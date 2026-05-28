Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Getty Images Il ritorno di Marc Marquez sulla Ducati al Mugello

La stagione del campione in carica della MotoGP è iniziata con un ritiro nel GP della Thailandia. In Brasile ha ottenuto sin qui il miglior risultato del 2026, finendo ai piedi del podio, mentre ad Austin è giunto quinto, dopo un grave errore nella SR.

Dopo tre zeri di fila Marc Marquez, fermo in classifica a 57 punti, non poteva consentirsi una pausa ulteriore dalle battaglie della pista e si è fatto trovare pronto per l’appuntamento del Mugello.

A seguito del doppio intervento a spalla e piede destro, sono bastate due settimane di recupero per riabilitare il fuoriclasse di Cervera in sella a una Ducati. Marc Marquez ha ricevuto il via libera dai propri medici e nella giornata odierna ha ottenuto anche l’approvazione da parte del personale medico della serie. In una delle sfide più emozionanti dell’anno, la Casa di Borgo Panigale potrà contare sulle performance del suo alfiere di punta.

Presenza determinante

Nell’anno del centenario di Ducati sono tutti concentrati sulla rimonta alle Aprilia. Marc ha conquistato la scorsa edizione, mentre il leader del mondiale Marco Bezzecchi non ha mai vinto in top class sul tracciato toscano. Dopo essere stato costretto a saltare la sfida domenicale di Le Mans e l’appuntamento del Montmeló, lo spagnolo ha superato il controllo medico effettuato martedì a Madrid dai suoi dottori, che gli hanno dato l’ok per rientrare in pista. La sfida italiana verrà trasmetta live in TV.

Marc proverà a dare il suo contributo, ma dovrà usare estrema cautela nei duelli. Non potrà spingersi al limite in una fase in cui si temono delle ricadute. Il valoroso campione ha un fisico martoriato dalle operazioni chirurgiche e nelle prime prove libere dovrà ritrovare feeling e condizione fisica sulla moto. L’intervento, al di là della frattura al quinto metatarso, era stato già programmato per sistemare una vite nella spalla dovuta al botto avuto a Mandalika nel 2025.

L’ammissione del campione

Marc Marquez aveva spiegato di correre sostanzialmente con un braccio e mezzo, non riuscendo a performare dalla parte destra. Il dolore al nervo radiale della spalla operata è tornato a condizionare le sue azioni in pista. Il pilota della Ducati ha spiegato:

“Il recupero sta procedendo come previsto. Negli ultimi giorni ho ripreso ad allenarmi normalmente e sarò in pista soprattutto per testare le mie sensazioni e la mia condizione fisica sulla Desmosedici GP. Entrambe le operazioni sono andate bene, ma stiamo procedendo con la dovuta cautela e con gli ultimi controlli medici direttamente al circuito. Il Mugello è un circuito incredibile, e la verità è che è anche molto esigente, ma il supporto di tutti i ducatisti sarà una motivazione extra per fare bene”.

Il tracciato italiano è tra i più tecnici del calendario e non sarà facile competere per le prime posizioni. Sui saliscendi toscani Marc metterà a dura prova il suo fisico, ma non a caso i migliori piloti del Motomondiale sono riconosciuti come degli eroi. L’ossessione di raggiungere quota 10 titoli e superare Valentino Rossi rappresenta una motivazione sempre presente nella mente di Marquez, anche secondo il suo connazionale Jorge Lorenzo. La Ducati dovrà anche sperare in una prova d’orgoglio di Pecco Bagnaia, sempre più distante dal vertice della graduatoria.