Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Getty Images Marquez blindato, Bagnaia in partenza

L’arrivo di Marc Marquez nella squadra ufficiale della Casa di Borgo Panigale nella passata stagione ha oscurato il pilota torinese. Lo spagnolo ha distrutto mentalmente e tecnicamente in pista Bagnaia, dimostrando di essere di un altro livello. Pecco ha sfruttato per anni una condizione favorevole nel box con piloti che hanno deluso, come Miller e Bastianini.

Marc Marquez, a suon di record, ha conquistato con merito il suo nono riconoscimento iridato nel 2025, meritandosi il rinnovo. Lo spagnolo, dopo l’operazione al piede e alla spalla destra, è tornato a dominare la scena. Le ultime due vittorie di fila, in Ungheria e Repubblica Ceca, lo hanno riproiettato ai vertici della graduatoria, a 40 punti dal leader Bezzecchi. La Ducati ha temporeggiato prima dell’annuncio del prolungamento di altri 2 anni, volendo essere certa delle condizioni fisiche del Cabroncito.

Marquez blindato, Bagnaia in partenza

Il nativo di Cervera nel 2028 compirà 35 anni e potrebbe anche decidere di appendere il casco al chiodo, soprattutto se riuscirà a confermarsi campione nelle prossime annate. Dovrebbe essere affiancato da Pedro Acosta, in affanno su una KTM poco affidabile, dalla prossima annata. La Casa emiliana vuole tutelarsi in caso di ulteriori problemi fisici dell’esperto spagnolo.

Bagnaia è vicinissimo al passaggio in Aprilia. Quindi a Brno, nei test della Pirelli con le nuove moto da 850 cc, non hanno girato Pecco con la Ducati, né Fabio Quartararo con la Yamaha, Jorge Martin con l’Aprilia, Pedro Acosta con la KTM, né Fabio Di Giannantonio con la Ducati gialla di VR46. Il romano, autore di una super stagione sin qui, è corteggiato da KTM, mentre Martin è destinato a lasciare la sella al torinese bicampione della MotoGP. Il numero 63 non ha provato la Rossa 2027 perchè potrebbe spifferare dei segreti tecnici agli avversari di Noale.

La felicità di Marc

A giudicare dal recupero tecnico della Desmosedici nel confronto con l’Aprilia, l’unico che può essere contento è il numero 93. Il pilota iberico, dopo l’annuncio del rinnovo con Ducati, ha dichiarato:

“Sono rosso. Sono davvero felice di questo nuovo accordo e di continuare a fare parte di questa famiglia. Quando ho deciso di venire in Ducati, ero convinto che questo fosse il progetto in assoluto più competitivo. Hanno creduto in me e abbiamo costruito un rapporto basato sulla fiducia e il duro lavoro. Con questo rinnovo hanno ribadito ancora una volta questo impegno, rispettando i miei tempi e dandomi la tranquillità di cui avevo bisogno per prendere la decisione corretta. Nel nostro primo anno insieme, abbiamo lottato per il titolo e l’abbiamo vinto: un risultato dal valore inestimabile che conferma che la strada che avevamo scelto era quella giusta. Continuo a gareggiare perché amo questo sport e voglio impegnarmi a raggiungere obiettivi ancora più ambiziosi. Sono convinto che questo sia il posto giusto per farlo. Finché sarò qui, darò tutto me stesso per dipingere il futuro di rosso”.

Il direttore tecnico di Ducati Luigi Dall’Igna e il CEO Claudio Domenicali sono estremamente soddisfatti per il rinnovo di Marc Marquez. Dopo la lunga esperienza in Honda, il fuoriclasse spagnolo ha infuso all’interno di una squadra vincente una mentalità ancora più determinata. Ha portato la Desmosedici GP al massimo delle performance esaltando tutte le componenti. Il decimo titolo e l’obiettivo sorpasso a Valentino Rossi è a un solo passo per Marc, ma siamo certi che avrà voglia di confermarsi al top anche in sella alle moto 850 cc del prossimo anno.