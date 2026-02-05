Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Getty Images Impazza il mercato piloti MotoGP

L’ultima stagione con le moto 1000cc è alle porte e la futura rivoluzione tecnica determinerà numerosi cambiamenti di tute in vista del 2027. I contratti di Marc Marquez e Pecco Bagnaia scadranno al termine del 2026 e se da una parte lo spagnolo è vicino a un rinnovo voluto e spinto da tutto il management Ducati, sul torinese permangono forti perplessità dopo un campionato vissuto all’ombra dei fratelli catalani. Non solo Pecco ha concluso alle spalle di Marc e Alex Marquez, ma è scivolato in graduatoria dietro a Marco Bezzecchi su Aprilia e Pedro Acosta su KTM. Per il bicampione della MotoGP il 2025 è stata una disfatta e senza una repentina ripresa nelle prime uscite del campionato venturo sarà improbabile una sua permanenza nella famiglia Ducati.

Il team factory della Casa di Borgo Panigale, a sorpresa, starebbe puntando su Pedro Acosta. L’enfant prodige spagnolo, secondo molti addetti ai lavori il nuovo Marc Marquez, sarebbe disposto ad accettare qualsiasi cifra pur di avere la possibilità di guidare la miglior moto del lotto. La domanda che sorge spontanea è se la Ducati si confermerà ai vertici anche con i nuovi bolidi 850cc e la risposta arriverà tra poco più di un anno. L’obiettivo è rimanere la miglior Casa costruttrice della MotoGP, tuttavia per i top brand giapponesi il 2027 sarà la grande occasione per tornare a comandare.

Quartararo corteggiato da Honda

Il campione del mondo 2021 sembra intenzionato a cambiare aria. Nel corso della sua carriera in MotoGP El Diablo ha sempre corso per Yamaha, diventando l’erede di Valentino Rossi ma qualcosa sembra essersi rotto con il management. Quartararo è stanco di aspettare i progressi tecnici del costruttore di Iwata e si lascerebbe ammaliare dal nuovo progetto della Honda. Avrebbe sul tavolo un contratto faraonico, anche se la prima opzione della Casa dell’Ala dorata rimane Marc Marquez. Quest’ultimo, salvo rotture con Ducati per cifre non in linea con i suoi standard, dovrebbe rimanere in sella alla Rossa anche nel 2027. Qualora arrivasse Pedro Acosta in Ducati, Bagnaia accetterebbe la sella di Aprilia che, dopo il rinnovo di Bezzecchi, non si dolerebbe per la partenza del madrileno, ancora ai box per le operazioni chirurgiche. Martin è stato costretto a saltare i test di Sepang e non appare coinvolto nel progetto della Casa di Noale.

Pecco Bagnaia potrebbe cambiare aria per sperare in una rinascita sulla RS-GP. Si unirebbe al pilota dell’Academy VR46, Marco Bezzecchi, felice della sua nuova realtà. Chi potrebbe rimanere spiazzato, invece, è Alex Marquez. Il vincitore di quattro gare lo scorso anno sta negoziando un futuro lontano dal Gresini Racing e fuori dall’orbita Ducati, aprendosi alla possibilità di legarsi a Yamaha o KTM. Il vice campione del mondo ha vissuto troppo nell’ombra di Marc, prima in Honda e ora in Ducati, e non sono bastati i successi, dodici podi e una pole position nel 2025, a convincere la dirigenza della Casa di Borgo Panigale. La scelta di Acosta va nella direzione di garantire un futuro nel delicato post Marc Marquez.

Lo Squalo di Mazarrón ha 8 anni in meno di Alex e non crede più nel progetto del marchio austriaco. Per la Casa emiliana è il momento ideale per affondare il colpo e assicurarsi uno dei più grandi prospetti della classe regina, con buona pace anche di Pecco Bagnaia che è sempre meno protetto nel box che lo ha reso grande. Il direttore Motorsport di KTM, Pit Beirer, in un’intervista a Speedweek ha annunciato:

“Il rapporto con Pedro è straordinario e di certo non lo lasceremo andare via così facilmente. Ha sul tavolo un’offerta da parte nostra che è molto valida sotto ogni aspetto”.

Secondo i media spagnoli, Maverick Vinales sarebbe il principale indiziato per sostituire Pedro Acosta nel team factory austriaco in caso di addio. Brad Binder dovrebbe essere confermato. Tutto ruota intorno ad Alex Marquez che è arrivato in MotoGP nel 2020, ingaggiato per sostituire nel team ufficiale Honda Jorge Lorenzo, ritiratosi dopo gravi problemi fisici. Un ritorno all’ovile non è da escludere, anche perché il team factory della Casa giapponese potrebbe chiudere l’esperienza con Joan Mir e Luca Marini al termine della stagione 2026. La KTM potrebbe rappresentare una destinazione più tranquilla per Alex, legato all’immagine della Red Bull, ma le ambizioni della Casa di Mattighofen potrebbero essere limitate dalla crisi economica degli ultimi anni.

Al momento non si può escludere il brand Aprilia a cui farebbe gola un vice campione del mondo, nel caso non riuscisse a chiudere l’affare Bagnaia. Quest’ultimo rappresenta un rischio perché potrebbe essere scivolato in una parabola discendente o potrebbe anche ritrovarsi in un altro team factory. Il rider piemontese prenderà una decisione molto presto.

Salvo casi rarissimi a spingere le operazioni sono gli sponsor che favoriscono o meno il passaggio in altre squadre. I rumor ad esempio danno per fatto l’ingaggio di Jorge Martin, un altro uomo Red Bull, con la Yamaha nel 2027 e nel 2028. La Casa di Iwata potrebbe dover rivedere il proprio elenco di sponsor, soprattutto con Monster, il cui obiettivo è quello di seguire Fabio Quartararo fino alla squadra ufficiale Honda nel 2027. Toprak Razgatlioglu, appena sbarcato in MotoGP dalla Superbike, è uno dei pochissimi della griglia ad avere un contratto in scadenza a fine 2027 con il team satellite Yamaha. Il turco potrebbe rimpiazzare Rins in caso di approccio positivo.

Anche il team VR46 potrebbe ritrovarsi con un nuovo roster al via della prossima annata. Al momento Fabio Di Giannantonio non ha convinto al 100% e gli anni migliori sembrano essere passati per Franco Morbidelli. L’ex primo pilota del team di Nadia Padovani non è riuscito a vincere nemmeno un GP in sella a una Desmosedici ufficiale nel 2025. Morbidelli ha alternato buone performance a gare anonime. Valentino Rossi sogna Acosta, ma il suo destino sembra già abbia preso la direzione del team factory della Ducati. La squadra del Dottore deve alzare l’asticella se vuole competere per il massimo traguardo e rispettare gli obiettivi prefissati dal management della Casa di Borgo Panigale.

Marco Bezzecchi si è tolto dal mercato e ha sposato Albarosa, la sua Aprilia RS-GP. Ufficiale il rinnovo del Bez con la Casa di Noale, annunciato con tanto di foto di una cerimonia nuziale inscenata direttamente da Sepang. Fermin Aldeguer, rookie del 2025 nel team Gresini Racing, dovrebbe rimanere nella famiglia Ducati e magari proporsi per una sella ufficiale in vista del futuro.