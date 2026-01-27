Una brutta tegola ha interrotto i piani prestagionali della Casa di Borgo Panigale. Il giovane ducatista è costretto a saltare i primi test in Malesia

ANSA Colpo di scena nel box Ducati

La nuova annata di MotoGP si prevede estremamente eccitante, ma all’appello mancherà a Sepang un pilota attesissimo. Honda, KTM e il team satellite Gresini Racing della Ducati sveleranno le nuove moto nello shakedown previsto tra il 29 e il 31 gennaio in Malesia. A disputare la prima sessione di prove saranno i collaudatori e i piloti ufficiali dei team in fascia D dei quali fa parte oramai solo la Yamaha.

Dopo un brutto crash in allenamento Fermin Aldeguer, migliore rookie dello scorso campionato, sarà costretto a saltare la prima ondata di test, dal 3 al 5 febbraio. Con un post pubblicato sui suoi account social, la squadra Gresini Racing ha annunciato la notizia. Il rider spagnolo si è infortunato mercoledì 8 gennaio cadendo mentre si allenava con una moto stradale all’Aspar Circuit di Guadassuar, a Valencia, dove erano presenti anche i fratelli Marquez, oltre a Maverick Vinales e altri piloti. Dopo la caduta ha riportato una grave frattura alla diafisi del femore sinistro.

I tempi di recupero

Aldeguer, a seguito del crash, è stato trasportato in un centro medico e poi a Barcellona, dove nella giornata del venerdì è stato sottoposto a un intervento chirurgico. L’operazione è avvenuta con successo e il pilota del team Gresini Racing ha incominciato la riabilitazione. Fermin si sta impegnando per prendere parte all’ultimo test invernale che si svolgerà a Buriram il 21 e 22 febbraio, proprio prima dello start ufficiale del campionato nel GP di Thailandia il 1° marzo.

Nel post IG è emerso un video con il team manager della squadra, Michele Masini, e il capo tecnico del pilota, Frankie Carchedi, che sono andati a trovare a casa Fermin, in Andorra, sotto la neve, che stava riposando sul divano. “Se Fermin è costretto a saltare la pre-stagione, Gresini va in montagna! Fermin salta ufficialmente il primo test della stagione a Sepang. Guarisci presto! #FamiliaGresini“, è emerso nel post, con una bella foto dei tre sorridenti.

Recupero in vista della Thailandia

Grazie a una seconda parte di stagione brillante, Aldeguer ha chiuso in classifica all’ottavo posto con 214 punti nel 2025. Il suo processo di guarigione risulta importante per Ducati che crede fortemente nelle potenzialità del ragazzo di Murcia. In futuro potrebbe diventare il nuovo alfiere di punta del team factory. Se sarà l’erede di Marc Marquez lo scopriremo solo vivendo, intanto il campione in carica è tornato in azione nell’unveiling della Desmosedici GP26 dopo il pesante crash di Mandalika che lo ha costretto a saltare l’ultima fase del campionato. L’operazione alla clavicola ha richiesto una lunga pausa dalla pista.

In Casa Aprilia Jorge Martin sta proseguendo il suo processo di recupero ad Andorra, dopo essere stato operato poco prima di Natale alla mano sinistra e alla clavicola destra, proprio per tornare in perfetta forma fisica in vista dell’inizio del campionato. Potrebbe saltare l’appuntamento con i test di Sepang, sotto consiglio dei medici, per farsi trovare pronto al test in Thailandia. Al momento Aprilia non ha comunicato nulla sulla sua possibile defezione.

Per la Casa di Noale sarebbe essenziale avere Bezzecchi e l’ex alfiere di punta della Pramac subito al top per provare a detronizzare la Ducati nell’ultima annata con le moto 1000 cc. La partecipazione di Martin in Malesia quindi è in forte dubbio, tuttavia la sua presenza sulla griglia di Buriram è un notevole passo in avanti dopo i problemi fisici del 2025.