicò con la Yamaha M1 in diversi campionati, l’ultimo dei quali nel 2008. Marc Marquez siglò il primo poker di successi consecutivi nella stagione 2014, quando si impose nelle prime 10 gare dell’anno, ma potrebbe proseguire in Austria, superando Valentino Rossi. Quest’ultimo non è riuscito a conquistare 6 vittorie di fila con Yamaha. Marc Marquez potrebbe diventare il primo centauro della storia ad aver vinto almeno sei gare consecutive con due squadre della classe regina.

L’annuncio del leader spagnolo

Il 96esimo successo in carriera, 121esimo podio nella classe regina, 160esimo in carriera, mettono in mostra la fame di un campione insaziabile. “Sono felice e calmo ed è la cosa più importante. Dopo i test di Aragon abbiamo fatto un passo in avanti sull’assetto, mi trovo lo stesso veloce, ma più sicuro e mi ha fatto fare il 100% in queste gare – ha affermato Marc Marquez ai microfoni di Sky Sport – Sono contento perché sembra che in tutte le piste vada bene, in qualsiasi condizione, evidentemente a sinistra faccio meno difficoltà. All’inizio della stagione per me era un team nuovo che ha lavorato molto bene, anche io ho capito il metodo di lavorare della factory che era diverso da Gresini. Adesso sfruttiamo tutto per fare il 100% in ogni prova e in ogni gara. Il margine non si sa mai, gli ultimi decimi sono quelli che provi ad utilizzare quando c’è uno molto vicino”.